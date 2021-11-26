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АРАСОН (Arason) Йоун
Исландский религиозный деятель.
Около 1504 принял сан священника. По поручению церковных властей дважды ездил в Норвегию. В 1522 рукоположен в епископы Хоулара (Сев. Исландия). Был широко известен как поэт-скальд. В 1530 первым ввел в Исландии книгопечатание. В 1537 выступил против намерения короля Дании Кристиана III провести Реформацию в Исландии. Во второй половине 1540-х А. возглавил вооруженное сопротивление исландцев господству датчан и насаждению лютеранства. Был захвачен агентами короля и обезглавлен вместе с двумя сыновьями. Почитается в Исландии как национальный герой.
Автор статьи: Чудинов А.В.
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