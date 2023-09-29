Па́лы

Па́лы — индийская династия, создавшая в VIII–XI вв. империю с центрами в Бенгалии и Бихаре. Эпоха П. стала временем расцвета искусства и литературы в Бенгалии; доминирования буддизма, но с элементами тантрического индуизма; просвещения и покровительства образовательным центрам (Наланда, Викрамашила). Крупнейшими городами П. считались Гауд, Викрампуру, Паталипутра, Мунгер, Пахарпур, Рамвати, Тамралипту и Джагаддалу.

Возвышению П. предшествовал период междоусобиц между кланами Бенгалии. Первым правителем династии был Гопала (750), укрепившийся на престоле в Гауде. На рубеже VIII–IX вв. на трон взошел Дхармапала. Он завоевал Канаудж и расширил границы империи до Сев. Индии. В вой­нах против гурджаров (Раджпутана, Панджаб) он вступил в союз с Раштракутами, женившись на принцессе из этого рода. По преданиям у него была большая армия и флот.

Следующим правителем стал Девапала, чьи боевые слоны воевали в горах Виндхья, а кавалерия дошла до страны камбоджей. При Девапале П. достигли своего расцвета как в политике, так и в культуре.

В X в. наметился упадок П., вы­званный вторжением тибетцев в Сев. Бенгалию. В конце Х — начале XI в. на трон взошел Махипала. С ним связывают эпоху возрождения династии. Он восстановил империю своих предков, изгнав тибетцев. Махипала отразил нападение Раджендры Чолы из Южн. Индии. В 1026 он приказал восстановить храмы в Бенаресе. Империя П. оказала сильное культурное влияние на Тибет и Юго-­Вост. Азию. Около 1040 состоялась миссия буддийского монаха Атишы из монастыря Викрамашила в Тибет.

В XI в. против П. вспыхнуло восстание кайбартхов (рыбаков и лодочников), одним из лидеров которого был Бхима. Он был побежден правнуком Махипалы Рамапалой, который стал героем санскритской поэмы «Рамачарита». Последним правителем династии являлся третий сын Рамапалы Маданапала. Примерно в начале XII в. П. были окончательно свергнуты династией Сенов.

Лит .: Majumdar R. C. History of Ancient Bengal. Calcutta, 1971; Успенская Е. Н. Раджпуты: рыцари средневековой Индии. СПб., 2000 . Е. В. Смирнова.