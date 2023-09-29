Па́ндъя

Па́ндъя — дравидийское (тамильское) государство на юге Индии, занимавшее в пору наибольшего расцвета также север Шри-­Ланки. Столица — г. Мадурай, располагавшийся на р. Вайгай. Известно приблизительно с IV–III в. до н. э. Существовало до ХIV в. н. э., достигнув наивысшего расцвета в VI–Х и ХIII–ХIV вв. н. э.

В древнейший период своей истории государство П. поддерживало связи с северными регионами (известно из эдиктов Ашоки Маурья ), с греко-­римскими торговцами, активно действовавшими на юго-западном побережье Индии с I в. до н. э. В IV–VI вв. н. э. П. переживало период упадка; в Южн. Индии доминировала династия Калабхра.

В VI–IХ вв. контроль над югом Индии был фактически поделен между несколькими династиями, в том числе Пандъя Мадурай, которую в IХ в. потеснили их исторические соперники — государство Чола с центром в Танджавуре (Юго-­Вост. Индия). К XIII в. П. в союзе с Чера сумело ненадолго вернуть преобладание на юге Индии и значительно расширить свои владения на северо-­восток. Столица П. была перенесена в Канчи (северо-­восточнее древней столицы Мадурай). В начале XIV в. П. теряет свои приобретения и уступает пре­обладание Мадурайскому султанату, отложившемуся от Делийского султаната при Джалал ад-­Дине Ахсан Шахе (?—1340). К XVII в. П. практически исчезло с политической карты Индии.

Лит. : Nilakanta Shastri K. A. A History of South India: From Prehistoric Times to the Fall of Vijayanagar. Oxford, 1997 (4th ed.). М. Д. Бухарин .