МАРШ
МАРШ - жанр прикладной музыки.
Обеспечивает синхронное движение большого числа людей (войска в строю, разл. рода шествия). Отличается неизменным темпом, чётким ритмом. Муз. размер 2 4 , 4 4, 2 2, иногда 6 8; типична сложная 3-частная форма. Музыка 1-й части (повторяемой да капо), как правило, имеет мужественный, активный характер, средняя часть (трио) обычно напевна. М. отличают характерные ритмич. рисунки, ведущие происхождение от инструментальных сигналов. В мелодике М. широко применяется движение по звукам трезвучий («фанфарные» интонации); часто встречаются подчёркнутые возвращения мелодич. устоев. Преобладают квадратные построения (по 8, 16, 32 такта); в целом структуру отличает чёткость членения. Один из гл. жанров военной музыки, М., помимо организации движения, призван вселять в воинов бодрость, поднимать их боевой дух. Разновидности военного М.: строевой, походный, встречный (при встрече и сопровождении знамени, прямых начальников, во время объезда войск командиром на параде; обычно в простой 3-частной форме), а также похоронный, или траурный, М. (на похоронах или при возложении венков, в медленном темпе). Со временем М. вышел за пределы чисто прикладных задач, став также жанром сценической (опера и балет), салонной и концертной музыки. Это привело к увеличению его масштабов, усложнению выразит. средств, обогащению содержания.
Разновидность М. – маршевая песня. Походная солдатская песня сложилась ранее М. и стала одним из его истоков; в последующее время М. и маршевая песня развивались в постоянном взаимодействии. Маршевый характер имеют мн. революц. песни («Марсельеза», «Интернационал» и др.), гос. гимны.
М. сформировался как жанр воен. музыки в эпоху позднего Средневековья на основе походной песни (в т. ч. песен крестоносцев, ландскнехтов и др.), воен. сигналов, некоторых форм танцевальной музыки, по характеру близких к М. Наиболее ранние формы М. возникли из исполнения солдатской песни на к.-л. мелодич. инструменте (напр., поперечной флейте) в сопровождении барабана. В осн. для маршевой музыки были созданы воен. инструментальные капеллы из деревянных и медных духовых инструментов, пополненные в кон. 18 в. ударными инструментами из т. н. янычарской музыки. Постепенно в разл. родах войск и в связи с разным назначением выработались определённые типы воен. М.; в их числе кавалерийский М., обычно в размере 6 8 , к сер. 20 в. утративший своё значение. Важный вклад в развитие М. внёс Ж. Б. Люлли, обогативший традиции маршевой музыки элементами, почерпнутыми из оперного и балетного иск-ва. Люлли приписывают введение в М. заимствованных от интрады пунктирных ритмов, увеличивших его активность, динамичность. В период Франц. революции 18 в. М. создавали Ф. Ж. Госсек, А. Э. М. Гретри, Э. Н. Мегюль и др. Несколько М. и маршевых песен, преим. в годы наполеоновских войн, создал Л. ван Бетховен. Из них «Вечерняя заря для богемского ополчения» (позднее под назв. «Йоркский марш») стала М. прус. армии. Авторами М. были также И. Штраус (отец) и И. Штраус (сын). Ряд воен. М. создан Р. Штраусом. В кон. 19 – нач. 20 вв. большую популярность на Западе завоевали марши Дж. Ф. Сузы (США), Ф. Тейке (Германия).
Особую разновидность составляют всевозможные М. «на случай», предназначенные для исполнения на разл. торжествах. Нередко они пишутся не для военных, а для симфонич. оркестров. В числе их авторов – Дж. Мейербер (М. к шиллеровским торжествам, М. к открытию Лондонской выставки и др.), Р. Вагнер («Торжественный марш» для Филадельфии и др.), Р. Штраус («Торжественный марш»).
