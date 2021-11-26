ИВО ШАРТРСКИЙ

Иво Шартрский (Ив, Ивон, лат. Ivo Carnotensis, Carnutensis; фр. Ives, Yves de Chartres) (ок. 1040, близ Шартра — 23.12.1115, Шартр) — средневековый юрист-канонист.

Епископ Шартра (с 1090), католический святой (дни памяти 20 мая, 23 декабря). Достоверных сведений о происхождении и родителях И. Ш. нет. Вероятно, принадлежал к семье небогатых феодалов, державших земли в окрестностях Шартра. И. Ш. в молодости избрал церковную карьеру, учился в одной или нескольких монастырских или соборных школах в Северной Франции. Традиции, связывающие его со школами в нормандском монастыре Бек (главой которой был Ланфранк ), Париже или Лане, не вполне достоверны. В 1060-е И. Ш. был каноником церкви в Неле ( Пикардия , ныне департамент Сомма), между 1067 и 1072 назначен аббатом новооснованного монастыря регулярных каноников-августинцев Сен-Кантен (близ Бовэ). Пользовался покровительством Гвидо, епископа Бовэ (1063—1085), и короля Франции Филиппа I (1060—1108). И. Ш. преподавал богословие в школе при монастыре, получил известность как знаток католического права. После избрания епископом Шартрским в 1092 выступил против развода и нового брака короля Филиппа I, за что был на несколько месяцев подвергнут заключению. Впоследствии сыграл важную роль в переговорах об условиях снятия с Филиппа церковного отлучения (1104). Участвовал в Клермонском соборе (1095), созванном папой Римским Урбаном II (1088—1099), поддерживал его в споре по поводу инвеституры . В конце жизни И. Ш. конфликтовал с канониками Шартрского собора, недовольными его реформаторской деятельностью (папа Римский Пасхалий II в 1114 решил спор в пользу И. Ш.). Вскоре после кончины начал почитаться как святой в диоцезах Шартра и Бовэ.

Из сочинений И. Ш. сохранились 25 проповедей, более 290 писем, сборники по каноническому праву «Декрет» (Decretum; около 1095) и «Трехчастное собрание» (Collectio Tripartita; начальная часть составлена около 1092—93). Традиционно И. Ш. приписывалось авторство церковно-канонического сборника «Панормия» (Panormia), однако К. Ролькер доказал, что он был составлен уже после смерти И. Ш. (между 1113 и 1118) неизвестным северофранцузским канонистом. Деятельность И. Ш. и его труды сыграли большую роль в развитии католического церковного права, в том числе стали важными источниками «Декрета» Грациана .

Соч.: Patrologia Latina. T. 161, 162. Parigi, 1855—1854.

Лит.: Rolker C. Canon Law and the Letters of Ivo of Chartres. Cambridge, 2010.