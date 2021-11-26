МАНДАНА МИШРА

МАНДАНА МИШРА - индийский фи­лософ, по­сле­до­ва­тель ми­ман­сы, а за­тем ад­вай­та-ве­дан­ты, на раз­ви­тие идей ко­то­рой он ока­зал боль­шое влия­ние.

Мандана Мишра мог быть стар­шим со­вре­мен­ни­ком Шан­ка­ры, од­на­ко в ад­вай­ту при­шёл, ве­ро­ят­нее все­го, под его влия­ни­ем.

В главном сочинении Мандана Мишра - трак­тате «Брах­ма­сидд­хи» («Ус­та­нов­ле­ние [ха­рак­те­ри­стик] Брах­ма­на») по­яс­ня­ют­ся семь ха­рак­те­ри­стик Брах­ма­на: бла­жен­ст­во, един­ст­вен­ность, бес­смер­тие, не­ро­ж­дён­ность, соз­на­тель­ность, не­пре­хо­дя­щесть, а так­же то, что он есть не-всё (асар­ва) и всё (сар­ва). Мандана Мишра впер­вые в ис­то­рии ад­вай­ты под­ни­ма­ет во­прос об он­то­ло­гическом ста­ту­се не­ве­де­ния (ави­дья) и его ло­ка­ли­за­ции. Ави­дья мо­жет при­над­ле­жать толь­ко ин­ди­ви­ду­аль­ным ду­шам (джи­ва), но ни­как не Брах­ма­ну, ко­то­рый есть «зна­ние» (ви­дья) по са­мой сво­ей при­ро­де; при этом здесь нет ошиб­ки по­роч­но­го кру­га (ави­дья обу­слов­ли­ва­ет джи­вы, ко­то­рые, в свою оче­редь, обу­слов­ли­ва­ют ави­дью), ибо по­доб­ная ошиб­ка мог­ла бы ка­сать­ся ре­аль­но су­ще­ст­вую­ще­го, но об ави­дье это­го ска­зать нель­зя (I.11). В фи­ло­со­фии Мандана Мишра Брах­ман не то­ж­дест­вен ми­ру, но мир в оп­ре­де­лён­ном смыс­ле то­ж­де­ст­вен Брах­ма­ну. Ре­аль­ность ми­ра рас­по­ла­га­ет­ся ме­ж­ду аб­со­лют­ной ре­аль­но­стью («по­ло­жи­тель­ной при­ро­дой» Брах­ма­на) и пре­дель­ной не­ре­аль­но­стью («пус­то­той»), но «под­чи­ня­ет­ся» ави­дье, чьей «иг­рой» мир в ко­неч­ном ито­ге и ока­зыва­ет­ся.