ЛЕВ VII

Лев VII (ум. 13.07.939, Рим) — папа Римский (с января 936). Ставленник «сенатора» Альберика II, который в 932 сместил свою мать, правительницу Марозию, и заключил под стражу своего брата, папу Иоанна XI. Не являясь самостоятельной политической фигурой, Л. обычно поддерживал инициативы Альберика, в том числе приглашение Одона Клюнийского для реформы римских монастырей. Сохранился ряд грамот Л., подтверждавших привилегии крупных монашеских обителей Зап. Европы. Архиепископа Фридриха Майнцского Л. назначил своим легатом и папским викарием Германии; послал паллий Адальдагу, архиепископу Гамбург-Бременскому. Флодоард Реймсский, встречавшийся с Л. в Риме, отзывался о нем как о благоразумном и благочестивом человеке.

Лит.: Русанов А. В. Лев VII // Православная энциклопедия. Т. 40. М., 2015. С. 258—259; Lotter F. Leone VII // Enciclopedia dei Papi. Vol. 2. Roma, 2000. P. 72—74.