МИР ДЖУМЛА

Мир Джумла (официальный титул в государстве Голконда; наст. имя — Мухаммед Сайид) (1591, Исфахан — 30.03.1663, территория соврем. штата Ассам) — политический и государственный деятель средневековой Индии. Родом из Ирана, происходил из семьи торговцев маслом. В юности М. Д. отправился в Индию за торговой удачей. Шиит по вероисповеданию, он около 1630 обосновался в шиитском государстве Голконда, где, занимаясь изначально торговлей алмазами, дослужился до поста главного министра (визира) при дворе Кубт-шахов . В Голконде М. Д. получил доступ непосредственно к доходам от алмазных копий и стал одним из самых богатых людей в Индии. Он обладал фактически независимой властью над принадлежавшей Голконде частью исторической области Карнатик (часть совр. Тамилнада). Обширные владения М. Д. граничили с европейскими факториями, что позволяло ему вести активную внешнюю торговлю с английской и нидерландской Ост-Индскими компаниями. Налоговые и торговые доходы дали М. Д. возможность содержать собственное регулярное войско и прекрасную артиллерию с европейскими пушкарями. Богатство и могущество М. Д. вызвали зависть у правителя Голконды. Опасаясь расправы, в 1655 М. Д. перешел на службу ко двору могольского правителя Шах-Джахана (1627—1658). Кутб-шах, желая остановить своего политического соперника, взял под арест сына М. Д. Мухаммеда Амина. Шах-Джахан под угрозой вторжения могольских войск в Голконду потребовал освободить Мухаммеда Амина как находившегося под защитой Могольской империи вассала. Аурангзеб , являвшийся на тот момент наместником Декана, не стал дожидаться ответа на ультиматум, и при военной поддержке М. Д. в феврале 1656 вторгся в Голконду. Мухаммед Амин был выпущен из-под ареста. 30 марта 1656 стороны подписали мирное соглашение, стоившее Голконде потери части территории. После победы М. Д. был вызван в Дели, где Шах-Джахан назначил его главным министром. Благодаря влиянию М. Д. в Дели возобладала завоевательная политика. В разразившейся в 1658—1659 войне за престол между сыновьями Шах-Джахана М. Д. поддержал Аурангзеба. В 1659—1660 М. Д. возглавил карательную экспедицию против брата Аурангзеба Шаха-Шуджи, и в 1660 назначен вместо него наместником Бенгалии. На этом посту он возглавил успешную кампанию против ахомцев (1661—1662) в Ассаме, но заболел и умер, возвращаясь из похода.

Лит. : Sarkar J. The Life of Mir Jumla, the General of Aurangzeb. Calcutta, 1951; Truschke A. Aurangzeb: The Life and Legacy of India’s Most Controversial King. Stanford (CA), 2017. Е. В. Смирнова.