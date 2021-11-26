КОНСТАНТИНОВ ДАР
КОНСТАНТИНОВ ДАР (лат. Donatio Constantini, Constitutum Constantini) - поддельный документ в форме императорской конституции, созданный, вероятно, в Римской курии между серединой VIII и серединой IX веков.
Сыграл важную роль в становлении папской теократии и во взаимоотношениях между духовной и светской властью на средне-вековом Западе.
Состоит из двух частей. В 1-й («Исповедание») от имени императора Константина Великого рассказывается о его обращении в христианство, якобы после излечения от проказы, благодаря крещению, принятому от епископа Римского Сильвестра I (314-335 годы). Эта часть в значительной мере была основана на «Легенде о св. Сильвестре» (V век). Во второй части («Дарение») благодарный император утверждает примат епископа Римского над четырьмя восточными патриархами, безвозмездно передаёт ему власть над всеми западными землями Римской империи, что выражается в передаче таких знаков императорской власти, как диадема, фригий (тиара, белый клобук), пурпурные плащ и туника, скипетр, отказывается от Рима как своей резиденции, наделяет папу и членов Рим. курии достоинством сенаторов и патрициев, а также в знак особого почтения к папе Римскому проводит под уздцы его коня, выступая в роли конюшего. Т. о., «Константинов дар» утверждал не только верховенство римской кафедры в Церкви, но и главенство высшей духовной власти над светской.
Влияние «Константинова дара» на идеологию и политику сказывалось особенно сильно в периоды напряжённой борьбы между империей и папством, особенно во время Григорианской реформы (XI век) и при императорах из династии Штауфенов (первая половина XII - первая половина XIII веков). В IX веке «Константинов дар» был включён в «Лжеисидоровы декреталии», через них его вторая часть затем вошла в свод канонического права (Corpus iuris canonici). Начиная с XI века (послание папы Льва IX патриарху Константинопольскому Михаилу Кирулларию, 1054 год) с помощью «Константинова дара» папы Римские обосновывали притязания на земельные владения и абсолютный характер своей власти. В пропагандистских целях на сюжеты из «Константинова дара» создавались фрески, например, в Латеранском дворце (не сохр.) и в римской базилике Четырёх мучеников (середина XIII века).
Однако с богословской точки зрения документ был двусмысленным: абсолютная, неземная, вечная, исходящая от Самого Спасителя власть папы оказывалась «даром» власти земной, светской, бренной. Это обусловило, с одной стороны, сдержанное отношение к «Константинову дару» в Римской курии, с другой - способствовало его критике со стороны некоторых государственных деятелей (императр Оттон III), светских юристов (напр., в «Монархии» Данте), церковных реформаторов (Арнольд Брешианский и др.), богословов (У. Оккам, Николай Кузанский и др.) и еретиков (видевших в «Константиновом даре» деяние антихриста). Научное филологическое доказательство подложности «Констанива дара», предложенное итальянским гуманистом Л. Валлой (1440 год), осталось незамеченным до тех пор, пока им не воспользовался М. Лютер. Римско-католическая церковь со второй половины XVI века вплоть до середины XIX века считала сам факт дарения подлинным, а документ - греческой фальсификацией; ныне она признаёт описанные в «Константиновом даре» события вымышленными.
Греческий перевод «Константинова дара» был хорошо известен в Византии, вошёл в толкование на «Номоканон 14 титулов» Ф. Вальсамона и во Властаря синтагму алфавитную. Основываясь на постановлении 4-го Вселенского собора (451 год), уравнявшего привилегии Римской и Константинопольской кафедр, византийские канонисты утверждали, что упомянутые в «Константиновом даре» прерогативы принадлежат и патриарху Константинопольскому.
Не позднее начала XV века «Константинов дар» был впервые переведён с греческого на церковнославянский яз. Отрывки из «Константинова дара» использовались в постановлениях соборов Русской церкви 1503 и 1551 годов для обоснования неприкосновенности владений и привилегий духовенства. С «Константинова дара» перекликалась одна из сцен обряда «шествия на осляти» (см. в стаье Вход Господень в Иерусалим) в Вербное воскресенье в Московском Кремле: царь вёл под уздцы осла, на котором восседал предстоятель Русской православной церкви, облачённый в белый клобук. Этот ритуал был призван продемонстрировать идею симфонии властей (светской и духовной) и вместе с тем уподобить Москву Риму, Константинополю и Иерусалиму. Обряд «шествия на осляти» совершался и в некоторых других русских городах, там в нём участвовали наместник (либо воевода) и епархиальный архиерей.
В XVI веке «Константинов дар» использовался в соперничестве между Новгородом и Москвой за право считаться прямым наследником Рима и Константинополя (лёг в основу «Повести о новгородском белом клобуке»). Патриарх Никон включил славянский перевод «Константинова дара» в Кормчую книгу (1653 год). В конце XVI-XVII веков сомнения относительно подлинности «Константинова дара» высказывал ряд западно-русских церковных писателей [Мелетий (Смотрицкий), Захария Копыстенский и др.]. В 1805 году митрополит Платон (Левшин) признал подложность «Константинова дара», однако текст продолжал печататься в составе Кормчей книги.
Исторические источники:
Das Constitutum Constantini (Konstantinische Schenkung) / Hrsg. von H. Fuhrmann. Hannover, 1968;
Valla L. De falso credita et ementita Constantini donatione / Hrsg. von W. Setz. Weimar, 1976.
Иллюстрации:
Император Константин Великий вручает тиару епископу Римскому Сильвестру I. Фреска в капелле Святого Сильвестра базилики Четырёх мучеников (Рим). Середина XIII века. Архив БРЭ.