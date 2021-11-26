КАНОНИЧЕСКОЕ ПРАВО
КАНОНИЧЕСКОЕ ПРАВО - совокупность юридических положений, установленных в соответствии с христианскими канонами.
Каноническое право регулирует вопросы устройства Церкви, взаимоотношений её членов, церковных правонарушений, судопроизводства, управления церковным имуществом, взаимоотношений Церкви с государством и др. общественными структурами, а также брачно-семейные отношения.
В западной юридической литературе иногда различаются понятия «каноническое право» и «церковное право» (jus ecclesiasticum). На православном Востоке, в частности в Русской православной церкви, в церковных документах, учебной деятельности, обиходе эти понятия употребляются синонимично.
Церковь получила от Самого Христа правило веры и основные законы жизни по вере (заповеди), поэтому своё право она выводит из Божественного Откровения; др. правила (каноны) Церковь издавала сама, властью, которую Христос вручил ей. Т. о., источниками канонического права являются тексты Священного Писания, церковные обычаи, постановления Вселенских соборов и Поместных соборов, труды отцов Церкви, а в Римско-католической церкви - также папские декреталии. Каноны ещё в древней Церкви для удобства пользования стали объединяться в сборники. В VI веке наибольшим авторитетом пользовался сборник Дионисия Малого. Ранние сборники канонов были устроены по хронологическому типу. Наиболее древний сохранившийся свод с систематизацией канонов по предметному признаку - «Синагога в 50 титулах» - принадлежит патриарху Константинопольскому Иоанну III Схоластику (VI век).
Вселенская православная Церковь пользуется каноническим корпусом (собранием канонов), выработанным в эпоху Вселенских соборов и оформившимся к 883 году, когда появилась редакция «Номоканона в 14 титулах» патриарха Константинопольского святого Фотия. 2-я часть «Номоканона…» - «Синтагма канонов» включает все каноны. Использование в Церкви этого древнего корпуса не означает, что все церковно-правовые нормы, установленные в соответствии с ним, действуют или должны действовать в любое время и в любом месте. Так, например, дисциплина наказаний, выработанная главным образом в IV веке, на практике была основательно реформирована уже в ранневизантийскую эпоху, когда при назначении епитимий стали применяться не канонические сроки отлучения от причастия, а те, что предлагаются в покаянном Номоканоне патриарха Константинопольского Иоанна Постника (VI век), содержащем несравненно более мягкие санкции. 37-е Апостольское правило предусматривает, чтобы епископы каждой области собирались на собор 2 раза в год, а в 8-м правиле Трулльского собора отцы, ссылаясь на набеги варваров и иные случайные препятствия, ввели новую норму - созывать соборы 1 раз в год, однако это не означает отмену 37-го Апостольского правила: созыв собора дважды в год по-прежнему рассматривается как желательное установление, но ввиду возникших затруднений вводится новый порядок. Т. е. принципиальная экклезиологическая идея 37-го Апостольского правила и 8-го правила Трулльского собора заключается в соборности, а конкретная периодичность в созыве соборов может устанавливаться с учётом обстоятельств своего времени.
Церковное нормотворчество на основе канонов не прекратилось и после 883 года, но акты, изданные в отдельных поместных православных церквах или епархиальными архиереями, не имеют общецерковного авторитета.
Обширные толкования на полный состав канонического корпуса созданы в XI-XII веках византийскими канонистами Аристином, Зонарой, Вальсамоном; в XIV веке составлена Властаря синтагма алфавитная; на рубеже XVIII-XIX веков вышел канонический сборник с толкованиями «Пидалион». На Руси тексты канонов были известны по Кормчей книге. В 1839 году в России издана Книга правил.
