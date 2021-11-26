ГРАДУАЛ
ГРАДУАЛ [позднелатинский - graduale, сокращенный от responsorium graduale - респонсорий, исполняемый на ступенях (амвона)],
1) в богослужении Римско-католической церкви песнопение респонсорного типа, входящее в проприй мессы. Состоит из хорового рефрена (А) и сольной части (В), именуемой «верс» (латинский versus, буквально - стих), которые чередуются по схеме AB А (повторное проведение А обычно сокращено). Текст верса, как правило, заимствуется из Псалтири. Древнейшие мелодии градуала написаны во 2-м (гиподорийском) и 5-м (лидийском) ладах (смотри Церковные лады). Градуал зачастую богато украшен протяжёнными мелизмами (например, песнопения «Наес dies», «Juravit Dominus», «Tecum principium»), что предполагает высокое исполнительское мастерство певчих.
2) Богослужебная книга, содержащая песнопения мессы (вначале только проприя, ныне также ординария). Наиболее древние котированные рукописи, носящие название «градуал», относятся к 11 веку (под другими названиями книги с песнопениями мессы известны с 9 века). Последнее авторитетное издание римского градуала - «Graduale triplex» (1979), наряду с квадратными нотами содержит факсимиле двух невменных оригиналов (отсюда название).
Смотри также Антифонарий.
Иллюстрации:
Страница рукописного градуала. 14 в. Городская библиотека Милана. Архив БРЭ.