М. встречаются в сб-ках клавирных пьес Г. Пёрселла, Ф. Куперена. Ж. Б. Люлли ввёл М. в оперу и балет; М. представлен в операх Г. Ф. Генделя, К. В. Глюка, В. А. Моцарта, в инструментальных сюитах разл. композиторов, в дивертисментах, кассациях, серенадах (Й. Гайдн и И. М. Гайдн, Л. Моцарт и В. А. Моцарт). Нередко развитые до больших симфонич. полотен М. имеются у Бетховена («Marcia funebre» в 12-й фп. сонате ор. 26 с подзаголовком «на смерть героя», медленная часть 3-й симфонии, М. в опере «Фиделио», в музыке к трагедии «Эгмонт» И. В. Гёте, к «Афинским развалинам» А. Коцебу); маршевые ритмы, целые маршевые эпизоды встречаются во мн. его произведениях (5-я, 7-я, 9-я симфонии, Торжественная месса и др.). Ряд М. для фп. в 4 руки принадлежит Ф. Шуберту; маршевое начало своеобразно преломлено во многих его сочинениях. М. часто используется в операх 19 в. (Л. Керубини, Г. Спонтини, Мейербер, Ш. Гуно, Ж. Бизе, Вагнер, Дж. Верди, Дж. Пуччини и др.), в музыке к спектаклям драматич. театра (Ф. Мендельсон и др.), маршевые ритмы проникают и в камерную вокальную музыку (М. И. Глинка, Р. Шуман, А. С. Даргомыжский, М. П. Мусоргский, X. Вольф, Г. Малер). Яркие образцы траурного M. содержат произведения Ф. Шопена (соната b-moll для фп.), Малера (2-я, 5-я, 7-я симфонии). В классич. оперетте М. трактуется гл. обр. в пародийном плане (И. Штраус- сын, К. Целлер, Ф. Легар и др.). Существенное место М. занял и в киномузыке. Наиболее яркие анонимные М. неоднократно обрабатывались известными композиторами. В их числе знаменитый венг. «Ракоци-марш», обработанный Г. Берлиозом (включён в драматич. легенду «Осуждение Фауста»), Ф. Листом (14-я венг. рапсодия для фп.), Ф. Эркелем.
В России М. вошёл в репертуар воен. оркестров в нач. 18 в. Вскоре и в рус. армии почти каждому полку был присвоен свой М., являвшийся его муз. эмблемой: «Марш Преображенского полка», «Марш Семёновского полка», «Марш Измайловского полка» и др. Ряд М. связан с определёнными событиями воен. истории. Таковы «Старинный егерский марш, игранный в сражении под Лейпцигом в 1813 году», «Парижский марш 1814 года», под звуки которого рус. войска вошли в Париж, М. «Бой под Ляояном», отражающий один из боевых эпизодов рус.-япон. войны 1904–05, и др. Рус. воен. М. в лучших его образцах отличается ясностью и стройностью композиции, простотой и доступностью муз. языка, нац. характерностью. Среди авторов рус. воен. М. – Д. С. Бортнянский, Н. А. Титов, П. И. Чайковский (псевд. П. Синопов), а также воен. капельмейстеры А. Дерфельт, О. Закржевский, М. Оглоблин. В числе авторов сов. воен. М. – С. А. Чернецкий, Н. П. Иванов-Радкевич, В. С. Рунов, Ю. А. Хайт, А. И. Хачатурян.
Наряду с М. прикладного назначения, в России было создано немало ярких образцов концертного М. для симфонич. оркестра, в т. ч. «Славянский марш» П. И. Чайковского, «Торжественный марш» и «Марш на русскую тему» А. К. Глазунова, «Памяти А. В. Суворова» А. С. Аренского. М. как жанровое начало широко представлен в рус. симфониях (5-я и 6-я симфонии Чайковского, 5-я, 7-я, 8-я и 14-я симфонии Д. Д. Шостаковича) и операх («Марш Черномора» в «Руслане и Людмиле» М. И. Глинки, «Марш Берендея» в «Снегурочке», «Шествие царей» в «Младе» Н. А. Римского-Корсакова, марш в опере «Любовь к трём апельсинам» С. С. Прокофьева), в балете («Щелкунчик» Чайковского, «Медный всадник» Р. М. Глиэра), в музыке к драматич. пьесам (музыка Глинки к трагедии «Князь Холмский» Н. В. Кукольника, музыка Шостаковича к трагедии «Гамлет» У. Шекспира).
Дополнительная литература:
Wood W. The romance of regimental marches. L., 1932;
Бюкен Э. Героический стиль в опере. M., 1936;
Harding R.E.M. The origins of musical time and expression. L., 1938;
Steglich R. Über Beethovens Märsche // Festschrift A. Orel zum 70. Geburtstag. W.; Wiesbaden, [1960];
Rehrig W. H. The heritage encyclopedia of band music. Westerville, 1991. Vol. 1