Римско-католическая церковь помимо древних канонов включает в свой канонический корпус правила, выработанные позднейшими соборами, признаваемыми в католицизме Вселенскими, а также нормотворчество римских пап (смотрите Папа Римский) и римской курии. На Западе наиболее известным был предметный сборник канонов «Декрет», составленный около 1012 года епископом Вормсским Бурхардом. В конце XI века в ходе реформ папы Григория VII (Григорианская реформа) были введены новые источники канонического права - декреталии римских пап, в результате в Римско-католической церкви появилась особая система права, названная «новым правом» (jus novum). В нём помимо библейских и святоотеческих установлений ощутимо влияние римского права (особенно в вопросах собственности, наследования и договоров) и обычного права (вопросы защиты чести, соблюдения клятвы, возмездия, примирения и коллективной ответственности). В 1093-1095 годах три важнейших компендиума канонического права - «Tripartita», «Decretum» и «Panormia» - составил Иво, епископ Шартрский. Около 1140 года был составлен сборник «Согласование несогласных канонов» («Concordia discordantium canonum»), получивший название «Декрет Грациана» (смотрите Грациана декрет 1140 года). Нормотворчество римских пап объединялось в сборники декреталий под названием «Экстраваганты» («Extravagantes»). К конwe XVI века под влиянием реформ Тридентского собора сборники декреталий и «Декрет Грациана» составили Свод канонического права (Corpus juris canonici), ставший основным источником канонического права на Западе в Новое время. Созданный в 1917 году Кодекс канонического права заменил все предыдущие кодификации, придал каноническому праву рационально упорядоченное построение и изложение. Реформы Ватиканского II собора заложили основы для нового Кодекса (1983 год), имеющего прочную юридическую и богословскую базу. В 1990 году в Римско-католической церкви был принят Кодекс канонов восточных церквей, который распространяет своё действие на католиков восточных обрядов (смотрите Униатство).
Каноническое право имеет свою систему, которая регламентирует: состав и устройство Церкви (вступление в Церковь, иерархия, рукоположения, состав клира, права и обязанности клириков, монашество), органы церковного управления (высшая власть в Церкви, церковная юрисдикция, диаспора, статусы автокефальных, автономных церквей, епархий и приходов), виды церковной власти (учительная, священнодейственная, правительственная), отношение к др. конфессиям и государству.
В отличие от государственного, публичного права любого народа, которое является социально обусловленным и претерпевает изменения, основа канонического права, относящаяся к внутренней жизни Церкви, остаётся неизменной (состав Церкви, иерархия священства, рукоположения, совершение церковных таинств). Нормы, регулирующие отношения Церкви как одного из общественных союзов с др. общественными образованиями, прежде всего с государством, могут изменяться. Так, в Римской империи после Миланского эдикта (313 год), когда христианство отождествлялось с государственными интересами, а церковным правилам придавалась сила государственных законов, священное право (jus sacrum) было частью публичного, государственного права (jus publicum). Каноническое право регулировало часть гражданских правоотношений, например брачно-семейные правоотношения (заключение браков, регистрация рождений, браков, смертей). В Новое и Новейшее время в результате секуляризации круг этих правоотношений сужался.
Каноническому праву, также как и светскому праву, присущ характер принудительности. Однако в отличие от светского права в основе канонического права лежит не государственное принуждение, а обращение к внутреннему духовному миру нарушителя церковных канонов, побуждающее его к покаянию.
Наука о канонах и собственно каноническом праве - канонистика - исследует методологию, аксиологию, догматику и историю канонического права. Большое влияние на догматику и методологию канонического права начиная с XI века оказали юристы, изучавшие римское право, в особенности комментаторы Дигест. Они способствовали возвышению авторитета канонического права, приспосабливая его к нуждам современного им общества. Основным методом комментирования юридических текстов было составление глосс, учебников канонического права в виде сумм, а также исследование отдельных проблем. Наиболее тесная связь науки канонического права существовала с гражданским правом (точнее, со светским правом). В научных и преподавательских сообществах возник титул «доктор двух прав», подразумевавший доктора одновременно канонического и гражданского права. Старейшими центрами изучения канонического права на Западе начиная со Средневековья были Болонский университет, а также факультеты канонического права в Париже, Павии, Орлеане, Тулузе, Монпелье, позднее в Праге и Кракове (Ягеллонский университет).