АМАЛЬРИК БЕНСКИЙ, ШАРТРСКИЙ

АМАЛЬРИК БЕНСКИЙ, ШАРТРСКИЙ (Amalricus Carnotensis) - французский мыслитель, магистр искусств Парижского университета .

Отрывочные суждения А. Б. известны только по трудам его противников — Альберта Великого и Фомы Аквинского, а также по анонимному трактату XIII в. «Против амальрикан», посвященному разоблачению заблуждений его последователей. Согласно философскому учению А. Б. и ряда его сторонников, человек как неотъемлемая часть тела Христова (corpus Christi) одновременно соединяет в себе добро и зло, «дарованные» Всевышним. Бог незримо присутствует во всем мире, находясь не только в духовных, но и в материальных объектах. Именно последнее положение подтолкнуло некоторых критиков А. Б. считать его взгляды пантеистическими . По их мнению, в основе его идей лежит не только ошибочно интерпретированное натурфилософское учение Иоанна Скота Эриугены, но и воззрения Давида Динантского и Иоахима Флорского. В 1210 был начат судебный процесс над амальриканами, в 1215 на IV Латеранском соборе учение А. Б. было осуждено и запрещено. Последователи А. Б., как государственные преступники, были подвергнуты суровому наказанию. Согласно декрету «Vergentis in senium», изданному в 1199 г. папой Иннокентием III , все клирики-еретики, в том числе и те, кто принял «лживые толкования» А. Б., теряли privilegium fori и privilegium canonum, а их дела передавались в ведение светских властей. Таким образом, священники-амальрикане должны были нести наказание, вынесенное не церковными, а королевскими судами.

Автор статьи: Гладков А.К.