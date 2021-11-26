ЕКАТЕРИНА СИЕНСКАЯ
Святая католической церкви, представитель мистического направления доминиканской духовной традиции, одна из трёх женщин – учителей католической церкви.
Из семьи красильщика, влиятельной в период правления в Сиене Совета Двенадцати; отец – Якопо Бенинказа, мать – Лапа ди Пуччо Пьядженти. В возрасте 7 лет, согласно традиции, удостоилась первого мистич. опыта видéния. Тогда же, видимо, не без влияния доминиканского монаха фра Томмазо делла Фонте, воспитанника семейства Бенинказа, ставшего первым духовным наставником Е. С., и сестры Бонавентуры, приняла обет девства и посвятила себя идеалам духовной жизни. Последовавшая в 1362 смерть Бонавентуры заставила Е. С. всецело обратиться к аскезе. В 1363 вступила в орден доминиканцев (принадлежала к Третьему ордену, т. н. терциариев), посвятив себя делам милосердия (подвизалась в Сиене – в госпитале Делла Скала, в лепрозории Сан-Ладзаро) и непрестанному духовному деланию под рук. фра Томмазо делла Фонте и фра Бартоломео Доминичи. Тогда же вокруг Е. С. начала складываться первая община последователей, местопребыванием которой становится гор. дом Бенинказа в сиенском квартале Фонтебранда. Деятельность общины сосредоточилась гл. обр. на примирении враждующих гор. кланов Сиены.
После второго мистич. опыта видения Господа в 1370 Е. С., уже снискавшая славу делами милосердия и аскезы даже за пределами Тосканы, обращается с проповедью мира к Церкви и миру, заявляя о себе как о посланнике, призванном на проповедь самим Христом. На фоне историч. ситуации в Сев. и Центр. Италии 2-й пол. 14 в. проповедь Е. С. неизбежно концентрировалась вокруг 3 ключевых аспектов: прекращения Авиньонского пленения пап и возвращения понтификов в Рим, прекращения политич. и воен. противостояния между итал. городами и между политич. группировками внутри самих городов, скорейшего начала внутрицерковной реформы и провозглашения нового Крестового похода. В 1374 Е. С. – во Флоренции, где в том же году в ц. Санта-Мария-Новелла началась работа ген. капитула Ордена св. Доминика. В 1375 Е. С. – в Пизе, где велась проповедь о Крестовом походе, призыв к которому был провозглашён папой Римским Григорием XI (1370–78); в 1376 – в Лукке, где, исполняя роль папского легата, стремилась убедить город не вступать в антипапскую лигу. В апр. 1375 в Пизе Е. С. удостоилась третьего мистич. опыта видения, приняв честные стигматы. В мае 1376 Е. С., призванная восстановить мир между городом, отлучённым в марте 1376, и папой, – вновь во Флоренции; в июне 1376 – в Авиньоне. В 1377, после возвращения папы Григория XI из Авиньона в Рим, в обстоятельствах которого ключевую роль сыграл авторитет святой, Е. С. – вновь в Сиене и в Валь-д’Орче, являясь посредником в примирении между семейством Салимбене и Сиеной, затем как папский легат – во Флоренции, объятой восстанием Чомпи. В июле 1378, благодаря посредничеству Е. С., между Флоренцией и Римом был заключён мир.
Последний период в жизни Е. С. наиболее тесно связан с историей и политикой римской курии. Вновь приглашённая в Рим в нояб. 1378 папой Римским Урбаном VI, Е. С. решительно становится на его сторону в противостоянии профранцузской партии в конклаве, а также профранцузски настроенным политич. силам в самой Италии в условиях нараставшей схизмы, связанной с избранием в сент. 1378 антипапы Климента VII (1378–94). Как свидетельствуют многочисл. письма Е. С., в поддержке Урбана VI она видела единственный способ сохранить внутрицерковный мир и само единство Церкви. Е. С. погребена в рим. ц. Санта-Мария-сопра-Минерва; глава Е. С. пребывает в ц. Сан-Доменико в Сиене. Канонизирована 29.6.1461 папой Римским Пием II (1458–64); день памяти в католич. церкви – 29/30 апреля.
Первые попытки создания жития Е. С. были предприняты ещё при её жизни, в 1370–74.
Сохранилось обширное эпистолярное наследие Е. С. (381 письмо), а также соч. «Диалог (Собеседование) о Божественном Провидении». Первая публикация 37 писем Е. С. предпринята в Болонье в 1492. В 1500 в Венеции Альдом Мануцием была осуществлена публикация 350 писем святой. «Диалог», продиктованный Е. С. на вольгаре осенью 1378 трём своим ученикам, представляет собой сумму духовного учения святой, отд. позиции которого получили освящение в эпистолярном наследии. Молитвы святой, собранные в последние годы её жизни учениками, общим числом 26, опубликованы в приложении к изданию писем (1500).
Иконография Е. С. сформировалась на основе жития, написанного Раймондом Капуанским. Е. С. изображается в чёрно-белом доминиканском облачении с белой лилией в руках. Первый житийный цикл Е. С. из 10 сцен был заказан в преддверии канонизации святой в 1461 и создан сиенским худ. Джованни ди Паоло для госпиталя Санта-Мария-делла-Скала в Сиене («Св. Екатерина перед папой в Авиньоне», ок. 1460, музей Тиссен-Борнемиса, Мадрид; «Св. Екатерина обменивается сердцами с Христом», ок. 1475, частное собрание, и др.). Отдельные сцены из жития Е. С. стали темами алтарных образов («Обручение св. Екатерины Сиенской» фра Бартоломмео, 1511, Лувр, Париж; «Стигматизация св. Екатериной Сиенской» Д. Беккафуми, ок. 1515, Нац. пинакотека, Сиена) и фресковых росписей («Канонизация св. Екатерины Сиенской» Б. Пинтуриккьо, 1502–08, Б-ка собора, Сиена; «Экстаз св. Екатерины Сиенской» Дж. Содомы, 1526, ц. Сан-Доменико, там же). Один из наиболее подробных циклов, включающих в себя сцены от рождения до погребения святой, представлен на витражах Миланского собора (1562–67, мастер Конрад Мокис из Кёльна). В эпохи барокко и рококо приобрёл популярность сюжет «Вознесение св. Екатерины Сиенской» (скульптурный алтарь работы М. Каффа, 1667, ц. Санта-Катарина-да-Сиена-а-Маньяполи, Рим).
Исторические источники:
Lettere / A cura di P. Misciattelli. Firenze, 1939–1940. Vol. 1–6;
Lettere Caterina da Siena: versione in italiano corrente / A cura di G. Di Ciaccia. Bologna, 1996–1999. Vol. 1–3.
Иллюстрации:
Архив БРЭ.
Автор статьи: Д. В. Вальков.