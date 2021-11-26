МАРШ

МАРШ - жанр при­клад­ной му­зы­ки .

Обес­пе­чи­ва­ет син­хрон­ное дви­же­ние боль­шо­го чис­ла лю­дей (вой­ска в строю, разл. ро­да ше­ст­вия). От­ли­ча­ет­ся не­из­мен­ным тем­пом, чёт­ким рит­мом. Муз. раз­мер 2 4 , 4 4, 2 2, ино­гда 6 8; ти­пич­на слож­ная 3-ча­ст­ная фор­ма. Му­зы­ка 1-й час­ти (по­вто­ряе­мой да ка­по), как пра­ви­ло, име­ет му­же­ст­вен­ный, ак­тив­ный ха­рак­тер, сред­няя часть (трио) обыч­но на­пев­на. М. от­ли­ча­ют ха­рак­тер­ные рит­мич. ри­сун­ки, ве­ду­щие про­ис­хо­ж­де­ние от ин­ст­ру­мен­таль­ных сиг­на­лов. В ме­ло­ди­ке М. ши­ро­ко при­ме­ня­ет­ся дви­же­ние по зву­кам тре­зву­чий («фан­фар­ные» ин­то­на­ции); час­то встре­ча­ют­ся под­чёрк­ну­тые воз­вра­ще­ния ме­ло­дич. ус­то­ев. Пре­об­ла­да­ют квад­рат­ные по­строе­ния (по 8, 16, 32 так­та); в це­лом струк­ту­ру от­ли­ча­ет чёт­кость чле­не­ния. Один из гл. жан­ров во­ен­ной му­зы­ки, М., по­ми­мо ор­га­ни­за­ции дви­же­ния, при­зван все­лять в вои­нов бод­рость, под­ни­мать их бое­вой дух. Раз­но­вид­но­сти во­ен­но­го М.: строе­вой, по­ход­ный, встреч­ный (при встре­че и со­про­во­ж­де­нии зна­ме­ни, пря­мых на­чаль­ни­ков, во вре­мя объ­ез­да войск ко­ман­ди­ром на па­ра­де; обыч­но в про­стой 3-ча­ст­ной фор­ме), а так­же по­хо­рон­ный, или тра­ур­ный, М. (на по­хо­ро­нах или при воз­ло­же­нии вен­ков, в мед­лен­ном тем­пе). Со вре­ме­нем М. вы­шел за пре­де­лы чис­то при­клад­ных за­дач, став так­же жан­ром сце­ни­че­ской (опе­ра и ба­лет), са­лон­ной и кон­церт­ной му­зы­ки. Это при­ве­ло к уве­ли­че­нию его мас­шта­бов, ус­лож­не­нию вы­ра­зит. средств, обо­га­ще­нию со­дер­жа­ния.

Раз­но­вид­ность М. – мар­ше­вая пес­ня. По­ход­ная сол­дат­ская пес­ня сло­жи­лась ра­нее М. и ста­ла од­ним из его ис­то­ков; в по­сле­дую­щее вре­мя М. и мар­ше­вая пес­ня раз­ви­ва­лись в по­сто­ян­ном взаи­мо­дей­ст­вии. Мар­ше­вый ха­рак­тер име­ют мн. ре­во­люц. пес­ни ( «Мар­сель­е­за» , «Ин­тер­на­цио­нал» и др.), гос. гим­ны.

М. сфор­ми­ро­вал­ся как жанр во­ен. му­зы­ки в эпо­ху позд­не­го Сред­не­ве­ко­вья на ос­но­ве по­ход­ной пес­ни (в т. ч. пе­сен кре­сто­нос­цев , ланд­скнех­тов и др.), во­ен. сиг­на­лов, не­ко­то­рых форм тан­це­валь­ной му­зы­ки, по ха­рак­те­ру близ­ких к М. Наи­бо­лее ран­ние фор­мы М. воз­ник­ли из ис­пол­не­ния сол­дат­ской пес­ни на к.-л. ме­ло­дич. ин­ст­ру­мен­те (напр., по­пе­реч­ной флей­те) в со­про­во­ж­де­нии ба­ра­ба­на. В осн. для мар­ше­вой му­зы­ки бы­ли соз­да­ны во­ен. ин­ст­ру­мен­таль­ные ка­пел­лы из де­ре­вян­ных и мед­ных ду­хо­вых ин­стру­мен­тов, по­пол­нен­ные в кон. 18 в. удар­ны­ми ин­ст­ру­мен­та­ми из т. н. яны­чар­ской му­зы­ки. По­сте­пен­но в разл. ро­дах войск и в свя­зи с разным на­зна­че­ни­ем вы­ра­бо­та­лись оп­ре­де­лён­ные ти­пы во­ен. М.; в их чис­ле ка­ва­ле­рий­ский М., обыч­но в раз­ме­ре 6 8 , к сер. 20 в. ут­ра­тив­ший своё зна­че­ние. Важ­ный вклад в раз­ви­тие М. внёс Ж. Б. Люл­ли, обо­га­тив­ший тра­ди­ции мар­ше­вой му­зы­ки эле­мен­та­ми, по­черп­ну­ты­ми из опер­но­го и ба­лет­но­го иск-ва. Люл­ли при­пи­сы­ва­ют вве­де­ние в М. за­им­ст­во­ван­ных от ин­тра­ды пунк­тир­ных рит­мов, уве­ли­чив­ших его ак­тив­ность, ди­на­мич­ность. В пе­ри­од Франц. ре­во­лю­ции 18 в. М. соз­да­ва­ли Ф. Ж. Гос­сек, А. Э. М. Грет­ри, Э. Н. Ме­гюль и др. Не­сколь­ко М. и мар­ше­вых пе­сен, пре­им. в го­ды на­по­ле­о­нов­ских войн, соз­дал Л. ван Бет­хо­вен. Из них «Ве­чер­няя за­ря для бо­гем­ско­го опол­че­ния» (позд­нее под назв. «Йорк­ский марш») ста­ла М. прус. ар­мии. Ав­то­ра­ми М. бы­ли так­же И. Штра­ус (отец) и И. Штра­ус (сын). Ряд во­ен. М. соз­дан Р. Штрау­сом. В кон. 19 – нач. 20 вв. боль­шую по­пу­ляр­ность на За­па­де за­вое­ва­ли марши Дж. Ф. Су­зы (США), Ф. Тей­ке (Гер­ма­ния).

