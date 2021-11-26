АУТО-ДА-ФЕ (аутодафе) (порт. аuto da fe)

Публичное оглашение приговора после завершения работы трибунала инквизиции .

Церемония А. складывалась постепенно. В XIII в. основным элементом А. была речь инквизитора, произносившаяся в церкви перед обвиняемыми и всеми присутствующими. Позже с усложнением судебной процедуры, требовавшей участия в ней епископа и сведущих в каноническом праве людей, осужденных стали соединять в группы по несколько человек и устраивать одну церемонию А. Церемония начиналась с шествия, в котором участвовали клир , представители светской власти, члены инквизиционного трибунала, местные жители и сами осужденные. Каждому осужденному зачитывались протоколы и приговор суда. С раскаявшегося осужденного снимали отлучение от Церкви и обещали смягчить наказание. Обычно А. начинали с осужденных, совершивших менее тяжкие проступки и желавших раскаяться. Последними шли те, кого нужно было «освободить», т. е. передать в руки светской власти как изобличенных еретиков . Пика своего развития церемония А. достигла во время так называемой новой инквизиции (конец XV в.). Последняя церемония А., завершившаяся передачей осужденного светским властям, прошла в 1826 в Валенсии.

Автор статьи: Попова Г.А.

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