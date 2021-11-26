КАНОНИЧЕСКОЕ ПРАВО

КАНОНИЧЕСКОЕ ПРАВО - совокупность юридических положений, установленных в соответствии с христианскими канонами .

Каноническое право ре­гу­ли­ру­ет во­про­сы уст­рой­ст­ва Церк­ви, взаи­мо­от­но­ше­ний её чле­нов, цер­ков­ных пра­во­на­ру­ше­ний, су­до­про­из­вод­ст­ва, уп­рав­ле­ния цер­ков­ным иму­ще­ст­вом, взаи­мо­от­но­ше­ний Церк­ви с го­су­дар­ст­вом и др. об­щественными струк­ту­ра­ми, а так­же брач­но-се­мей­ные от­но­ше­ния.

В западной юри­дической литературе ино­гда раз­ли­ча­ют­ся по­ня­тия «каноническое право» и «цер­ков­ное пра­во» (jus ecclesiasticum). На пра­во­слав­ном Вос­то­ке, в ча­ст­но­сти в Русской пра­во­слав­ной церк­ви, в цер­ков­ных до­ку­мен­тах, учеб­ной дея­тель­но­сти, оби­хо­де эти по­ня­тия упот­реб­ля­ют­ся си­но­ни­мич­но.

Цер­ковь по­лу­чи­ла от Са­мо­го Хри­ста пра­ви­ло ве­ры и основные за­ко­ны жиз­ни по ве­ре (за­по­ве­ди), по­это­му своё пра­во она вы­во­дит из Бо­же­ст­вен­но­го От­кро­ве­ния; др. пра­ви­ла (ка­но­ны) Цер­ковь из­да­ва­ла са­ма, вла­стью, ко­то­рую Хри­стос вру­чил ей. Т. о., ис­точ­ни­ка­ми канонического права яв­ля­ют­ся тек­сты Свя­щен­но­го Пи­са­ния, цер­ков­ные обы­чаи, по­ста­нов­ле­ния Все­лен­ских со­бо­ров и По­ме­ст­ных со­бо­ров, тру­ды от­цов Церк­ви, а в Римско-ка­то­лической церк­ви - так­же пап­ские дек­ре­та­лии. Ка­но­ны ещё в древ­ней Церк­ви для удоб­ст­ва поль­зо­ва­ния ста­ли объ­е­ди­нять­ся в сборники. В VI веке наи­боль­шим ав­то­ри­те­том поль­зо­вал­ся сбор­ник Дио­ни­сия Ма­ло­го. Ран­ние сборники ка­но­нов бы­ли уст­рое­ны по хро­но­ло­гическому ти­пу. Наи­бо­лее древ­ний со­хра­нив­ший­ся свод с си­сте­ма­ти­за­ци­ей ка­но­нов по пред­мет­но­му при­зна­ку - «Си­на­го­га в 50 ти­ту­лах» - при­над­ле­жит пат­ри­ар­ху Кон­стан­ти­но­поль­ско­му Ио­ан­ну III Схо­ла­сти­ку (VI век).

