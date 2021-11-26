АРХИЕПИСКОП (лат. archiepiscopus, греч. άρχιεπίσκοπος)

Главный (высший) епископ .

Под этим титулом, известным с середины IV в., понимается духовное лицо, которому соответствуют в Католической церкви (см. Католицизм ) — епископ (или в редких случаях митрополит ), управляющий крупным диоцезом , в Православной церкви — архиерей, получивший почетный сан А. в знак особого достоинства и стоящий в иерархии ниже митрополита, в Англиканской церкви — примас — А. Кентерберийский.

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