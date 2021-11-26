АББОН ИЗ ФЛЕРИ (лат. Abbo Flo-riacensis, фр. Abbo de Fleury)

Монах- бенедиктинец , ученый и святой мученик.

После обучения в школах Флери, Парижа и Реймса А. Ф. стал знатоком свободных искусств и одним из немногих (наряду с его наставником — Гербертом Орийякским), кто был знаком с логическими трактатами Боэция («Введение в категорические силлогизмы» и др.). В 985–987 А. Ф., прозванный современниками «вторым Туллием», преподавал в школе монастыря Рамси, а в 988 стал аббатом монастыря во Флери и советником архиеп. Освальда Йоркского. Несколько раз посещал Англию и Рим (995, 997), а также принимал участие в церковных соборах в Сен-Базиль-де-Верзи (991) и Сен-Дени (994), на которых призывал духовенство быть верными принципу главенства папы римского в церковных делах. А. Ф., кроме трудов по астрономии, грамматике (Quaestiones grammaticales) и агиографии (Vita sancti Eadmundi), принадлежит трактат, затрагивающий важнейшие вопросы общественной и политической мысли — «Апологетик» (Apologeticus ad Hugonem et Robertum reges Francorum, 994). Данное сочинение, являющееся, по сути, сборником канонов и написанное в ответ на трактат еп. Арнульфа Орлеанского (Collectio canonum), было посвящено проблеме взаимоотношений между монастырями, принявшими клюнийскую реформу, и церковными властями, ее отвергавшими. В «Апологетике» А. Ф. осуждал непотизм и симонию, отстаивал право церкви на владение имуществом (ссылаясь при этом на идею ее двойственной природы, соединяющей «духовное» и «материальное» начала) и сформулировал теорию королевской власти. Залог государственного благоденствия и мира в церкви А. Ф. видел в симфонии властей — согласном действии римского понтифика и короля франков, направленном на поддержание справедливости и искоренение беззакония. Властителю (Роберту II), желающему править благочестиво, необходимо постоянно испрашивать мудрого совета папы римского — «государя всей церкви» (princeps est totius ecclesiae). В 1004 А. Ф. погиб, став жертвой кровопролитного столкновения монахов Ла-Реоль и Флери. Память А. Ф. в католической церкви — 13 ноября.

Сочинения:

Abbo of Fleury and Ramsay. Commentary on the Calculus of Victorious of Aquitaine / Ed. by A. M. Peden. Oxford, 2003;

Abbo von Fleury. De syllogismis hypotheticis / Hrsg. von F. Schuppe. Leiden, 1997;

Abbonis Floriacensis. Opera inedita. Brugge, 1966. Vol. I;

Abbonis Floriacensis. Opera omnia // PL. Paris, 1846. T. 139. Col. 419–570;

Abbonis Floriacensis. Carmen acrostichum ad Ottonem imperatorem // MGH. Poetae latini medii aevi. Leipzig, 1937. T. V. S. 469–471.

Автор статьи: А. К. Гладков.