МАНЕГОЛЬД ЛАУТЕНБАХСКИЙ

Манегольд Лаутенбахский ( нем. Manegold von Lautenbach) (ум. после 1103) — регулярный каноник-августинец, богослов, сторонник григорианской реформы . Жил в монастыре Лаутенбах в Эльзасе (Лотенбак, деп. Верхний Рейн, Франция). Возможно, перед вступлением в монастырь путешествовал с семьей по Германии и Франции как странствующий преподаватель. В 1085 был изгнан из Лаутенбаха сторонниками императора Генриха IV и нашел убежище в аббатстве Роттенбух (Бавария). В 1094 вместе с Бурхардом из Гебвайлера, министериалом Страсбургского епископства, основал в Эльзасе августинский монастырь Марбах и стал его первым препозитом. В 1096 встретился в Туре с папой Урбаном II . В 1098 был схвачен сторонниками Генриха IV, находился в заточении. Упоминается в папской булле 1103 как препозит Марбаха, в 1119 эту должность занимал уже его преемник.

Из сочинений М. Л. наиболее известны полемические трактаты в поддержку григорианской реформы и лично папы Григория VII . В споре с Вольфхельмом, аббатом Браувайлера, М. Л. пытался обосновать несовместимость античной философии, в т. ч. естественнонаучных представлений, с христианством. Сопоставляя философов с иудейскими пророками, М. Л. утверждал, что их метафизические и моральные учения пагубно влияли на христиан: увлечение языческой философией приводило к непослушанию папе римскому как главе церкви.

Другой трактат, посвященный архиепископу Гебхарду Зальцбургскому, направлен против схоластика Венриха Трирского, который выступал на стороне Генриха IV. Отстаивая право папы Римского низлагать императора и освобождать его подданных от присяги, М. Л. изложил учение о долге правителя по отношению к церкви и подданным: правитель, который плохо выполняет обязанности перед народом, может быть отстранен с согласия папы. Многие исследователи усматривали в рассуждениях М. Л. зачатки доктрины народного суверенитета и общественного договора. Значительную часть трактата занимают высказывания Отцов Церкви и примеры из церковной истории, призванные обосновать идеи григорианской реформы (свобода церкви от светской власти, борьба с симонией и николаизмом). Трактат получил известность среди сторонников и противников реформы, ответом на него стало оскорбительное по содержанию стихотворение некоего «православного Гуго» (Hugo orthodoxus Manegoldo Hildebrandino).

Соч. : Ad Gebehardum Liber / Ed. K. Francke // MGH. Libelli de lite. T. 1. Hannover, 1891. P. 300—431; Liber contra Wolfelmum / Hrsg. W. Hartmann. Weimar, 1972 (MGH. Quellen zur Geistesgeschichte, 8); Liber contra Wolfelmum / Transl. R. Ziomkowski. Leuven etc., 2002.

Лит. : Hartmann W. Manegold von Lautenbach und die Anfange der Fruhscholastik // Deutsches Archiv zur Erforschung des Mittelalters. Bd. 26. 1970. S. 47—149; Fuhrmann H. «Volkssouveranitat» und «Herrschaftsvertrag» bei Manegold von Lautenbach // Festschrift fur Hermann Krause / Hrsg. S. Gagner. Koln–Wien, 1975. S. 21—42; Robinson I. S. Authority and Resistance in the Investiture Contest. The Polemic Literature in the Late 11th Century. Manchester—New York, 1978; Fuhrmann H. Zur Biographie des Manegold von Lautenbach // Ovidio Capitani quaranta anni per la storia medioevale / Ed. M. C. De Matteis. Vol. 2. Bologna, 2003. P. 37—62; Melve L. Inventing the Public Sphere. The Public Debate during the Investiture Contest (c. 1030–1122). Leiden–Boston, 2007; Lambertini R. Manegoldo di Lautenbach tra primato papale e «contratto sociale» // La titolatura del Papa nell’XI secolo. Dibattiti e prospettive. Pisa, 2017. P. 165—174. А. А. Королев.