ДЕКРЕТАЛИИ

ДЕКРЕТАЛИИ - вид папских посланий, преимущественно по вопросам церковной дисциплины, адресованных отдельным лицам или всей Церкви .

Древ­ней­шей Декреталией (385) яв­ля­ет­ся по­сла­ние па­пы Рим­ско­го Си­ри­ция (384-399 годы), на­прав­лен­ное еписопу Ги­ме­рию Тар­ра­гон­ско­му. Пред­став­ля­ет со­бой от­ве­ты на во­про­сы, за­дан­ные пред­ше­ст­вен­ни­ку Си­ри­ция, па­пе Да­ма­сию I (366-384 годы). Древ­ней­шие со­б­ра­ния Декреталиев от­но­сят­ся к V-VI векам, сре­ди наи­бо­лее зна­чи­тель­ных: Свод Дио­ни­сия Ма­ло­го, на­зван­ный впо­след­ст­вии «Дио­ни­сиа­на» («Collectio dec­retorum Dyoni­siana», начало VI века), учё­но­го мо­на­ха Дио­ни­сия Ма­ло­го (умер в 1-й половине VI века), вклю­чаю­щий, на­ря­ду с дек­ре­та­ми со­бо­ров, пап­ские по­сла­ния от пон­ти­фи­ка­та Си­ри­ция до пон­ти­фи­ка­та Ана­ста­сия II (496-498 годы); «Авел­ла­но­во со­б­ра­ние» («Col­lectio Avellana», около 555 года), вклю­чаю­щее в том числе пап­ские по­сла­ния, да­ти­ро­ван­ные пе­рио­дом ме­ж­ду 367 и 553 годами (все­го 243 до­ку­мен­та). В пе­ри­од клас­сического Сред­не­ве­ко­вья од­ной из наи­бо­лее зна­чительных ра­бот, сис­те­ма­ти­зи­рую­щей Декреталии, стал Гра­циа­на дек­рет 1140 года. К XIII веку от­но­сит­ся по­яв­ле­ние круп­ней­ших сво­дов Декреталиев - Liber Extra (1234) па­пы Гри­го­рия IX и Liber Sextus (1298) па­пы Бо­ни­фа­ция VIII. С XIV век Декреталии ста­ли по­сте­пен­но вы­хо­дить из упот­реб­ле­ния; по­доб­ная тен­ден­ция бы­ла окон­чательно за­кре­п­ле­на с пуб­ли­ка­ци­ей в 1582 году Кор­пу­са ка­но­нического пра­ва (Corpus juris canonici, vol. 1-3).

В начале XXI века Декреталии ис­поль­зу­ют­ся римскими пон­ти­фи­ка­ми край­не ред­ко, пре­имущественно в фор­ме булл.

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