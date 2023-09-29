Паракрамаба́ху I Великий

Паракрамабáху I Великий ( букв . «[Обладающий] сверхдеятельной/сверхмощной рукой/руками», «Предельнохваткорукий») (1123–1186) — правитель Ланки (ныне Шри Ланка) в 1153–1186, со столицей в Полоннаруве (основана в XI в. царем Виджаябаху I, «Победноруким»). Первоначально правил, приняв трон после смерти дяди в 1140, в южном царстве острова — Даккхина деша/деса, усовершенствовал там гражданскую и военную системы управления. Высокие амбиции привели его к борьбе с другими местными царствами /княжествами, которую он успешно завершил к 1153. Используя военную силу, заключение договоров и династический брак, собрал в своих руках власть над всем островом. Как правителя его отличали энергичность, целеустремленность, огромное трудолюбие. В памяти потомков (его царствованию посвящены разделы в хронике «Чулаванса») он выступает почти как легендарный культурный герой. Заботился о приумножении богатств страны, ее державной мощи, инициировал бурное строительство ирригационных систем. Больше всех правителей сделал для развития сельского хозяйства; его называют созидателем 163 крупных водохранилищ (в частности, Паракрама самудра — Море Паракрамы) и 2376 малых, 3910 ирригационных каналов, до 341 каменных шлюзов. Могучий воин, изощренный дипломат, талантливый торговец и администратор, он умело подавлял мятежи, способствовал сближению трех ветвей буддийской монашеской общины (махавихара, абхаягири и дакхина вихара), установлению общих правил ее жизни. Поощрял развитие национальных искусств и ремесел. Осуществил реставрацию древних (Тхупарама, Руванвели, Михинтале) и строительство новых (университет Алахана пиривена, Каменный храм — Гал вихара) крупных религиозных сооружений, больниц (сам был врачом), дворцов. Вел экспансивную внешнюю политику (компании в Южн. Индии и Бирме), поддерживал торговые связи с Китаем, Камбоджей, странами Ближнего Востока. Ему приписывают девиз: «Ни одна капля дождя не должна стечь в океан, не принеся пользы человеку».

Ист. : Cūl.avam.sa, being the more recent part of the Mahavamsa / Transl. by W. Geiger. Pt. 2. Colombo, 1953.

Лит. : Law B. C. King Parākramabāhu I of Ceylon // Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute. Vol. 35. № 1/4. 1954. P. 1–9; De Silva K. M. A History of Sri Lanka. Colombo, 2005. Н. Г. Краснодембская .