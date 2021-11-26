ЕКАТЕРИНА СИЕНСКАЯ

Святая католической церкви, представитель мистического направления доминиканской духовной традиции, одна из трёх женщин – учителей католической церкви.

Из се­мьи кра­силь­щи­ка, влия­тель­ной в пе­ри­од прав­ле­ния в Сие­не Со­ве­та Две­на­дца­ти; отец – Яко­по Бе­нин­ка­за, мать – Ла­па ди Пуч­чо Пьяд­жен­ти. В воз­рас­те 7 лет, со­глас­но тра­ди­ции, удо­стои­лась пер­во­го мис­тич. опы­та видéния. То­гда же, ви­ди­мо, не без влия­ния до­ми­ни­кан­ско­го мо­на­ха фра Том­ма­зо дел­ла Фон­те, вос­пи­тан­ни­ка се­мей­ст­ва Бе­нин­ка­за, став­ше­го пер­вым ду­хов­ным на­став­ни­ком Е. С., и се­ст­ры Бо­на­вен­ту­ры, при­ня­ла обет дев­ст­ва и по­свя­ти­ла се­бя идеа­лам ду­хов­ной жиз­ни. По­сле­до­вав­шая в 1362 смерть Бо­на­вен­ту­ры за­ста­ви­ла Е. С. все­це­ло об­ра­тить­ся к ас­ке­зе. В 1363 всту­пи­ла в ор­ден до­ми­ни­кан­цев (при­над­ле­жа­ла к Треть­ему ор­де­ну, т. н. тер­циа­ри­ев), по­свя­тив се­бя де­лам ми­ло­сер­дия (под­ви­за­лась в Сие­не – в гос­пи­та­ле Дел­ла Ска­ла, в ле­про­зо­рии Сан-Лад­за­ро) и не­пре­стан­но­му ду­хов­но­му де­ла­нию под рук. фра Том­ма­зо дел­ла Фон­те и фра Бар­то­ло­мео До­ми­ни­чи. То­гда же во­круг Е. С. на­ча­ла скла­ды­вать­ся пер­вая об­щи­на по­сле­до­ва­те­лей, ме­сто­пре­бы­ва­ни­ем ко­то­рой ста­но­вит­ся гор. дом Бе­нин­ка­за в си­ен­ском квар­та­ле Фон­теб­ран­да. Дея­тель­ность об­щи­ны со­сре­до­то­чи­лась гл. обр. на при­ми­ре­нии вра­ж­дую­щих гор. кла­нов Сие­ны.

