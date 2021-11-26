КОНФИРМАЦИЯ

КОНФИРМАЦИЯ - в католицизме - одно из семи церковных таинств; во многих протестантских деноминациях - особая богослужебная церемония.

В от­дель­ное свя­щен­но­дей­ст­вие, как пра­ви­ло, зна­чи­тель­но от­сто­яв­шее по вре­ме­ни от кре­ще­ния че­ло­ве­ка и его пер­вого при­час­тия, конфирмация вы­де­ли­лась на хри­сти­ан­ском За­па­де в конце I - начала II тысячилетия.

В трак­тов­ке конфирмации как от­дель­но­го от кре­ще­ния та­ин­ст­ва ка­то­лическая док­три­на ис­хо­дит из свя­щен­но-ис­то­рических со­бы­тий Пя­ти­де­сят­ни­цы и ос­но­вы­ва­ет­ся на но­во­за­вет­ных сви­де­тель­ст­вах о воз­ло­же­нии апо­сто­ла­ми рук на но­во­кре­щё­ных с це­лью пре­по­да­ния им осо­бых да­ров Св. Ду­ха, а так­же на свя­зан­ном с эти­ми сви­де­тель­ст­ва­ми су­ще­ст­во­вав­шем в древ­ней Церк­ви об­ря­де по­слек­ре­щаль­но­го ми­ро­по­ма­за­ния и воз­ло­же­ния рук на но­во­кре­щё­но­го епи­ско­пом.

В сред­ние ве­ка и Но­вое вре­мя гос­под­ство­ва­ло по­ни­ма­ние конфирмации пре­имущественно как под­твер­жде­ния зре­ло­сти ре­лигиозной ве­ры кре­щё­но­го в мла­ден­че­ст­ве че­ло­ве­ка, а так­же как его ос­вя­ще­ния и ду­хов­но­го ук­ре­п­ле­ния. Бо­го­сло­вие и прак­ти­ка конфирмации бы­ли за­кре­п­ле­ны ве­ро­учи­тель­ны­ми до­ку­мен­та­ми Рим­ско-ка­то­лической церк­ви на Фер­ра­ро-Фло­рен­тий­ском со­бо­ре и Три­дент­ском со­бо­ре.

В ка­то­ли­циз­ме та­ин­ст­во конфирмации счи­та­ет­ся не­об­хо­ди­мым для спа­се­ния. Его со­вер­ша­ет епи­скоп над под­ро­ст­ка­ми, дос­тиг­ши­ми 12-16-лет­не­го воз­рас­та. В осо­бых слу­ча­ях (напр., при кре­ще­нии взрос­лых с по­сле­дую­щей не­по­сред­ст­вен­но за этим конфирмации или в об­стоя­тель­ст­вах смер­тель­ной опас­но­сти) до­пус­ка­ет­ся де­ле­ги­ро­ва­ние епи­скоп­ских пол­но­мо­чий свя­щен­ни­ку и со­вер­ше­ние конфирмации в лю­бом воз­рас­те.

Как и при кре­ще­нии, при­ни­маю­ще­му та­ин­ст­во конфирмации тре­бу­ют­ся вос­при­ем­ни­ки (pa­trini). Ма­те­ри­ей та­ин­ст­ва слу­жит ос­вя­щае­мое епар­хи­аль­ным епи­ско­пом в чет­верг Стра­ст­ной сед­ми­цы ми­ро (chrisma), ко­то­рое по­сле воз­ло­же­ния рук и мо­лит­вен­но­го при­зы­ва­ния Св. Ду­ха на­но­сит­ся в фор­ме кре­ста на лоб кон­фир­ми­руе­мо­го. Фор­мой та­ин­ст­ва яв­ля­ют­ся про­из­но­си­мые епи­ско­пом при по­ма­за­нии сло­ва: «Зна­ме­ную те­бя зна­ком Кре­ста и ук­ре­п­ляю (confirmo) ми­ром спа­се­ния во имя От­ца и Сы­на и Свя­то­го Ду­ха. Аминь». Пра­виль­но со­вер­шён­ная конфирмация за­пе­чат­ле­ва­ет ду­шу (как и в та­ин­ст­вах кре­ще­ния и свя­щен­ст­ва) осо­бым «не­из­гла­ди­мым зна­ком» (character indelebilis), вслед­ст­вие че­го это та­ин­ст­во не мо­жет быть по­вто­ре­но.

Пред­при­ня­тая Ва­ти­кан­ским II со­бо­ром ли­тур­гическая ре­фор­ма при­ве­ла к не­кото­рым из­ме­не­ни­ям в прак­ти­ке конфирмации, что долж­но бы­ло от­ра­зить экк­ле­зио­ло­гическое зна­че­ние та­ин­ст­ва как усо­вер­шен­ст­во­ва­ние для кре­щё­но­го свя­зи с Цер­ко­вью и во­зоб­но­вить идею трёх­сту­пен­ча­то­го един­ст­ва хри­сти­ан­ской ини­циа­ции (кре­ще­ние, конфирмация, Ев­ха­ри­стия).

