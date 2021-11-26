КАЛАТРАВЫ ОРДЕН

Испанский духовно-рыцарский орден, учрежденный цистерцианцами в середине XII века в правление Альфонсо VII .

Получил свое название по крепости на окраине Кастилии, которую король захватил в 1147 году. Поначалу крепость защищалась рыцарями-тамплиерами, но после их ухода новый король Санчо III предложил Калатраву любой силе, которая сможет ее оборонять. Согласие дал Раймонд, аббат монастыря Фитеро, вместе с монахом-воином Диего Веласкесом.

В 1164 г. папа Александр III утвердил создание нового ордена Калатвавы, назначив его приором Диего Веласкеса. На первом этапе своего существования орден добился ряда побед, однако усиление мавров в конце XII в. и ослабление Реконкисты способствовали тому, что в 1195 году орден потерял Калатраву. В это же время наметился раскол между арагонской и кастильской ветвями ордена.

В 1212 г. рыцарям удалось вернуть крепость. В 1218 году орден перенес главную резиденцию в т.н. Новую Калатраву, которая была построена поблизости от старого замка.

XIII – XIV век считается расцветом ордена, который стал важной политической и военной силой в регионе. Это способствовало активному взаимодействию властей и его рыцарей, особенно при династии Трастамара , что часто приводило к конфликтам, в частности, из-за процедуры избрания приора.

Во второй половине XV века приор ордена (несмотря на обет безбрачия) должен был жениться на наследнице престола Изабелле Кастильской (будущая Изабелла I). Брак был разрешен папой, но не был заключен из-за смерти жениха. В ходе борьбы Кастилии и Арагона с Португалией орден выступал на стороне испанских монархов.

Значение Ордена Калатравы начало постепенно уменьшаться после 1492 года, когда завершилась Реконкиста. В 1540 г. папа Павел III упразднил целибат для членов ордена.

Подобно многим духовно-рыцарским орденам, союз Калатравы в эпоху Раннего Нового времени постепенно превратился в аристократическую корпорацию. В рыцари постепенно стали допускать только дворян.

Последняя попытка использовать орден в военных целях была предпринята Филиппом IV во время Каталонского восстания 1640 г. Окончательно Орден Калатравы был упразднен в 1838 г.

Иллюстрация:

Современное изображение рыцаря Ордена Калатравы

Автор статьи: Крылов К.Е.