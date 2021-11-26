ИНКВИЗИЦИЯ

Инквизиция (от лат. inquisitio - рас­сле­до­ва­ние, след­ст­вие) - в XIII-XIX веках в прак­ти­ке ка­то­лической церк­ви сис­те­ма су­деб­но­го пре­сле­до­ва­ния тяж­ких пре­сту­п­ле­ний про­тив ве­ры, в пер­вую оче­редь ере­си и ве­дов­ст­ва (смотри так­же Ве­дов­ские про­цес­сы).

Пред­по­сыл­кой по­яв­ле­ния инквизиции ста­ло ак­тив­ное рас­про­стра­не­ние ма­ни­хей­ских ере­сей в Западной Ев­ро­пе в X-XII веках. В ос­но­ве инквизиции ле­жит су­деб­ный ин­кви­зи­ци­он­ный про­цесс, вос­при­ня­тый ка­но­ни­че­ским пра­вом на ру­бе­же XII-XIII веков. В пе­ри­од Аль­би­гой­ских войн ин­кви­зи­ци­он­ный про­цесс на­чал при­ме­нять­ся для пре­сле­до­ва­ния ере­ти­ков пап­ски­ми де­ле­ги­ро­ван­ны­ми судь­я­ми, ко­то­рые на­зна­ча­лись в по­мощь ме­ст­ным цер­ков­ным вла­стям.

Во 2-й четверти XIII – XIV веках в цер­ков­ном и свет­ском пра­ве бы­ла соз­да­на за­ко­но­дательная ба­за для пре­сле­до­ва­ния ере­си и сфор­ми­ро­ва­на су­деб­ная сис­те­ма пре­сле­до­ва­ния ере­ти­ков. Ересь, а в XIV веке. и ве­дов­ст­во бы­ли при­рав­не­ны к государственной из­ме­не. Су­дьи-ин­кви­зи­то­ры (ими бы­ли пре­имущественно до­ми­ни­кан­цы и фран­ци­скан­цы) на­зна­ча­лись па­пой Рим­ским в цер­ков­ные про­вин­ции и не под­чи­ня­лись в сво­ей дея­тель­но­сти ме­ст­ным цер­ков­ным и свет­ским вла­стям, но долж­ны бы­ли со­труд­ни­чать с ни­ми. Де­ла о ере­си и других тяж­ких пре­сту­п­ле­ни­ях про­тив ве­ры и Церк­ви пе­ре­шли из епи­скоп­ских су­дов в их ве­де­ние.

Прак­ти­ка инквизиции под­роб­но опи­са­на в трак­та­тах ин­кви­зи­то­ров клас­сического и позд­не­го Сред­не­ве­ко­вья: Бер­на­ра Ги (1314-1316 года), Ни­ко­лая Эй­ме­ри­ка (1376 год) и других Доз­на­ние на­чи­на­лось на ос­но­ве слу­хов или до­но­са, час­то но­си­ло тай­ный ха­рак­тер. Це­лью бы­ло рас­кая­ние об­ви­няе­мо­го и спа­се­ние его ду­ши, то есть при­зна­ние им сво­их пре­сту­п­ле­ний, для по­лу­че­ния при­зна­ния ис­поль­зо­ва­лись пыт­ки, воз­мож­но­сти за­щи­ты для об­ви­няе­мо­го бы­ли очень ог­ра­ни­чен­ны. По­сле вы­не­се­ния при­го­во­ра под­су­ди­мый пе­ре­да­вал­ся свет­ским вла­стям и под­вер­гал­ся на­ка­за­нию в со­от­вет­ст­вии со свет­ски­ми за­ко­на­ми стра­ны про­жи­ва­ния (со­жже­ние, по­ве­ше­ние, чет­вер­то­ва­ние, по­жиз­нен­ное за­клю­че­ние и другие), его иму­ще­ст­во кон­фи­ско­вы­ва­лось. Каз­ни ере­ти­ков и об­ви­нён­ных в ве­дов­ст­ве но­си­ли пуб­лич­ный ха­рак­тер, час­то со­про­во­ж­да­лись пыш­ны­ми це­ре­мо­ния­ми (смотри Ау­то­да­фе).

Рас­цвет дея­тель­но­сти инквизиции в Западной Ев­ро­пе при­хо­дит­ся на XIII-XVI века; осо­бен­ное раз­ви­тие этот ин­сти­тут при­об­рёл на Пи­ре­ней­ском полуострове в конце XV-XVIII веках (окон­ча­тель­но уп­разд­нён лишь в 1834 году), где стал ин­ст­ру­мен­том государственной по­ли­ти­ки. Про­тес­тант­ски­ми по­ле­ми­ста­ми позд­не­го Сред­не­ве­ко­вья был соз­дан не­га­тив­ный об­раз инквизиции., ши­ро­ко рас­про­стра­нив­ший­ся в ис­то­рио­гра­фии, об­щественном соз­на­нии и в ху­дожественной литературе; вы­ра­же­ние «ис­пан­ская инквизиция» ста­ло на­ри­ца­тель­ным.

В пе­ри­од Контр­ре­фор­ма­ции при Римской ку­рии бы­ла уч­ре­ж­де­на Рим­ская инквизиция - «Свя­тая кон­гре­га­ция» (или «Свя­той три­бу­нал»), рег­ла­мен­ти­ро­вав­шая дея­тель­ность инквизиции ка­то­лической церк­ви (в 1542-1908 годах - Sacra Congregatio Romanae et uni­ver­sa­lis Inquisitionis seu sancti officii). За­ме­нив­шая её Кон­гре­га­ция свя­то­го оф­фи­ция (Свя­щен­ная кан­це­ля­рия) в 1965 году бы­ла пре­об­ра­зо­ва­на в Кон­гре­га­цию ве­ро­уче­ния. В 2000 году па­па Рим­ский Ио­анн Па­вел II (1978-2005 годы) и пре­фект Кон­гре­га­ции ве­ро­уче­ния при­нес­ли по­кая­ние за гре­хи, со­вер­шён­ные во вре­мя дея­тель­но­сти инквизицией в сред­ние ве­ка и в Но­вое вре­мя.

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