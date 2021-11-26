ДЕКРЕТАЛИИ
ДЕКРЕТАЛИИ - вид папских посланий, преимущественно по вопросам церковной дисциплины, адресованных отдельным лицам или всей Церкви.
Древнейшей Декреталией (385) является послание папы Римского Сириция (384-399 годы), направленное еписопу Гимерию Таррагонскому. Представляет собой ответы на вопросы, заданные предшественнику Сириция, папе Дамасию I (366-384 годы). Древнейшие собрания Декреталиев относятся к V-VI векам, среди наиболее значительных: Свод Дионисия Малого, названный впоследствии «Дионисиана» («Collectio decretorum Dyonisiana», начало VI века), учёного монаха Дионисия Малого (умер в 1-й половине VI века), включающий, наряду с декретами соборов, папские послания от понтификата Сириция до понтификата Анастасия II (496-498 годы); «Авелланово собрание» («Collectio Avellana», около 555 года), включающее в том числе папские послания, датированные периодом между 367 и 553 годами (всего 243 документа). В период классического Средневековья одной из наиболее значительных работ, систематизирующей Декреталии, стал Грациана декрет 1140 года. К XIII веку относится появление крупнейших сводов Декреталиев - Liber Extra (1234) папы Григория IX и Liber Sextus (1298) папы Бонифация VIII. С XIV век Декреталии стали постепенно выходить из употребления; подобная тенденция была окончательно закреплена с публикацией в 1582 году Корпуса канонического права (Corpus juris canonici, vol. 1-3).
В начале XXI века Декреталии используются римскими понтификами крайне редко, преимущественно в форме булл.