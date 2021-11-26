МАРТИРИЙ
МАРТИРИЙ - христианский храм, возводимый на месте мученичества святого, на его могиле, на месте того или иного описанного в Евангелии события.
Мартирий связан с античными типами героона (святилища на могиле героя) и мавзолея. Самый ранний из известных мартириев - часовня Cвятого Петра над его могилой на Ватиканском холме в Риме (конец II века; не сохранился). Мартирии строились в Италии, Греции (церковь Cвятого Димитрия в городе Салоники, с начала V века, и др.), Палестине (например, Рождества храм в Вифлееме), Малой Азии, Северной Африке, Сирии и др. Имели разные формы (базилика, центрическое здание с круглым, крестообразным, 8-угольным планом, и др.); могли входить в состав более крупного храма (центральное помещение с колонной святого Симеона Столпника церкви монастыря Калъат-Симъан).