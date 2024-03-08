САЙИДЫ

Сайиды (1414–1451) — четвертая династия правителей Делийского султаната . Основатель, Хызр-хан, крупный феодал из Панджаба , после разорения Дели Тимуром (1398) был утвержден наместником Мултана, Лахора и Верхнего Синда . В 1414 он захватил Дели, но до конца жизни (1421) продолжал считать себя вассалом Тимура и его преемника Шахруха. Зато сменивший его на троне сын Сайид Мубарак-шах (1421–1434) позиционировал себя как суверенного государя, начал чеканить собственную монету и попытался укрепить власть, нанеся поражение ряду крупных феодалов Центральной и Северной Индии, попытавшихся восстать против нового правителя. Следующему султану, Сайиду Мухаммад-шаху (1434–1444), пришлось отражать новые сепаратистские выступления феодалов, в результате которых от султаната откололся Мултан. Последний из султанов династии, Сайид Ала уд-дин, был разгромлен афганцами под командованием Бахлол-хана Лоди (1451) и «добровольно» уступил власть победителю, ставшему основателем последней династии Делийского султаната.

Лит .: Ашрафян К. З. Делийский султанат. М., 1960; Digby S. After Timur Left: North India in the Fifteenth Century // After Timur Left. Culture and Circulation in the Fifteenth-Century North India / Ed. F. Orcini, S. Shaikh. Oxford, 2014. P. 47–59. Е. Ю. Ванина .