КАРТУЛЯРИИ

Сбор­ни­ки ко­пий гра­мот, ко­то­ры­ми в сред­ние ве­ка в Западной Ев­ро­пе юри­ди­че­ски оформ­ля­лись пре­имущественно зе­мель­ные да­ре­ния в поль­зу Церк­ви

В К. вклю­ча­лись так­же ко­пии ко­ро­лев­ских по­жа­ло­ва­ний и ко­пии сде­лок ме­ж­ду свет­ски­ми ли­ца­ми. Со­став­ля­лись в кон. 7–14 вв. на лат. яз. в круп­ных мо­на­сты­рях (К. не­ко­то­рых мо­на­сты­рей со­дер­жат бо­лее ты­ся­чи гра­мот). К. – один из важ­ней­ших ис­точ­ни­ков для ис­сле­до­ва­ния со­ци­аль­но-эко­но­мич. ис­то­рии ср.-век. Ев­ро­пы. В ши­ро­ком смыс­ле под К. по­ни­ма­ют­ся сб-ки лю­бых до­ку­мен­тов (хар­тий, ак­тов и др.).

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