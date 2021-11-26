АРАСОН (Arason) Йоун

Исландский религиозный деятель.

Около 1504 принял сан священника . По поручению церковных властей дважды ездил в Норвегию. В 1522 рукоположен в епископы Хоулара (Сев. Исландия). Был широко известен как поэт-скальд. В 1530 первым ввел в Исландии книгопечатание. В 1537 выступил против намерения короля Дании Кристиана III провести Реформацию в Исландии. Во второй половине 1540-х А. возглавил вооруженное сопротивление исландцев господству датчан и насаждению лютеранства . Был захвачен агентами короля и обезглавлен вместе с двумя сыновьями. Почитается в Исландии как национальный герой.

Автор статьи: Чудинов А.В.