КАТЕХИЗАЦИЯ
Систематическое обучение основам христианской веры и морали.
К. опирается на Символ веры, Десять заповедей Божиих (Декалог), гл. христианские молитвы. Является важной частью пастырской и миссионерской работы, тесно связана с практич. задачами воцерковления, христианского воспитания и образования.
Идея К. основана на словах Иисуса Христа, обращённых к апостолам: «…идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать всё, что Я повелел вам» (Мф. 28:19). Упоминания о наставлениях перед крещением встречаются уже в Новом Завете (напр., Деян. 8:36–37). В древней Церкви К. проходили преим. взрослые, публично выразившие желание стать христианами и условно принятые в христианскую общину в звании оглашенных – катехуменов (греч. ϰατηχούμενοι ; лат. audientes, auditores, electi и др.). Оглашенные готовились к принятию таинства крещения и вхождению в лоно Церкви. Этот процесс впоследствии стал называться катехуменатом. Оглашенные признавались христианами, имели право участвовать в литургии оглашенных (но не в литургии верных) и в др. молитвах местной общины, быть по-христиански погребёнными наравне с крещёными. Они должны были совершать дела милосердия (посещение больных, помощь бедным), что являлось испытанием искренности и глубины обращения и важным критерием готовности к крещению. К рубежу 1–2 вв. относятся первые примеры письм. фиксации крещальной катехезы; впоследствии стали создаваться учебно-дидактич. пособия для К. – катехизисы.
В древней Церкви практиковалось двухэтапное обучение катехуменов: 1-й этап – изучение Священного Писания (ок. 3 лет), 2-й этап – практич. подготовка к крещению (в течение нескольких недель). К. находилась в ведении епископа, который часто лично проводил занятия. Так, сочинения свт. Амвросия Медиоланского «Изложение Символа веры», «О таинствах», «О тайнах», «О покаянии» являются записью его катехизаторских выступлений. Крещение взрослых нередко было приурочено к празднованию Пасхи. Предпасхальная К. – один из источников формирования покаянной и аскетич. практики Великого поста.
В раннем Средневековье К. постепенно исчезла ввиду распространившегося обычая крещения младенцев и детей более старшего возраста. Сохранились лишь адаптированные для их воцерковления древние огласительные обряды. Тексты катехетич. молитв были перенесены в чинопоследование таинства крещения.
В Зап. Европе К. возродилась в 16 в. в результате решений Тридентского собора и получила развитие в эпоху Контрреформации. По инициативе кардинала Карла Борромео (1538–84) систематич. К. стала проводиться в церковно-приходских воскресных школах Миланского архиепископства. В эпоху Просвещения в католич. странах К. была включена в обязательную школьную программу и стала частью религ. обучения. Однако приходская К. по-прежнему ограничивалась подготовкой детей к первой исповеди и причастию, а К. взрослых почти отсутствовала. Новая программа К. была провозглашена Ватиканским II собором и получила оформление в «Общем катехизическом руководстве» (1971). В совр. «Катехизисе Католической Церкви» предпринята попытка более широкого использования дидактич. материалов с целью соединения в К. библейских, богословских и практич. элементов. В тех европ. странах, где К. включена в программу учебных заведений, она определяется особыми комиссиями при конференциях католич. епископов и делится на три 4-летних цикла. В приходах, общинах и братствах К. проводится во время богослужений, включая последующие занятия со взрослыми-восприемниками, лицами, вступающими в брак, готовящимися к миропомазанию, супругами, родителями.
В России К. активизировалась в 18 в. трудами архиеп. Феофана Прокоповича и митр. Платона (Левшина). В 19 в. получила распространение, в особенности благодаря деятельности К. П. Победоносцева, способствовавшего развитию широкой сети церковно-приходских школ. В сов. время К. находилась под запретом, однако мн. пастыри осуществляли катехетич. деятельность в полуподпольных условиях. Новый импульс К. в России обрела в кон. 20 в. В 1991 в РПЦ был создан синодальный Отдел религ. образования и катехизации.
Автор статьи: В. А. Никитин.