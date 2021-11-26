ИОАНН БИКЛАРСКИЙ

Иоанн Бикларский (лат. Johannes Biclarensis,исп. Juan de Biclaro) (ок. 540/556, Скалабис (совр. Сантарен, Португалия) — после 621) — испанский епископ, хронист.

Родился в знатной вестготской семье, придерживавшейся ортодоксальной веры на фоне господствовашего арианства. В возрасте 18 лет он был отправлен на учебу в Константинополь, где провел от 7 до 17 лет.

В 577 И. Б. вернулся в Испанию. Он отверг предложение короля Леовигильда принять арианство, после чего был обвинен в заговоре и отправлен в ссылку в Барселону, в которой пробыл 10 лет. И. Б. вернулся после смерти Леовигильда в 586 и воцарения Рекареда, сделавшего никейское исповедание официальной религией королевства. Около 589 И. Б. основал монастырь в Бикларо (совр. Вальклара, Таррагона), став его настоятелем и составив для него устав, в основу которого легли правила св. Макария Александрийского (ок. 295 — 395) либо Regula Magistri. В 590/591 И. Б. стал епископом Жироны, активно участвовал в работе поместных испанских соборов.

Главное произведение И. Б. — «Хроникон», охватывает период с 567 по 589. Первоначальный вариант сочинения написан между 589 и 591. Впоследствии (ок. 602, либо между 612 и 621) текст подвергся исправлению, по мнению ряда историков, под влиянием Исидора Севильского (ок. 560 — 636). «Хроникон», который по форме ориентируется на византийские и позднеримские исторические сочинения, долгое время считался воплощением имперского восприятия истории. В то же время ряд признаков (трактовка войн вестготов с Византией как реставрации вестготского королевства, «мягкая» критика религиозной политики Леовигильда, прославление Рекареда как «нового Константина») позволяет говорить о том, что в «Хрониконе» впервые реализуются идеи «готского национализма», получившие развитие у Исидора.

Соч.. Campos J. Juan de Biclaro, obispo de Gerona. Su vida y su obra. Introducción, texto crítico y comentarios. Madrid, 1960. Iohannis Biclarensis. Chronicon / Ed. C. Cardelle de Hartmann, R. Collins. Turnhout, 2001.

Лит.: Diaz y Diaz M. C. La transmisión textual del Biclarense // Analecta Sacra Tarraconensia. Vol. 35. 1962. P. 57—78. Galаn Sаnchez P. J. La «Chronica» de Juan de Biclaro: primera manifestación historiogrаfica del nacionalismo hispano-godo // Arqueología, paleontología y etnografía. № 4. 1990. P. 51—60. Pozo Flores M. Las fuentes en Juan de Biclaro // Studia historica. Historia medieval. № 32. 2014. P. 161—185. Teillet S. Des Goths à la nation gothique. Paris, 1984. P. 421—455. Wolf K. B. Conquerors and Chroniclers of Early Medieval Spain. Liverpool, 1999.