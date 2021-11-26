ДУХОВНИК

ДУХОВНИК - в православной церкви - священник или старец-монах (в древ­но­сти он мог не иметь хи­ро­то­нии, но об­ла­дал вы­со­ким ду­хов­ным ав­то­ри­те­том), регулярно принимающий тайную исповедь, помогающий духовному чаду и укрепляющий его на пути ко спасению молитвой и советами.

Духовники по­яв­ля­ют­ся около IV века; осо­бый сти­мул раз­ви­тию ду­хов­ни­че­ст­ва да­ла мо­на­ше­ская прак­ти­ка от­кро­ве­ния по­мы­слов. По­сте­пен­но к духовникам в мо­на­сты­рях на­чи­на­ют об­ра­щать­ся за на­став­ле­ни­ем ми­ря­не. Уси­ле­ние ро­ли мо­на­ше­ст­ва в восточной Церк­ви в ико­но­бор­че­скую и по­слеи­ко­но­бор­че­скую эпо­ху и окон­ча­тель­ное ис­чез­но­ве­ние пуб­лич­ной по­ка­ян­ной дис­ци­п­ли­ны при­ве­ли к то­му, что прак­ти­ка ду­хов­ни­че­ст­ва по­лу­чи­ла ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние.

В Русской пра­во­слав­ной церк­ви функ­ции духовника мо­жет вы­пол­нять лю­бой при­ход­ский свя­щен­ник; в греческих церк­вах духовник - толь­ко свя­щен­ник, имею­щий осо­бую хи­ро­те­сию (смотрите Ру­ко­по­ло­же­ние) от епи­ско­па . При не­об­хо­ди­мо­сти духовник мо­жет на­ла­гать ту или иную епи­ти­мию на ду­хов­ных чад; за­ло­гом её ис­пол­не­ния слу­жит сво­бод­ный вы­бор, ко­то­рый при­вёл их к духовнику. При­ня­то ис­пра­ши­вать бла­го­сло­ве­ния духовника на осо­бо важ­ные де­ла. В мо­на­сты­рях связь ме­ж­ду духовниками и мо­на­ше­ст­вую­щи­ми бо­лее тес­ная и вы­ра­жа­ет­ся в раз­но­го ро­да ас­ке­тических прак­ти­ках (от­се­че­нии сво­ей во­ли и т. п.).

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