По­сле вто­ро­го мис­тич. опы­та ви­де­ния Гос­по­да в 1370 Е. С., уже сни­скав­шая сла­ву де­ла­ми ми­ло­сер­дия и ас­ке­зы да­же за пре­де­ла­ми Тос­ка­ны, об­ра­ща­ет­ся с про­по­ве­дью ми­ра к Церк­ви и ми­ру, за­яв­ляя о се­бе как о по­слан­ни­ке, при­зван­ном на про­по­ведь са­мим Хри­стом. На фо­не ис­то­рич. си­туа­ции в Сев. и Центр. Ита­лии 2-й пол. 14 в. про­по­ведь Е. С. не­из­беж­но кон­цен­три­ро­ва­лась во­круг 3 клю­че­вых ас­пек­тов: пре­кра­ще­ния Авинь­он­ско­го пле­не­ния пап и воз­вра­ще­ния пон­ти­фи­ков в Рим, пре­кра­ще­ния по­ли­тич. и во­ен. про­ти­во­стоя­ния ме­ж­ду итал. го­ро­да­ми и ме­ж­ду по­ли­тич. груп­пи­ров­ка­ми внут­ри са­мих го­ро­дов, ско­рей­ше­го на­ча­ла внут­ри­цер­ков­ной ре­фор­мы и про­воз­гла­ше­ния но­во­го Кре­сто­во­го по­хо­да. В 1374 Е. С. – во Фло­рен­ции, где в том же го­ду в ц. Сан­та-Ма­рия-Но­вел­ла на­ча­лась ра­бо­та ген. ка­пи­ту­ла Ор­де­на св. До­ми­ни­ка. В 1375 Е. С. – в Пи­зе, где ве­лась про­по­ведь о Кре­сто­вом по­хо­де, при­зыв к ко­то­ро­му был про­воз­гла­шён па­пой Рим­ским Гри­го­ри­ем XI (1370–78); в 1376 – в Лук­ке, где, ис­пол­няя роль пап­ско­го ле­га­та, стре­ми­лась убе­дить го­род не всту­пать в ан­ти­пап­скую ли­гу. В апр. 1375 в Пи­зе Е. С. удо­стои­лась третье­го мис­тич. опы­та ви­де­ния, при­няв че­ст­ные стиг­ма­ты. В мае 1376 Е. С., при­зван­ная вос­ста­но­вить мир ме­ж­ду го­ро­дом, от­лу­чён­ным в мар­те 1376, и па­пой, – вновь во Фло­рен­ции; в ию­не 1376 – в Авинь­о­не. В 1377, по­сле воз­вра­ще­ния па­пы Гри­го­рия XI из Авинь­о­на в Рим, в об­стоя­тель­ст­вах ко­то­ро­го клю­че­вую роль сыг­рал ав­то­ри­тет свя­той, Е. С. – вновь в Сие­не и в Валь-д’Орче, яв­ля­ясь по­сред­ни­ком в при­ми­ре­нии ме­ж­ду се­мей­ст­вом Са­лим­бе­не и Сие­ной, за­тем как пап­ский ле­гат – во Фло­рен­ции, объ­я­той вос­ста­ни­ем Чом­пи. В ию­ле 1378, бла­го­да­ря по­сред­ни­че­ст­ву Е. С., ме­ж­ду Фло­рен­ци­ей и Ри­мом был за­клю­чён мир.

По­след­ний пе­ри­од в жиз­ни Е. С. наи­бо­лее тес­но свя­зан с ис­то­ри­ей и по­ли­ти­кой рим­ской ку­рии. Вновь при­гла­шён­ная в Рим в но­яб. 1378 па­пой Рим­ским Ур­ба­ном VI, Е. С. ре­ши­тель­но ста­но­вит­ся на его сто­ро­ну в про­ти­во­стоя­нии про­фран­цуз­ской пар­тии в конк­ла­ве, а так­же проф­ран­цуз­ски на­стро­ен­ным по­ли­тич. си­лам в са­мой Ита­лии в ус­ло­ви­ях на­рас­тав­шей схиз­мы, свя­зан­ной с из­бра­ни­ем в сент. 1378 ан­ти­па­пы Кли­мен­та VII (1378–94). Как сви­де­тель­ст­ву­ют мно­го­числ. пись­ма Е. С., в под­держ­ке Ур­ба­на VI она ви­де­ла един­ст­вен­ный спо­соб со­хра­нить внут­ри­цер­ков­ный мир и са­мо един­ст­во Церк­ви. Е. С. по­гре­бе­на в рим. ц. Сан­та-­Ма­рия-со­пра-Ми­нер­ва; гла­ва Е. С. пре­бы­ва­ет в ц. Сан-До­ме­ни­ко в Сие­не. Ка­но­ни­зи­ро­ва­на 29.6.1461 па­пой Рим­ским Пи­ем II (1458–64); день па­мя­ти в ка­то­лич. церк­ви – 29/30 ап­реля.

Пер­вые по­пыт­ки соз­да­ния жи­тия Е. С. бы­ли пред­при­ня­ты ещё при её жиз­ни, в 1370–74.