Осо­бую раз­но­вид­ность со­став­ля­ют все­воз­мож­ные М. «на слу­чай», пред­на­зна­чен­ные для ис­пол­не­ния на разл. тор­же­ст­вах. Не­ред­ко они пи­шут­ся не для во­ен­ных, а для сим­фо­нич. ор­ке­ст­ров. В чис­ле их ав­то­ров – Дж. Мей­ер­бер (М. к шил­ле­ров­ским тор­же­ст­вам, М. к от­кры­тию Лон­дон­ской вы­став­ки и др.), Р. Ваг­нер («Тор­же­ст­вен­ный марш» для Фи­ла­дель­фии и др.), Р. Штра­ус («Тор­же­ст­вен­ный марш»).

М. встре­ча­ют­ся в сб-ках кла­вир­ных пьес Г. Пёр­сел­ла, Ф. Ку­пе­ре­на. Ж. Б. Люл­ли ввёл М. в опе­ру и ба­лет; М. пред­став­лен в опе­рах Г. Ф. Ген­де­ля , К. В. Глю­ка, В. А. Мо­цар­та, в ин­ст­ру­мен­таль­ных сюи­тах разл. ком­по­зи­то­ров, в ди­вер­тис­мен­тах, кас­са­ци­ях, се­ре­на­дах (Й. Гайдн и И. М. Гайдн, Л. Мо­царт и В. А. Мо­царт). Не­ред­ко раз­ви­тые до боль­ших сим­фо­нич. по­ло­тен М. име­ют­ся у Бет­хо­ве­на («Marcia funebre» в 12-й фп. со­на­те ор. 26 с под­за­го­лов­ком «на смерть ге­роя», мед­лен­ная часть 3-й сим­фо­нии, М. в опе­ре «Фи­де­лио», в му­зыке к тра­ге­дии «Эг­монт» И. В. Гё­те, к «Афин­ским раз­ва­ли­нам» А. Ко­це­бу); мар­ше­вые рит­мы, це­лые мар­ше­вые эпи­зо­ды встре­ча­ют­ся во мн. его про­из­ве­де­ни­ях (5-я, 7-я, 9-я сим­фо­нии, Тор­же­ст­вен­ная мес­са и др.). Ряд М. для фп. в 4 ру­ки при­над­ле­жит Ф. Шу­бер­ту; мар­ше­вое на­ча­ло свое­об­раз­но пре­лом­ле­но во мно­гих его со­чи­не­ни­ях. М. час­то ис­поль­зу­ет­ся в опе­рах 19 в. (Л. Ке­ру­би­ни, Г. Спон­ти­ни, Мей­ер­бер, Ш. Гу­но, Ж. Би­зе, Ваг­нер, Дж. Вер­ди, Дж. Пуч­чи­ни и др.), в му­зы­ке к спек­так­лям дра­ма­тич. те­ат­ра (Ф. Мен­дель­сон и др.), мар­ше­вые рит­мы про­ни­ка­ют и в ка­мер­ную во­каль­ную му­зы­ку (М. И. Глин­ка, Р. Шу­ман, А. С. Дар­го­мыж­ский, М. П. Му­сорг­ский, X. Вольф, Г. Ма­лер). Яр­кие об­раз­цы тра­ур­но­го M. со­дер­жат про­из­ве­де­ния Ф. Шо­пе­на (со­на­та b-moll для фп.), Ма­ле­ра (2-я, 5-я, 7-я сим­фо­нии). В клас­сич. опе­рет­те М. трак­ту­ет­ся гл. обр. в па­ро­дий­ном пла­не (И. Штра­ус- сын, К. Цел­лер, Ф. Ле­гар и др.). Су­ще­ст­вен­ное ме­сто М. за­нял и в ки­но­музы­ке. Наи­бо­лее яр­кие ано­ним­ные М. не­од­но­крат­но об­ра­ба­ты­ва­лись из­вест­ны­ми ком­по­зи­то­ра­ми. В их чис­ле зна­ме­нитый венг. «Ра­ко­ци-марш», об­ра­бо­тан­ный Г. Бер­лио­зом (вклю­чён в дра­ма­тич. ле­ген­ду «Осу­ж­де­ние Фау­ста»), Ф. Лис­том (14-я венг. рап­со­дия для фп.), Ф. Эр­ке­лем.