Все­лен­ская пра­во­слав­ная Цер­ковь поль­зу­ет­ся ка­но­ническим кор­пу­сом (со­б­ра­ни­ем ка­но­нов), вы­ра­бо­тан­ным в эпо­ху Все­лен­ских со­бо­ров и офор­мив­шим­ся к 883 году, ко­гда поя­ви­лась ре­дак­ция «Но­мо­ка­но­на в 14 ти­ту­лах» пат­ри­ар­ха Кон­стан­ти­но­поль­ско­го святого Фо­тия. 2-я часть «Но­мо­ка­но­на…» - «Син­таг­ма ка­но­нов» вклю­ча­ет все ка­но­ны. Ис­поль­зо­ва­ние в Церк­ви это­го древ­не­го кор­пу­са не оз­на­ча­ет, что все цер­ков­но-пра­во­вые нор­мы, ус­та­нов­лен­ные в со­от­вет­ст­вии с ним, дей­ст­ву­ют или долж­ны дей­ст­во­вать в лю­бое вре­мя и в лю­бом мес­те. Так, например, дис­ци­п­ли­на на­ка­за­ний, вы­ра­бо­тан­ная главным образом в IV веке, на прак­ти­ке бы­ла ос­но­ва­тель­но ре­фор­ми­ро­ва­на уже в ран­не­ви­зан­тий­скую эпо­ху, ко­гда при на­зна­че­нии епи­ти­мий ста­ли при­ме­нять­ся не ка­но­нические сро­ки от­лу­че­ния от при­час­тия, а те, что пред­ла­га­ют­ся в по­ка­ян­ном Но­мо­ка­но­не пат­ри­ар­ха Кон­стан­ти­но­поль­ско­го Ио­ан­на По­ст­ни­ка (VI век), со­дер­жа­щем не­срав­нен­но бо­лее мяг­кие санк­ции. 37-е Апо­столь­ское пра­ви­ло пре­ду­смат­ри­ва­ет, что­бы епи­ско­пы ка­ж­дой об­лас­ти со­би­ра­лись на со­бор 2 раза в год, а в 8-м пра­ви­ле Трулль­ско­го со­бо­ра от­цы, ссы­ла­ясь на на­бе­ги вар­ва­ров и иные слу­чай­ные пре­пят­ст­вия, вве­ли но­вую нор­му - со­зы­вать со­бо­ры 1 раз в год, од­на­ко это не оз­на­ча­ет от­ме­ну 37-го Апо­столь­ско­го пра­ви­ла: со­зыв со­бо­ра два­ж­ды в год по-преж­не­му рас­смат­ри­ва­ет­ся как же­ла­тель­ное ус­та­нов­ле­ние, но вви­ду воз­ник­ших за­труд­не­ний вво­дит­ся но­вый по­ря­док. Т. е. прин­ци­пи­аль­ная экк­ле­зио­ло­ги­че­ская идея 37-го Апо­столь­ско­го пра­ви­ла и 8-го пра­ви­ла Трулль­ско­го со­бо­ра за­клю­ча­ет­ся в со­бор­но­сти, а кон­крет­ная пе­рио­дич­ность в со­зы­ве со­бо­ров мо­жет ус­та­нав­ли­вать­ся с учё­том об­стоя­тельств сво­его вре­ме­ни.

Цер­ков­ное нор­мо­твор­че­ст­во на ос­но­ве ка­но­нов не пре­кра­ти­лось и по­сле 883 года, но ак­ты, из­дан­ные в отдельных по­ме­ст­ных пра­во­слав­ных церк­вах или епар­хи­аль­ны­ми ар­хие­рея­ми, не име­ют об­ще­цер­ков­но­го ав­то­ри­те­та.

Об­шир­ные тол­ко­ва­ния на пол­ный со­став ка­но­нического кор­пу­са соз­да­ны в XI-XII веках ви­зантийскими ка­но­ни­ста­ми Ари­сти­ном, Зо­на­рой, Валь­са­мо­ном; в XIV веке со­став­ле­на Вла­ста­ря син­таг­ма ал­фа­вит­ная; на ру­бе­же XVIII-XIX веков вы­шел ка­но­нический сбор­ник с тол­ко­ва­ния­ми «Пи­да­ли­он». На Ру­си тек­сты ка­но­нов бы­ли из­вест­ны по Корм­чей кни­ге . В 1839 году в Рос­сии из­да­на Кни­га пра­вил.

