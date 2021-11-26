БЕРНАРД КЛЕРВОСКИЙ (Bernardus Claraevallensis)

Французский богослов, «доктор медоточивый» (doctor mellifluus), аббат, святой и учитель Католической церкви (память — 20 августа).

Б. К. принадлежал к знатному роду; его детство проходило в деревне Фонтен-ле-Дижон в окружении многочисленных родственников (кроме него, было еще 6 детей). Распознав в сыне таланты к учению, родители — Тесцелин, рыцарь и вассал герцога Бургундского, и Алефа, представительница древнего герцогского рода Монбар — отдали его в монастыр­скую школу (1098).

После трагической смерти матери Б. К. удалился от мира и в 1113 принял монашество в недавно основанном цистерцианском аббатстве Сито. Вскоре был избран настоятелем обители (1115). Ревностный аббат отстаивал дисциплину монашеской жизни, реагируя на все случаи нарушения предписаний христианского благочестия. Б. К. обладал огромным авторитетом, к его мнению прислушивались не только римский папа, но и все европейское духовенство .

В период церковной схизмы 1130—1138 благодаря его поддержке к власти пришел Иннокентий III , обошедший двух антипап Анаклета II и Виктора IV.

Б. К. выступал в качестве реформатора и блюстителя норм христиан­ской жизни. Он ревностно укреплял монашеские устои и обличал любые отступления от аскетических правил (начало положило его осуждение роскоши аббатства Клюни). С успехом Б. К. осуществлял посредническую деятельность, примиряя оппонентов из числа духовных и светских лиц.

В 1140 на соборе в Сансе он осудил учение П. Абеляра, обвинив того в ереси. Разбору построений «нового Голиафа» Б. К. посвятил специальный труд «Трактат к папе Иннокентию II против некоторых ошибочных положений Абеляра» (Tractatus ad Innocentium II pontificem quaedam capitula errorum Abaelardi). Впо­следствии при участии Петра Достопочтенного Б. К. и П. Абеляр все же примирились. В 1145 Б. К. выступил против Арнольда Брешианского, а в 1148 — против Гильберта Порретанского. Возможно, именно на соборе в Реймсе состоялось его знакомство с Иоанном Солсберийским. Призывал сплотиться против альбигойцев, инициировал против них крестовый поход (1148—1149). После его смерти место его упокоения почти сразу стало центром паломничества.

18 января 1174 канонизирован папой Александром III , а 23 июля 1830 Пий VIII провозгласил Б. К. Учителем Католической церкви.

Б. К. был исключительно плодовитым писателем; его перу принадлежат труды по аскетике («О нравах и обязанностях епископов» (De moribus et officiis episcoporum), 1127), догматическому богословию («О благодати и свободной воле» (De gratia et libero arbitrio), 1127), агиографии («Книга о жизни и деяниях св. Малахии» (De vita et rebus gestis S. Malachiae), 1150—1151) и гомилетике (различные «Слова» и «Проповеди»). Большую ценность представляет эпистолярный корпус: около 500 единиц переписки Б. К. со многими влиятельными церковными деятелями и богословами.

Особняком стоит трактат «О размышлении» (De consideratione), 1149—1153, фактически обращенный к папе Евгению III и представляющий собой своеобразное этико-политическое наставление. Б. К. опирался в своих рассуждениях на патристическую традицию, прежде всего произведения Бл. Августина, Амвросия Медиоланского, Григория Великого и других столпов латинского католического богословия (включая Ансельма Кентерберийского ).

Хотя Б. К. был хорошо осведомлен в античной философии, он избегает частого обращения к творческому наследию языческих авторов. Напротив, в сочинениях Б. К. нередки упоминания мыслителей-современников, во многом близких ему по духу — Гильома Сен-Тьерри, Гуго Сен-Викторского и др. Своевременно Б. К. реагировал на появление философских или богословских теорий, отступавших, по его мнению, от фундаментальных положений католического учения и способных ввергнуть паству в еретические заблуждения ( П. Абеляр и Гильберт Порретанский). В споре об одном из центральных вопросов схоластики — соотношении веры и разума — Б. К. придерживался позиции, согласно которой вера занимает промежуточное положение между авторитетным суждением и разумным заключением. Однако именно в ней заключена способность человека постичь Истину.

Труды Б. К. оказали огромное влияние на развитие средневековой богословской мысли, начиная с Гуго Сен-Викторского до Фомы Аквинского и Бонавентуры. Некоторые основополагающие идеи Б. К. (о благодати, свободе воли, любви как предмете познания) нашли продолжение в построениях представителей поздней схоластики. Мистические и морально-этические трактаты Б. К., позднее включенные в многочисленные «Цветники», «Розарии», «Зерцала» и переведенные на национальные языки, оказались весьма востребованными широким кругом читателей.

Сочинения:

Послание 331. Послание 332 / Пер. И. В. Шталь // Памятники средневековой латинской литературы X—XII вв. М., 1972. С. 305—307;

О размышлении / Пер. М. Л. Гаспарова // Там же. С. 307—309;

Проповедь третья на Песнь Песней / Пер. И. В. Шталь // Там же. С. 310—312;

О благодати и свободе воли / Пер. С. Д. Сказкина, О. И. Варьяш. Прим. В. И. Уколовой // Средние века. 1982. Вып. 45. С. 265—297;

Проповеди на Песнь Песней / Пер. С. С. Аверинцева, А. А. Клестова // Антология средневековой мысли: Теология и философия европейского Средневековья. СПб., 2001. Т. 1. C. 431—443;

Трактаты / Пер. с лат. А. А. Клестова, Ф. Реати, Ю. А. Ромашева. Под ред. Ю. А. Ромашева. СПб., 2009;

Opera omnia // Patrologiae cursus completus. Series latina. T. 182—185.

Дополнительная литература:

Ивановский В. Н. Мистика и схоластика XI—XII веков: Ансельм Кентерберийский, Абеляр и Бернард Клервальский. М., 1897;

Щавелева Н. И. Послание епископа краковского Матфея Бернарду Клервоскому об «обращении русских» // Древнейшие государства на территории СССР. М., 1976. С. 113—121;

Самарина М. С. «Новая жизнь» Данте и Бернард Клервоский // Вестник Ленинград­ского университета. Сер. 2: История, языкознание, литературоведение. 1989. Вып. 3. С. 91—93;

Шишков А. М. Св. Бернар Клервоский: Учение о человеческой свободе и церковной политике // Точки. 2001. № 3/4. С. 5—20;

Клестов А. А. Святой Бернард и его время (хроника жизни и трудов) // Бернард Клервоский. Трактаты / Пер. с лат. А. А. Клестова, Ф. Реати, Ю. А. Ромашева. Под ред. Ю. А. Ромашева. СПб., Patrologiae cursus completus, series latina, 2009. С. 228—273;

Августин (Никитин), архимандрит. Изучение личности и творчества Бернарда Клервоского (1091—1153) в русской науке // Христианское чтение. 2010. Т. I(32). C. 34—75;

Williams W. W. St. Bernard of Clairvaux. Manchester, 1935;

Vogt K. A. Bernhard von Clairvaux: Ein Münchlenkt das Abendland. Saarbrucken, 1949;

Hufgard M. K. St. Bernard of Clairvaux: А Theory of Art Formulated from His Writings and Illustrated in 12th Century Works of Art. New York, 1989.

Автор статьи: А. К. Гладков.

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