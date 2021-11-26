КОНСТАНТИНОВ ДАР

КОНСТАНТИНОВ ДАР (лат. Donatio Con­stantini, Constitutum Constantini) - под­дель­ный до­ку­мент в фор­ме им­пе­ра­тор­ской кон­сти­ту­ции, соз­дан­ный, ве­ро­ят­но, в Рим­ской ку­рии ме­ж­ду серединой VIII и серединой IX веков.

Сыг­рал важ­ную роль в ста­нов­ле­нии пап­ской тео­кра­тии и во взаи­мо­от­но­ше­ни­ях ме­ж­ду ду­хов­ной и свет­ской вла­стью на средне-вековом За­па­де.

Со­сто­ит из двух час­тей. В 1-й («Ис­по­ве­да­ние») от име­ни императора Кон­стан­ти­на Ве­ли­ко­го рас­ска­зы­ва­ет­ся о его об­ра­ще­нии в хри­сти­ан­ст­во, яко­бы по­сле из­ле­че­ния от про­ка­зы, бла­го­да­ря кре­ще­нию, при­ня­то­му от епи­ско­па Рим­ско­го Силь­ве­ст­ра I (314-335 годы). Эта часть в зна­чительной ме­ре бы­ла ос­но­ва­на на «Ле­ген­де о св. Силь­ве­ст­ре» (V век). Во второй час­ти («Да­ре­ние») бла­го­дар­ный им­пе­ра­тор ут­вер­жда­ет при­мат епи­ско­па Рим­ско­го над че­тырь­мя восточными пат­ри­ар­ха­ми, без­воз­мезд­но пе­ре­да­ёт ему власть над все­ми западными зем­ля­ми Римской им­пе­рии, что вы­ра­жа­ет­ся в пе­ре­да­че та­ких зна­ков императорской вла­сти, как диа­де­ма, фри­гий (тиа­ра, бе­лый кло­бук), пур­пур­ные плащ и ту­ни­ка, ски­петр, от­ка­зы­ва­ет­ся от Ри­ма как сво­ей ре­зи­ден­ции, на­де­ля­ет па­пу и чле­нов Рим. ку­рии дос­то­ин­ст­вом се­на­то­ров и пат­ри­ци­ев, а так­же в знак осо­бо­го поч­те­ния к па­пе Рим­ско­му про­во­дит под узд­цы его ко­ня, вы­сту­пая в ро­ли ко­ню­ше­го. Т. о., «Константинов дар» ут­вер­ждал не толь­ко вер­хо­вен­ст­во римской ка­фед­ры в Церк­ви, но и гла­вен­ст­во выс­шей ду­хов­ной вла­сти над свет­ской.

Влия­ние «Константинова дара» на идео­ло­гию и по­ли­ти­ку ска­зы­ва­лось осо­бен­но силь­но в пе­рио­ды на­пря­жён­ной борь­бы ме­ж­ду им­пе­ри­ей и пап­ст­вом, осо­бен­но во вре­мя Гри­го­ри­ан­ской ре­фор­мы (XI век) и при им­пе­ра­то­рах из ди­на­стии Штау­фе­нов (первая половина XII - первая половина XIII веков). В IX веке «Константинов дар» был вклю­чён в «Лже­иси­до­ро­вы де­к­ре­та­лии», че­рез них его вторая часть за­тем во­шла в свод ка­но­ни­че­ско­го пра­ва (Corpus iuris canonici). На­чи­ная с XI века (по­сла­ние па­пы Льва IX пат­ри­ар­ху Кон­стан­ти­но­поль­ско­му Ми­хаи­лу Ки­рул­ла­рию, 1054 год) с по­мо­щью «Константинова дара» па­пы Рим­ские обос­но­вы­ва­ли при­тя­за­ния на зе­мель­ные вла­де­ния и аб­со­лют­ный ха­рак­тер сво­ей вла­сти. В про­па­ган­ди­ст­ских це­лях на сю­же­ты из «Константинова дара» соз­да­ва­лись фре­ски, на­при­мер, в Ла­те­ран­ском двор­це (не сохр.) и в римской ба­зи­ли­ке Че­ты­рёх му­че­ни­ков (середина XIII века).

Од­на­ко с бо­го­слов­ской точ­ки зре­ния до­ку­мент был дву­смыс­лен­ным: аб­со­лют­ная, не­зем­ная, веч­ная, ис­хо­дя­щая от Са­мо­го Спа­си­те­ля власть па­пы ока­зы­ва­лась «да­ром» вла­сти зем­ной, свет­ской, брен­ной. Это обу­сло­ви­ло, с од­ной сто­ро­ны, сдер­жан­ное от­но­ше­ние к «Константинову дару» в Римской ку­рии, с дру­гой - спо­соб­ст­во­ва­ло его кри­ти­ке со сто­ро­ны не­ко­то­рых государственных дея­те­лей (императр От­тон III), свет­ских юри­стов (напр., в «Мо­нар­хии» Дан­те), цер­ков­ных ре­фор­ма­то­ров (Ар­нольд Бре­ши­ан­ский и др.), бо­го­сло­вов (У. Ок­кам, Ни­ко­лай Ку­зан­ский и др.) и ере­ти­ков (ви­дев­ших в «Константиновом даре» дея­ние ан­ти­хри­ста). На­учное фи­ло­ло­гическое до­ка­за­тель­ст­во под­лож­но­сти «Констанива дара», пред­ло­жен­ное итальянским гу­ма­ни­стом Л. Вал­лой (1440 год), ос­та­лось не­за­ме­чен­ным до тех пор, по­ка им не вос­поль­зо­вал­ся М. Лю­тер. Рим­ско-ка­то­лическая цер­ковь со второй половины XVI века вплоть до середины XIX века счи­та­ла сам факт да­ре­ния под­лин­ным, а до­ку­мент - греческой фаль­си­фи­ка­ци­ей; ны­не она при­зна­ёт опи­сан­ные в «Константиновом даре» со­бы­тия вы­мыш­лен­ны­ми.