Рим­ско-ка­то­ли­че­ская цер­ковь по­ми­мо древ­них ка­но­нов вклю­ча­ет в свой ка­но­нический кор­пус пра­ви­ла, вы­ра­бо­тан­ные позд­ней­ши­ми со­бо­ра­ми, при­зна­вае­мы­ми в ка­то­ли­циз­ме Все­лен­ски­ми, а так­же нор­мо­твор­че­ст­во римских пап (смотрите Папа Рим­ский) и римской ку­рии. На За­па­де наи­бо­лее из­вест­ным был пред­мет­ный сбор­ник ка­но­нов «Дек­рет», со­став­лен­ный около 1012 года епископом Вормсс­ким Бур­хар­дом. В конце XI века в хо­де ре­форм па­пы Гри­го­рия VII (Гри­го­ри­ан­ская ре­фор­ма) бы­ли вве­де­ны но­вые ис­точ­ни­ки канонического права - дек­ре­та­лии римских пап, в ре­зуль­та­те в Римско-ка­то­лической церк­ви поя­ви­лась осо­бая сис­те­ма пра­ва, на­зван­ная «но­вым пра­вом» (jus novum). В нём по­ми­мо биб­лей­ских и свя­то­оте­че­ских ус­та­нов­ле­ний ощу­ти­мо влия­ние рим­ско­го пра­ва (осо­бен­но в во­про­сах соб­ст­вен­но­сти, на­сле­до­ва­ния и до­го­во­ров) и обыч­но­го пра­ва (во­про­сы за­щи­ты чес­ти, со­блю­де­ния клят­вы, воз­мез­дия, при­ми­ре­ния и кол­лек­тив­ной от­вет­ст­вен­но­сти). В 1093-1095 годах три важ­ней­ших ком­пен­диу­ма канонического права - «Tri­par­ti­ta», «Decretum» и «Panormia» - со­ста­вил Иво, епископ Шартр­ский. Около 1140 года был со­став­лен сборник «Со­гла­со­ва­ние не­со­глас­ных ка­но­нов» («Concordia discordan­tium canonum»), по­лу­чив­ший название «Дек­рет Гра­циа­на» (смотрите Гра­циа­на дек­рет 1140 года). Нор­мо­твор­че­ст­во римских пап объ­е­ди­ня­лось в сборники дек­ре­та­лий под названием «Экс­т­ра­ва­ган­ты» («Extravagantes»). К конwe XVI века под влия­ни­ем ре­форм Три­дент­ско­го со­бо­ра сборники дек­ре­та­лий и «Дек­рет Гра­циа­на» со­ста­ви­ли Свод ка­но­нического пра­ва (Corpus juris canonici), став­ший основным ис­точ­ни­ком канонического права на За­па­де в Но­вое вре­мя. Соз­дан­ный в 1917 году Ко­декс ка­но­ни­че­ско­го пра­ва за­ме­нил все пре­ды­ду­щие ко­ди­фи­ка­ции, при­дал каноническому праву ра­цио­наль­но упо­ря­до­чен­ное по­строе­ние и из­ло­же­ние. Ре­фор­мы Ва­ти­кан­ско­го II со­бо­ра за­ло­жи­ли ос­но­вы для но­во­го Ко­дек­са (1983 год), имею­ще­го проч­ную юри­дическую и бо­го­слов­скую ба­зу. В 1990 году в Римско-ка­то­лической церк­ви был при­нят Ко­декс ка­но­нов вос­точ­ных церк­вей, ко­то­рый рас­про­стра­ня­ет своё дей­ст­вие на ка­то­ли­ков восточных об­ря­дов (смотрите Уни­ат­ст­во).

Каноническое право име­ет свою сис­те­му, ко­то­рая рег­ла­мен­ти­ру­ет: со­став и уст­рой­ст­во Церк­ви (всту­п­ле­ние в Цер­ковь, ие­рар­хия, ру­ко­по­ло­же­ния, со­став кли­ра, пра­ва и обя­зан­но­сти кли­ри­ков, мо­на­ше­ст­во), ор­га­ны цер­ков­но­го управ­ле­ния (выс­шая власть в Церк­ви, цер­ков­ная юрис­дик­ция, ди­ас­по­ра, ста­ту­сы ав­то­ке­фаль­ных, ав­то­ном­ных церк­вей, епар­хий и при­хо­дов), ви­ды цер­ков­ной вла­сти (учи­тель­ная, свя­щен­но­дей­ст­вен­ная, пра­ви­тель­ст­вен­ная), от­но­ше­ние к др. кон­фес­си­ям и го­су­дар­ст­ву.

