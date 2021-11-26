ИОАНН VIII

Иоанн VIII (ум. 16.12.882, Рим) — папа Римский (с 872).

Уроженец Рима, И. VIII не менее 20 лет занимал должность архидиакона Римской церкви и ко времени избрания на папский престол находился в преклонном возрасте. Вероятно, его рассматривали как временную фигуру, но И. VIII проявил себя как опытный и энергичный политик. Его усилия, направленные на объединение Италии и укрепление позиций Римской церкви, встретили сопротивление итальянских правителей и особенно римской знати, стремившейся контролировать Папский престол. На всем протяжении понтификата И. VIII боролся с оппозицией, в которой ведущую роль играл амбициозный епископ Формоз (впоследствии папа Римский).

Для прекращения междоусобиц и изгнания из Италии арабов И. VIII добивался военной помощи от Каролингов — императора Людовика XII (855—875), затем короля западных франков Карла Лысого (843—877, император с 875), его преемника Людовика Заики (877—879) и его шурина Бозона (с 879 король Прованса ). Так и не получив значимой поддержки от западнофранкских правителей, И. VIII обратился к восточным франкам и призвал в Италию Карла Толстого (император в 881—888). В условиях кризиса и распада империи Каролингов И. VIII решил заключить союз с византийцами: он признал константинопольского патриарха Фотия (с рядом оговорок) и направил в Византию легатов, которые восстановили патриарха в правах ( Константинопольский собор , 879–880). За это византийцы уступили папе юрисдикцию над церковью в Болгарии, хотя болгарский князь Борис позднее выбрал провизантийскую ориентацию. В 880 византийский флот помог защитить Рим от нападения арабов.

Несмотря на трудное положение в Италии, И. VIII поддерживал церковные связи с Англией, Германией и Испанией, оказывал материальную помощь патриарху Иерусалима, восстановил папскую юрисдикцию над Далмацией и Хорватией. Понтифик поддерживал славянскую миссию: узнав об аресте Мефодия (см. Кирилл и Мефодий ) восточнофранкскими епископами, И. VIII сразу же добился его освобождения (873). Впоследствии папа покровительствовал Мефодию и разрешил богослужение на славянском языке.

Лит.: Arnold D. Johannes VIII.: Päpstliche Herrschaft in den karolingischen Teilreichen am Ende des 9. Jahrhunderts. Frankfurt/Main, 2005. Lapôtre A. L’Europe et le Saint-Siège à l’époque carolingienne: Le pape Jean VIII. Paris, 1895.