В Рос­сии М. во­шёл в ре­пер­ту­ар во­ен. ор­ке­ст­ров в нач. 18 в. Вско­ре и в рус. ар­мии поч­ти ка­ж­до­му пол­ку был при­сво­ен свой М., яв­ляв­ший­ся его муз. эмб­ле­мой: «Марш Пре­об­ра­жен­ско­го пол­ка», «Марш Се­мё­нов­ско­го пол­ка», «Марш Из­май­лов­ско­го пол­ка» и др. Ряд М. свя­зан с оп­ре­де­лён­ны­ми со­бы­тия­ми во­ен. ис­то­рии. Та­ко­вы «Ста­рин­ный егер­ский марш, иг­ран­ный в сра­же­нии под Лейп­ци­гом в 1813 го­ду», «Па­риж­ский марш 1814 го­да», под зву­ки ко­то­ро­го рус. вой­ска во­шли в Па­риж, М. «Бой под Ляо­я­ном», от­ра­жаю­щий один из бое­вых эпи­зо­дов рус.-япон. вой­ны 1904–05, и др. Рус. во­ен. М. в луч­ших его об­раз­цах от­ли­ча­ет­ся яс­но­стью и строй­но­стью ком­по­зи­ции, про­сто­той и дос­туп­но­стью муз. язы­ка, нац. ха­рак­тер­но­стью. Сре­ди ав­то­ров рус. во­ен. М. – Д. С. Борт­нян­ский, Н. А. Ти­тов, П. И. Чай­ков­ский (псевд. П. Си­но­пов), а так­же во­ен. ка­пель­мей­сте­ры А. Дер­фельт, О. За­кржев­ский, М. Ог­лоб­лин. В чис­ле ав­то­ров сов. во­ен. М. – С. А. Чер­нец­кий, Н. П. Ива­нов-Рад­ке­вич, В. С. Ру­нов, Ю. А. Хайт, А. И. Ха­ча­ту­рян.

На­ря­ду с М. при­клад­но­го на­зна­че­ния, в Рос­сии бы­ло соз­да­но не­ма­ло яр­ких об­раз­цов кон­церт­но­го М. для сим­фо­нич. ор­ке­ст­ра, в т. ч. «Сла­вян­ский марш» П. И. Чай­ков­ско­го, «Тор­же­ст­вен­ный марш» и «Марш на рус­скую те­му» А. К. Гла­зу­но­ва, «Па­мя­ти А. В. Су­во­ро­ва» А. С. Арен­ско­го. М. как жан­ро­вое на­ча­ло ши­ро­ко пред­став­лен в рус. сим­фо­ни­ях (5-я и 6-я сим­фо­нии Чай­ков­ско­го, 5-я, 7-я, 8-я и 14-я сим­фо­нии Д. Д. Шос­та­ко­ви­ча) и опе­рах («Марш Чер­но­мо­ра» в «Рус­ла­не и Люд­ми­ле» М. И. Глин­ки, «Марш Бе­рен­дея» в «Сне­гу­роч­ке», «Ше­ст­вие ца­рей» в «Мла­де» Н. А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва, марш в опе­ре «Лю­бовь к трём апель­си­нам» С. С. Про­кофь­е­ва), в ба­ле­те («Щел­кун­чик» Чай­ков­ско­го, «Мед­ный всад­ник» Р. М. Гли­эра), в му­зы­ке к дра­ма­тич. пье­сам (му­зы­ка Глин­ки к тра­ге­дии «Князь Холм­ский» Н. В. Ку­коль­ни­ка, му­зы­ка Шос­та­ко­ви­ча к тра­ге­дии «Гам­лет» У. Шек­спи­ра).

Дополнительная литература :

Wood W. The romance of regimental mar­ches. L., 1932;

Бю­кен Э. Ге­рои­че­ский стиль в опе­ре. M., 1936;

Harding R.E.M. The ori­gins of musical time and expression. L., 1938;

Steglich R. Über Beethovens Märsche // Fest­schrift A. Orel zum 70. Geburtstag. W.; Wies­baden, [1960];

Rehrig W. H. The heritage encyclopedia of band music. Westerville, 1991. Vol. 1

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)