Греческий пе­ре­вод «Константинова дара» был хо­ро­шо из­вес­тен в Ви­зан­тии, во­шёл в тол­ко­ва­ние на «Но­мо­ка­нон 14 ти­ту­лов» Ф. Валь­са­мо­на и во Вла­ста­ря син­таг­му ал­фа­вит­ную. Ос­но­вы­ва­ясь на по­ста­нов­ле­нии 4-го Все­лен­ско­го со­бо­ра (451 год), урав­няв­ше­го при­ви­ле­гии Рим­ской и Кон­стан­ти­но­поль­ской ка­федр, ви­зантийские ка­но­ни­сты ут­вер­жда­ли, что упо­мя­ну­тые в «Константиновом даре» пре­ро­га­ти­вы при­над­ле­жат и пат­ри­ар­ху Кон­стан­ти­но­поль­ско­му.

Не позд­нее начала XV века «Константинов дар» был впер­вые пе­ре­ве­дён с гре­че­ско­го на цер­ков­но­сла­вян­ский яз. От­рыв­ки из «Константинова дара» ис­поль­зо­ва­лись в по­ста­нов­ле­ни­ях со­бо­ров Русской церк­ви 1503 и 1551 годов для обос­но­ва­ния не­при­кос­но­вен­но­сти вла­де­ний и при­ви­ле­гий ду­хо­вен­ст­ва. С «Константинова дара» пе­ре­кли­ка­лась од­на из сцен об­ря­да «ше­ст­вия на ос­ля­ти» (см. в стаье Вход Гос­по­день в Ие­ру­са­лим) в Верб­ное вос­кре­се­нье в Мо­с­ков­ском Крем­ле: царь вёл под узд­цы ос­ла, на ко­то­ром вос­се­дал пред­стоя­тель Русской пра­во­слав­ной церк­ви, об­ла­чён­ный в бе­лый кло­бук. Этот ри­ту­ал был при­зван про­де­мон­ст­ри­ро­вать идею сим­фо­нии вла­стей (свет­ской и ду­хов­ной) и вме­сте с тем упо­до­бить Мо­ск­ву Ри­му, Кон­стан­ти­но­по­лю и Ие­ру­са­ли­му. Об­ряд «ше­ст­вия на ос­ля­ти» со­вер­шал­ся и в не­ко­то­рых других русских го­ро­дах, там в нём уча­ст­во­ва­ли на­ме­ст­ник (ли­бо вое­во­да) и епар­хи­аль­ный ар­хие­рей.

В XVI веке «Константинов дар» ис­поль­зо­вал­ся в со­пер­ни­че­ст­ве ме­ж­ду Нов­го­ро­дом и Мо­ск­вой за пра­во счи­тать­ся пря­мым на­след­ни­ком Ри­ма и Кон­стан­ти­но­по­ля (лёг в ос­но­ву «По­вес­ти о нов­го­род­ском бе­лом кло­бу­ке»). Пат­ри­арх Ни­кон вклю­чил славянский пе­ре­вод «Константинова дара» в Корм­чую кни­гу (1653 год). В конце XVI-XVII веков со­мне­ния отно­си­тель­но под­лин­но­сти «Константинова дара» вы­ска­зы­вал ряд западно-русских цер­ков­ных пи­са­те­лей [Ме­ле­тий (Смот­риц­кий), За­ха­рия Ко­пы­стен­ский и др.]. В 1805 году митрополит Пла­тон (Лев­шин) при­знал под­лож­ность «Константинова дара», од­на­ко текст про­дол­жал пе­ча­тать­ся в со­ста­ве Корм­чей кни­ги.

Ис­торические источники:

Das Constitutum Constantini (Kon­s­tantinische Schenkung) / Hrsg. von H. Fuhr­mann. Hannover, 1968;

Valla L. De falso cre­dita et ementita Constantini donatione / Hrsg. von W. Setz. Weimar, 1976.

Иллюстрации:

Им­пе­ра­тор Кон­стан­тин Ве­ли­кий вру­ча­ет тиа­ру епи­ско­пу Рим­ско­му Силь­ве­ст­ру I. Фре­ска в ка­пел­ле Свя­то­го Силь­ве­ст­ра ба­зи­ли­ки Че­ты­рёх му­че­ни­ков (Рим). Середина XIII века. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)