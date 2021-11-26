БЕРТОЛЬД РЕГЕНСБУРГСКИЙ (Бертольд Простец)

Немецкий проповедник, принадлежавший к ордену францисканцев и оказавший большое влияние на религиозную жизнь Европы XIII века.

Блаженный Католической церкви (память 14 декабря). С 1226 обучался во францисканской монастырской школе в Регенсбурге, после окончания которой изучал богословие в Магдебурге (1230-е). Возможно, там его наставником был Бартоломей Английский — автор знаменитого трактата «О свойствах вещей» (De proprietatibus rerum). Еще в Регенсбурге сблизился с Давидом Аугсбургским, оказавшим на Б. большое влияние.

К 40—50-м раскрылся проповеднический талант Б.: он посетил Силезию, Эльзас, Южн. Германию, Австрию, Богемию, Венгрию, прослыв великим мастером слова и борцом с ересями . Громкая слава и значительный авторитет Б. среди духовенства поставили его в ряд наиболее авторитетных клириков католического мира.

Римский папа нередко обращался к Б. за помощью в разрешении наиболее спорных и сложных проблем: в частности, Урбан IV привлек в 1263 его и Альберта Великого к борьбе с вальденсами. Последние годы жизни провел в Регенсбурге, где и скончался. После беатификации его останки разместили во францисканском монастыре, однако в 1692 они были перенесены в Регенсбургский кафедральный собор, где хранятся и поныне.

Проповеди (более 300), написанные Б. на латыни (1250-е) и по-немецки (1260-е), пользовались в Средние века и раннее Новое время большой популярностью; многие деятели эпохи Реформации охотно обращались к трудам знаменитого францисканца. Ориентированные прежде всего на простых людей, а не на искушенных богословов, проповеди Б. в доступной форме объясняли основное содержание христианского вероучения.

За близость к народу, доходчивость и образность изложения Б. получил прозвище «Простец» или «Селянин» (Rusticanus). Известен как один из самых последовательных критиков учения о божественном предопределении Бл. Августина.

Проповеди Б. явились не только итогом развития католической богословской мысли, но и реакцией на социальные и политические процессы, происходившие в Зап. Европе XIII в. Так, в проповеди «О пяти фунтах» Б. обосновывает, в частности, необходимость поддержания экономического благосостояния каждой семьи, членам которой следует, сохраняя и преумножая свое имущество, делиться с бедными. В свете дионисийский иерархической модели в проповеди «О десяти хорах ангельских и христианских» отстаивает идею социальной стратификации, состоящей из десяти категорий. Исполнение непосредственных обязанностей всеми членами общества (от папы до простого крестьянина) является, как замечает Б., гарантией благополучной жизни и залогом обретения в будущем спасения.

Сочинения:

Berthold von Regensburg. Vollständige Ausgabe seiner deutschen Predigten / Hrsg. v. Fr. Pfeiffer, J. Strobl. W., 1862—1880. Bd. I—II;

Die Handschriften mit lateinischen Predigten Bertholds von Regensburg, 1210–1272 / Hrsg. v. L. Casutt. Graz, 1961.

Дополнительная литература:

Гуревич А. Я. «Социология» и «антропология» в проповеди Бертольда Регенсбургского // Литература и искусство в системе культуры. М., 1988. С. 88—97;

Его же. Личность, призвание, богатство и спасение в проповеди Бертольда Регенсбургского // Средневековый мир. Культура безмолвствующего большинства. М., 1990. С. 178—264.

Автор статьи: А. К. Гладков.

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