В от­ли­чие от государственного, пуб­лич­но­го пра­ва лю­бо­го на­ро­да, ко­то­рое яв­ля­ет­ся со­ци­аль­но обу­слов­лен­ным и пре­тер­пе­ва­ет из­ме­не­ния, ос­но­ва канонического права, от­но­ся­щая­ся к внутренней жиз­ни Церк­ви, ос­та­ёт­ся не­из­мен­ной (со­став Церк­ви, ие­рар­хия свя­щен­ст­ва, ру­ко­по­ло­же­ния, со­вер­ше­ние цер­ков­ных та­инств). Нор­мы, ре­гу­ли­рую­щие от­но­ше­ния Церк­ви как од­но­го из об­ще­ст­венных сою­зов с др. об­щественными об­ра­зо­ва­ния­ми, пре­ж­де все­го с го­су­дар­ст­вом, мо­гут из­ме­нять­ся. Так, в Римской им­пе­рии по­сле Ми­лан­ско­го эдик­та (313 год) , ко­гда хри­сти­ан­ст­во ото­жде­ст­в­ля­лось с государственными ин­те­ре­са­ми, а цер­ков­ным пра­ви­лам при­да­ва­лась си­ла государственных за­ко­нов, свя­щен­ное пра­во (jus sacrum) бы­ло ча­стью пуб­лич­но­го, государственного пра­ва (jus publicum). Каноническое право ре­гу­ли­ро­ва­ло часть гражданских пра­во­от­но­ше­ний, например брач­но-се­мей­ные пра­во­от­но­ше­ния (за­клю­че­ние бра­ков, ре­ги­ст­ра­ция ро­ж­де­ний, бра­ков, смер­тей). В Но­вое и Но­вей­шее вре­мя в ре­зуль­та­те се­ку­ля­ри­за­ции круг этих пра­во­от­но­ше­ний су­жал­ся.

Каноническому праву, так­же как и свет­ско­му пра­ву, при­сущ ха­рак­тер при­ну­ди­тель­но­сти. Од­на­ко в от­ли­чие от свет­ско­го пра­ва в ос­но­ве канонического права ле­жит не государственное при­ну­ж­де­ние, а об­ра­ще­ние к внут­рен­не­му ду­хов­но­му ми­ру на­ру­ши­те­ля цер­ков­ных ка­но­нов, по­бу­ж­даю­щее его к по­кая­нию.

Нау­ка о ка­но­нах и соб­ст­вен­но каноническом праве - ка­но­ни­сти­ка - ис­сле­ду­ет ме­то­до­ло­гию, ак­сио­ло­гию, дог­ма­ти­ку и ис­то­рию канонического права. Боль­шое влия­ние на дог­ма­ти­ку и ме­то­до­ло­гию канонического права на­чи­ная с XI века ока­за­ли юри­сты, изу­чав­шие рим­ское пра­во, в осо­бен­но­сти ком­мен­та­то­ры Ди­гест. Они спо­соб­ст­во­ва­ли воз­вы­ше­нию ав­то­ри­те­та канонического права, при­спо­саб­ли­вая его к ну­ж­дам со­вре­мен­но­го им об­ще­ст­ва. Основным ме­то­дом ком­мен­ти­ро­ва­ния юри­дических тек­стов бы­ло со­став­ле­ние глосс, учеб­ни­ков канонического права в ви­де сумм, а так­же ис­сле­до­ва­ние отдельных про­блем. Наи­бо­лее тес­ная связь нау­ки канонического права су­ще­ст­во­ва­ла с гра­ж­дан­ским пра­вом (точ­нее, со свет­ским пра­вом). В на­уч­ных и пре­по­да­ва­тель­ских со­об­ще­ст­вах воз­ник ти­тул «док­тор двух прав», под­ра­зу­ме­вав­ший док­то­ра од­но­вре­мен­но ка­но­ни­че­ско­го и гра­ж­дан­ско­го пра­ва. Ста­рей­ши­ми цен­тра­ми изу­че­ния канонического права на За­па­де на­чи­ная со Сред­не­ве­ко­вья бы­ли Бо­лон­ский уни­вер­си­тет, а так­же фа­куль­те­ты канонического права в Па­ри­же, Па­вии, Ор­леа­не, Ту­лу­зе, Мон­пе­лье, позд­нее в Пра­ге и Кра­ко­ве (Ягел­лон­ский университет).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)