В совремеом об­ря­де та­ин­ст­ва конфирмация, ко­то­рое ре­ко­мен­ду­ет­ся со­вер­шать во вре­мя мес­сы, кон­фир­ми­руе­мый в знак са­кра­мен­таль­ной свя­зи со сво­им кре­ще­ни­ем дол­жен ис­по­ве­до­вать Сим­вол ве­ры, про­из­не­сён­ный за не­го при кре­ще­нии вос­при­ем­ни­ка­ми. Конфирмация ста­ла пред­ше­ст­во­вать обя­за­тель­ная, как пра­ви­ло по­лу­го­до­вая, ка­те­хе­ти­че­ская под­го­тов­ка (см. Ка­те­хи­за­ция). Ино­гда пе­ред конфирмацией ре­ко­мен­ду­ет­ся со­вер­ше­ние ис­по­ве­ди.

Апо­столь­ской кон­сти­ту­ци­ей па­пы Рим­ско­го Пав­ла VI «Divinae consortium naturae» (1971 год) бы­ла ут­вер­жде­на но­вая, близ­кая ви­зант. чи­ну тай­но­со­вер­ши­тель­ная фор­му­ла: «При­ими пе­чать (signacu­lum) да­ра Ду­ха Свя­то­го» (ср.: Еф. 1:13, 4:30). За ка­то­ли­ка­ми восточных об­ря­дов (см. Уни­ат­ст­во) ка­но­ни­че­ски за­кре­п­ле­но со­вер­ше­ние конфирмации свя­щен­ни­ком сра­зу по­сле кре­ще­ния вне за­ви­си­мо­сти от воз­рас­та кон­фир­ми­руе­мо­го. Современое ка­то­лическое бо­го­сло­вие под­чёр­ки­ва­ет так­же лич­но­ст­ный ас­пект конфирмации, го­во­ря о пол­но­те об­ще­ния ве­рую­ще­го со Св. Ду­хом как Лич­но­стью и об об­ра­щён­ном к ве­рую­ще­му мис­сио­нер­ском при­зы­ве лич­но­го сви­де­тель­ст­ва о Хри­сте в ми­ре.

В сред­ние ве­ка ка­то­лическое уче­ние о конформации под­вер­га­лось кри­ти­ке со сто­ро­ны валь­ден­сов, ка­та­ров, по­сле­до­ва­те­лей Дж. Уик­ли­фа, гу­си­тов (см. Гу­сит­ское дви­же­ние). М. Лю­тер в по­ле­мическом сочинении «О ва­ви­лон­ском пле­не­нии Церк­ви» (1520 год) ка­те­го­ри­че­ски от­верг са­кра­мен­таль­ный ста­тус конфирмации на ос­но­ва­нии то­го, что она не бы­ла за­по­ве­да­на Хри­стом. Таким образом, он при­зна­вал конфирмацию не та­ин­ст­вом, а лишь цер­ков­ным обы­ча­ем или «це­ре­мо­ни­ей». Ж. Каль­вин так­же не ви­дел в воз­ло­же­нии апо­сто­ла­ми рук со­об­ще­ния ве­рую­ще­му бла­го­да­ти, а ми­ро­ос­вя­ще­ние и ми­ро­по­ма­за­ние счи­тал суе­ве­рия­ми. В по­ле­ми­ке с ана­бап­ти­ста­ми немецким ре­фор­ма­тор М. Бу­цер при­дал конфирмации смысл и об­раз ли­тур­гического за­вер­ше­ния пе­рио­да ка­те­хи­за­ции под­ро­ст­ков пе­ред их до­пус­ком к при­час­тию. Его идеи бы­ли ши­ро­ко вос­при­ня­ты в ре­фор­ма­тор­ских кру­гах. Позд­нее под влия­ни­ем пие­тиз­ма в тех про­тес­тант­ских де­но­ми­на­ци­ях, где со­хра­нил­ся об­ряд конфирмации, боль­шую роль в нём стал иг­рать мо­тив лич­но­го ис­по­ве­да­ния ве­ры. Конфирмация ста­ла по­ни­мать­ся как сво­его ро­да эк­за­мен на ре­лигиозную зре­лость юно­шей и де­ву­шек в воз­рас­те при­мер­но 14 лет по­сле ка­те­хе­ти­че­ской под­го­тов­ки (про­дол­жи­тель­но­стью до 2 лет) и как их ли­тур­гическое по­свя­ще­ние в пол­но­прав­ные чле­ны цер­ков­ной об­щи­ны.

Кон­фир­ми­руе­мые ис­по­ве­ду­ют Сим­вол ве­ры в знак соз­на­тель­но­го под­твер­жде­ния сво­его кре­ще­ния и при­над­леж­но­сти к Церк­ви, про­воз­гла­ша­ют обе­ты хри­сти­ан­ской мо­ра­ли и по­лу­ча­ют от пас­то­ра бла­го­сло­ве­ние че­рез воз­ло­же­ние рук. По­сле это­го они впер­вые при­сту­па­ют к при­час­тию. Толь­ко про­шед­шие конфирмацию по­лу­ча­ют пра­во го­ло­са в цер­ков­ной об­щи­не и мо­гут быть из­бран­ны­ми в цер­ков­ный со­вет или ис­пол­нять цер­ков­ные слу­же­ния.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)