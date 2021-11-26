ДАРОНОСИЦА

ДАРОНОСИЦА - вященный сосуд, предназначенный для хранения и изнесения Святых Даров за пределы храма для причащения больных и умирающих.

Хотя практика причащения тех, кто не был за Божественной литургией по уважительной причине, была известна уже во II веке (смотри: Iust. Martyr. I Apol. 63), самые ранние свидетельства о Дароносице встречаются только в западных раннесредневековых источниках (например, в Ordo Romanus I упоминается «capsa» (буквально - коробка, ящик), в которой диаконы или пресвитеры носят Святые Дары,- Andrieu. Ordines. Vol. 2. P. 82). Впоследствии в католической Церкви за Дароносицей закрепилось название пиксиды (латинское pyxis), для перенесения которой стали использовать специальную сумку - бурсу. В XIII-XIV веках в связи с распространением практики поклонения Святым Дарам вне мессы и учреждением процессий в честь праздника Тела Христова также появились более сложные сосуды - монстранции, или остенсории, в которых Дары можно переносить или выставлять для поклонения в храме.

В практике греческих Церквей частицы Агнца для причащения обычно износятся из храма в малом потире, тогда как название ἀρτοφόριον (буквально - Хлебоносец) утвердилось за дарохранительницей.

В РПЦ упоминания о Дароносице встречаются в источниках с XVII века, например в Требнике митрополита. Петра (Могилы) 1646 года в главе о причащении больных (в созданной на рубеже XII и XIII веков «Книге Паломник» святителя Антония Новгородского упоминаются «дароносивые сосуды», но это не сосуды для евхаристических Даров, а реликвия, связанная с дарами волхвов).

Русская Дароносица XVIII-XIX веков изготовлены из драгоценных материалов, например серебра, с золочением внутренней поверхности, а также олова и дерева и обычно имеют форму небольшого прямоугольного ковчега. В описях новгородского Софийского собора XVIII века дважды упомянут «ковчежец серебряной гладкой без покрышки» (опись 1771 года; смотри: Описи новгородского Софийского собора. Новгород, 1993. Вып. 3. С. 22; опись 1789 года, смотри там же. С. 116), к которому в описи 1800 года сделано пояснение «дароносица» (Там же. Примечание 25). Сохранились Дароносицы 1-й половины XVIII века московской работы. Так, Дароносица, вложенная в церковь великомученика Никиты в Старой Басманной слободе на помин священника этой церкви Алексия Борисова с супругой (1715. ГММК; смотри: Костина И.Д. Произведения московских серебряников 1-й половины XVIII века: Кат. М., 2003. С. 190. Кат. № 150), представляет собой коробочку овальной формы с крышкой на шарнире и цепочкой. Внутри нее находятся 4 предмета: коробочка в форме полумесяца с перегородкой внутри, миниатюрные потир и лжица (длина - 7, 4 см) и чаша с завинчивающейся крышкой. Все предметы из серебра и позолочены. Стенки Дароносицы украшены композицией «Распятие» с 4 фигурами предстоящих на фоне Иерусалима и со слетающими ангелами. Так же устроена Дароносица, вложенная А.С. Вельяминовой в тульский монастырь во имя святого Иоанна Предтечи, украшенная драгоценными камнями - изумрудом и рубинами (1713. ГММК; смотри: Там же. Прил. 1. С. 464. № 3).

Известны случаи, когда Дароносица могла прикрепляться к окладу чудотворной иконы. Например, Дароносица от Пименовской иконы Божией Матери из Благовещенского собора Московского Кремля (1669. ГММК; смотри: Царский храм: Святыни Благовещенского собора в Кремле: Кат. выст. М., 2003. Кат. № 4. С. 88), названная в надписи «ковчег с(вя)тый… в нем же соблюдается преч(е)стное и с(вя)тое Тело Г(оспо)да Б(о)га и Сп(а)са н(а)шего Ис(у)са Хр(и)ста». Ее выдвижная крышка украшена резными изображениями Святой Троицы с предстоящими святыми князьями Борисом и Глебом. Вероятно, Дароносица вместе с чудотворной иконой носили к больным, а также в царские покои.

Дароносицы могли называть и такой сосуд как панагиар. Так, в описях новгородского Софийского собора о панагиаре 1435 года работы мастера Ивана Фомина (НГОМЗ) сказано: «...от дароносицы которые артус носят на светлой неделе» (опись 1736 года, смотри: Описи новгородского Софийского собора. Новгород, 1988. Вып. 1. С. 126).

В настоящее время в РПЦ наибольшее распространение имеют Дароносицы в форме чаши с завинчивающейся крышкой, в которых можно переносить не только Тело Христово, напоенное Святой Кровью, но и отдельно Кровь Христову (для причащения детей и тяжелобольных); ковчеги только для частиц Святого Тела в качестве Дароносицы. употребляются реже; обычно Дароносицы снабжается небольшими потиром для самого причащения и лжицей, которые хранятся вместе с Дароносицей в специальном ящичке и переносятся священником на груди в шитой сумке (как правило, на нее также распространяется наименование Дароносицы).

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