Со­хра­ни­лось об­шир­ное эпи­сто­ляр­ное на­сле­дие Е. С. (381 пись­мо), а так­же соч. «Диа­лог (Со­бе­се­до­ва­ние) о Бо­же­ст­вен­ном Про­ви­де­нии». Пер­вая пуб­ли­ка­ция 37 пи­сем Е. С. пред­при­ня­та в Бо­ло­нье в 1492. В 1500 в Ве­не­ции Аль­дом Ма­ну­ци­ем бы­ла осу­щест­вле­на пуб­ли­ка­ция 350 пи­сем свя­той. «Диа­лог», про­дик­то­ван­ный Е. С. на воль­га­ре осе­нью 1378 трём сво­им уче­ни­кам, пред­став­ля­ет со­бой сум­му ду­хов­но­го уче­ния свя­той, отд. по­зи­ции ко­то­ро­го по­лу­чи­ли ос­вя­ще­ние в эпи­сто­ляр­ном на­сле­дии. Мо­лит­вы свя­той, со­б­ран­ные в по­след­ние го­ды её жиз­ни уче­ни­ка­ми, об­щим чис­лом 26, опуб­ли­ко­ва­ны в при­ло­же­нии к из­да­нию пи­сем (1500).

Ико­но­гра­фия Е. С. сфор­ми­ро­ва­лась на ос­но­ве жи­тия, на­пи­сан­но­го Рай­мон­дом Ка­пу­ан­ским. Е. С. изо­бра­жа­ет­ся в чёр­но-бе­лом до­ми­ни­кан­ском об­ла­че­нии с бе­лой ли­ли­ей в ру­ках. Пер­вый жи­тий­ный цикл Е. С. из 10 сцен был за­ка­зан в пред­две­рии ка­но­ни­за­ции свя­той в 1461 и соз­дан си­ен­ским худ. Джо­ван­ни ди Пао­ло для гос­пи­та­ля Сан­та-Ма­рия-дел­ла-Ска­ла в Сие­не («Св. Ека­те­ри­на пе­ред па­пой в Авинь­о­не», ок. 1460, му­зей Тис­сен-Бор­не­ми­са, Мад­рид; «Св. Ека­те­ри­на об­ме­ни­ва­ет­ся серд­ца­ми с Хри­стом», ок. 1475, ча­ст­ное со­б­ра­ние, и др.). От­дель­ные сце­ны из жи­тия Е. С. ста­ли те­ма­ми ал­тар­ных об­ра­зов («Об­ру­че­ние св. Ека­те­ри­ны Си­ен­ской» фра Бар­то­лом­мео, 1511, Лувр, Па­риж; «Стиг­ма­ти­за­ция св. Ека­те­ри­ной Си­ен­ской» Д. Бек­ка­фу­ми, ок. 1515, Нац. пи­на­ко­те­ка, Сие­на) и фре­ско­вых рос­пи­сей («Ка­но­ни­за­ция св. Ека­те­ри­ны Си­ен­ской» Б. Пин­ту­рик­кьо, 1502–08, Б-ка со­бо­ра, Сие­на; «Экс­таз св. Ека­те­ри­ны Си­ен­ской» Дж. Со­до­мы, 1526, ц. Сан-До­ме­ни­ко, там же). Один из наи­бо­лее под­роб­ных цик­лов, вклю­чаю­щих в се­бя сце­ны от ро­ж­де­ния до по­гре­бе­ния свя­той, пред­став­лен на вит­ра­жах Ми­лан­ско­го со­бо­ра (1562–67, мас­тер Кон­рад Мо­кис из Кёль­на). В эпо­хи ба­рок­ко и ро­ко­ко при­об­рёл по­пу­ляр­ность сю­жет «Воз­не­се­ние св. Ека­те­ри­ны Си­ен­ской» (скульп­тур­ный ал­тарь ра­бо­ты М. Каф­фа, 1667, ц. Сан­та-Ка­та­ри­на-да-Сие­на-а-Мань­я­поли, Рим).

Исторические ис­точники:

Lettere / A cura di P. Misciattelli. Fi­ren­ze, 1939–1940. Vol. 1–6;

Lettere Caterina da Sie­na: versione in italiano corrente / A cura di G. Di Ciaccia. Bologna, 1996–1999. Vol. 1–3.

Иллюстрации:

Архив БРЭ.

Автор статьи: Д. В. Валь­ков.