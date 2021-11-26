ИМПЕРСКАЯ ЦЕРКОВЬ

Имперская церковь (нем. Reichskirche) — понятие, которым в современной исторической науке принято описывать особый характер взаимоотношений государства и церкви в некоторых странах Западной Европы VIII—XII вв. , предполагающий широкую включенность церковных структур в систему государственного управления и их непосредственное подчинение государю.

Система И. ц. возникает во Франкском государстве при Каролингах во 2-й половине VIII — 1-й половине IX в. как реакция на потребность государственной власти в политической, административной и культурной консолидации огромной страны. Идеологическим обоснованием формирования И. ц. стали активно разрабатываемые при дворе представления о короле как полноправном наместнике Бога на земле, как единственном главе христианского мира, который несет персональную ответственность за грядущее спасение вверенного ему «христианского народа».

Прежде всего Каролинги поставили под свой контроль монастыри, обязав их нести так называемую «королевскую службу»: молиться за правителя, за свой счет содержать королевский двор или чиновников, прибывающих в провинцию для отправления власти, выставлять военный отряд из крестьян, испомещенных на монастырских землях, участвовать в заседаниях королевского суда, помогать сюзерену советом, брать на себя исполнение дипломатических функций и других. Взамен монастыри получали от короля налоговый и судебный иммунитет , право сбора пошлин и организации местных рынков, а также военную защиту, многочисленные земельные пожалования и, наконец, право свободного выбора аббата. Королевские грамоты устанавливали неразрывную связь между наличием этих привилегий и королевским покровительством. При Каролингах монастыри, выведенные из-под контроля местных графов и епископов, превратились в крупнейших землевладельцев и могущественных феодальных сеньоров, при этом оставались надежной опорой королевской власти и эффективно проводили государственную политику на местах.

Каролинги поставили под свой контроль и епископат. На ведущие кафедры назначались члены королевской фамилии и выходцы из королевской капеллы. Нередко эти же люди одновременно являлись и аббатами крупнейших имперских монастырей. Епископы также наделялись обязанностью несения «королевской службы», но получали взамен широкие властные полномочия в своих диоцезах, иммунитет, фискальные привилегии и земельные пожалования.

После крушения Каролингской империи в западной части франкского мира церковные прелаты вышли из-под контроля королевской власти. Однако традиции каролингской И. ц. не были здесь окончательно позабыты и несколько столетий спустя нашли свое продолжение в королевской церкви Франции.

В германских землях имперская традиция возрождается уже во 2-й половине Х в. В Священной Римской империи государи Саксонской (919—1024) и Салической (1024—1125) династий воссоздали систему И. ц., близкую к франкскому образцу. Они систематически наделяли имперские монастыри и епископства многочисленными привилегиями, жаловали обширные земельные владения, при этом жестко контролировали назначение церковных прелатов и требовали от них исполнения широкого круга светских обязанностей (судебных, военных, фискальных, дипломатических и др.). Как и прежде, императоры стояли во главе церковной организации и позиционировали себя в качестве земных наместников Христа. Они свободно распоряжались церковными должностями и использовали имущество церкви в государственных интересах.

Ситуация изменилась на рубеже XI—XII вв. в ходе «борьбы за инвеституру » между окрепшим папством и германскими императорами. По Вормсскому конкордату (1122) императоры уступили право выборов епископов церковному капитулу в соответствии с каноническими правилами и отказались от инвестирования епископов посохом и кольцом при введении их в должность. Эта прерогатива перешла к папам. В Бургундии и Италии церковное посвящение епископа отныне предшествовало светскому. Таким образом, по системе И. ц. был нанесен удар. В XII—XIII вв. в империи сформировались независимые церковные княжества (см. Имперские князья ), а крупные прелаты обрели статус имперских чинов, принимали активное участие в политической жизни страны и даже выбирали императора.

Лит.: Колесницкий Н. Ф. Исследования по истории феодального государства в Германии (IX — первая половина XII в.). М., 1959; Неусыхин А. И. Проблемы европейского феодализма. М., 1974; Тейс Л. Наследие Каролингов. IX—X вв. / Пер. с фр. Т. Чесноковой. М., 1993; Усков Н. Ф. Христианство и монашество в Западной Европе раннего средневековья. СПб., 2001; Die Reichskirche in der Salienzeit / Hg. S. Weinfurter. Sigmaringen, 1991. Köhler O. Die ottonische Reichskirche: Ein Forschungbericht // Adel und Kirche. Freiburg, 1968. S. 141—204. McKitterick R. The Frankish Church and the Carolingian Reforms, 785—895. London, 1977. Reuter T. The «Imperial Church System» of the Ottonian and Salian Rulers: A Reconsideration // Journal of Ecclesiastical History. Vol. 33. 1982. P. 347—374. Santifaller L. Zur Geschichte des ottonisch-salischen Reichskirchensystems. Wien, 1964. Schieffer R. Der ottonische Reichsepiscopat zwischen Königtum und Adel // Frühmittelalterliche Studien. 23. 1989. S. 291—301. Zielinski H. Der Reichsepiskopat in spätottonischer und salischer Zeit (1002—1125). Stuttgart, 1984.