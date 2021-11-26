АНСЕЛЬМ КЕНТЕРБЕРИЙСКИЙ (Anselmus Cantuariensis; Anselm of Canterbury ), Ансельм из Аосты

Философ, Учитель Церкви , архиепископ Кентерберийский с 1093 г. по 1109 года, участник конфликта между светской и духовной властями второй половины XI века, канонизирован Папой Александром VI (1492-1503 гг.).

Святой Ансельм родился в знатной семье Аосты на севере нынешней Италии. Привлеченный славой своего старшего современника Ланфранка (архиепископ Кентерберийский 1070 г.), приехал к нему в нормандское аббатство бенедектинцев : Ле-Бек. Впоследствии стал его приором, а в 1078 г. и аббатом. Высокий пост не остановил ученых штудий Ансельма. Он не только, по словам его биографов, в ночные часы правил многочисленные рукописи, хранившиеся в библиотеке обители, но и постоянно изучал произведения Отцов Церкви и античных авторов. Итогом столь интенсивной работы стали важнейшие труды, написанные А. К. в аббатстве Бек — теологические сочинения «Монологион» (Monologion, 1078) и «Прослогион» (Proslogion, 1079).

После смерти Ланфранка в 1089 г. король Вильгельм II (1086-1100) не стал торопиться с назначением его преемника, присваивая доходы с земель архиепископства. Тем не менее, спустя четыре года он дал согласие на его назначение, коим и стал Ансельм.

Важно отметить, что в Европе в это время происходило столкновение различных интеллектуальных течений и политических сил – борьба за инвеституру . Многие клирики были поставлены перед выбором: быть лояльным Папе или местному светскому сеньору. Ансельм, будучи на тот момент серьезным и влиятельным богословом, был весьма тверд в своем выборе примата духовной власти над светской.

Вильгельм II и Ансельм с первых же месяцев после вступления в должность последнего противостояли друг другу. Вильгельм, например, отказывался признавать Папой Урбана II, а также требовал от епископов помощи, как от светских сеньоров. До 1097 г. Вильгельм запрещал Ансельму отъезд в Рим за посвящением, а когда разрешил, Ансельм отказался возвращаться в Англию, поселившись в Лионе.

После смерти Вильгельма II начался новый виток борьбы, на этот раз с Генрихом I (1100-1135), его братом. Генрих не притязал на доходы с церковных бенефициев, но настаивал на королевском праве на инвеституру. Компромисс был найден в 1107 г. и предвосхищал собой Вормский конкордат 1122 г.

В 1109 г. Ансельм умер. Был похоронен в Кентерберийском соборе. Ансельм Кентерберийский – современник зарождения средневековой схоластики, один из наиболее влиятельных умов своей эпохи, чьи положения можно найти у Фомы Аквинского, Декарта и Гегеля. Последователь Аврелия Августина он придерживался принципа «верить, чтобы понимать», он несколько далек от непосредственно схоластической традиции, с ее «аристотелизмом». Наиболее известными его работами являются «Монологион» и «Прослогион».

Сочинения:

Книга размышлений и молитвословий. Прослогион / Пер. С. С. Аверинцева // Памятники средневековой латинской литературы X–XII вв. М., 1972;

Сочинения / Пер. с лат. И. В. Купреевой. М., 1995;

Anselmus, archiepiscopus Cantuariensis. Opera omnia // PL. T. 158–159.