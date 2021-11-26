ХОЖДЕНИЕ В КАНОССУ

Эпизод борьбы за инвеституру между папой Григорием VII и императором Григорием IV.

Григорий VII (1073–1085 гг.) попытался оспорить право германских императоров на утверждение кандидатур епископов и аббатов, которые, будучи клириками, были также по своим владениям вассалами императора. В начале 1070-х гг. положение в империи было весьма непростым. Генрих IV вел борьбу с борьбу с восставшими саксонцами, которая, несмотря на победы императора, давалась очень тяжело.

Нанеся мятежникам поражение, Генрих потребовал от Григория VII низложения епископов, принявших участие в восстании. С точки зрения Григория VII, ярого приверженца клюнийского движения, подобное требование было актом симонии, которую он считал одним из важнейших изъянов церкви своего времени. Папа отказался выполнить требование императора.

Генрих в ответ отказался считать Григория VII законным папой . За этим последовало отлучение императора и освобождение его вассалов от всех обязательства. Император остался один на один с восставший имперской знатью, избравший себе королем Рудольфа Швабского. В этой ситуации Генрих решил искать прощения папы и отправился зимой 1077 г.

В конце января он прибыл к воротам замка Каносса, где находился папа и просил у Григория VII прощения. Несмотря на то, что прощение было дано, а отлучение от церкви снято, Григорий решил все-таки поддержать Рудольфа Швабского, поэтому борьба между папой и императором в Каноссе не закончилась.

Исторические источники:

Ottonis et Rahewini Gesta Friderici I. imperatoris. MGH, SS rer. Germ. T. 46 Hannover, 1912.

Иллюстрации:

Матильда Тосканская и Генрих IV ("Хождение в Каноссу").

Автор статьи: Г. А. Шмидт