АНДЖЕЛА из ФОЛИНЬО (Angela da Foligno)

Итальянский мистик

Родилась в богатой семье в городе Фолиньо (Умбрия, Италия) и прожила в нем всю свою жизнь. Рано вышла замуж. После смертей матери, мужа и детей, случившихся в один год, совершила паломничество в Рим и по возвращении стала вести аскетический образ жизни. Во время паломничества в Ассизи (ок. 1285) ее стали посещать видения — первым это был образ св. Франциска , явившегося ей во сне и предложившего свою помощь. Вскоре А., решив последовать примеру Франциска, раздала все свое имущество и около 1291 г. приняла монашеский обет в ордене францисканок-терциарок. Ее продолжали посещать многочисленные видения: Страстей Христовых, мистического брака с Господом и др. Несмотря на сомнения в истинности дарованного ей Божественного откровения, по настоянию ее духовника, францисканца Арнальдо, Анджела запечатлела свой мистический опыт в сочинении «Откровения» (Memoriale). Этот опыт представляется ею как 30 шагов души, приближающейся к Богу. «Откровения» обычно публикуются как первая часть «Книги видений и наставлений» (Liber visionum et instructionum). Поскольку сама А. была неграмотной и знала только умбрийский диалект, ее слова были записаны на латыни братом Арнальдо, посчитавшим необходимым добавить к ним свои комментарии. После окончания работы над «Откровениями» в 1298 А. приобрела большое влияние в ордене францисканцев, однако до конца своих дней продолжала вести прежний аскетический образ жизни, много занимаясь благотворительностью. Похоронена в церкви Св. Франциска в Фолиньо. В 1693 была причислена к лику блаженных папой Иннокентием XII. Францисканцами ее день отмечается 30 марта. «Откровения», имеющие духовно-автобиографический характер, являются выдающимся памятником аскетико-мистической литературы Средневековья . В них проникновенно говорится о душевных страданиях и радостях А., о ее искушениях, о дарованных Богом утешениях через видения и, в конечном счете, о мистическом единении с Христом. Рассказы обо всем этом отличаются живым просторечным языком, образностью и энергичностью. Первое издание «Откровений» на итальянском языке было опубликовано в Венеции в 1497, затем последовали издания на испанском (1510), французском (1604), немецком (1617), фламандском, английском языках. Первое полное критическое издание «Книги» было осуществлено учеными-францисканцами в 1985.

Сочинения:

Откровения блаженной Анджелы / Пер. Л. П. Карсавина и А. П. Печковского. Киев, 1996;

Acta Sanctorum Jan., I, 186–234;

L’autobiografia e gli scritti della beata Angela / Ed. by M. F. Pulignani. Cittа di Castello, 1932;

Beata Angela da Foligno. Lettere ai discepoli / Ed. S. Andreoli. Foligno, 2006;

Complete Works / Trans. by P. Lachance. New York, 1993;

L’expérience de Dieu avec Angèle de Foligno. Anthologie / Ed. by P. Lachance. Montreal, 2001;

Le Livre de la bienheureuse seur Angele de Foligno du tier ordre de s. francois / Éd. et trad. par le P. Paul Doncoeur. Paris, 1926;

Le Livre de l’Expérience des vrais fidéles / Texte latin, publié d’après le manuscrit d’Assise, par M. J. Ferré. Traduit avec la collaboration de L. Baudry. Paris: Droz, 1927;

Il libro della Beata Angela da Foligno / Ed. L. Thier, A. Calufetti. Grottaferrata, 1985;

Passionate Mystic of the Double Abyss. An Anthology / Ed. by P. Lachance. Hyde Park, N.Y.: New City Press, 2006;

The Visions, Revelations and Teaching of Angela of Foligno, a Member of the Third Order of St. Francis / Ed. by M. Gallyon. Portland; Oregon, 2000.

Автор статьи: Зарецкий Ю.П.