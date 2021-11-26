МАЛВА

Малва (Мальва) — историческая область в Центральной Индии, занимавшая западную часть территории современного штата Мадхья Прадеш и юго-восточную часть современного штата Раджастхана. В центральной части территории М. находился г. Уджаяни (современный Уджайн) — северная столица древнего государства Аванти , существовавшего в середине I тысячелетия до н. э., которое в V в. до н. э., при правлении династии Нандов , было подчинено Магадхой . При правлении Ашоки в III в. до н. э. туда распространилась власть династии Маурьев, Аванти стал одной из их главных провинций. В течение первых столетий нашей эры за власть над этими землями соперничали династии Западных Кшатрапов и Сатаваханов . При правлении Чандрагупты II (ок. 375 — ок. 414) М. была подчинена державой Гуптов , сделавших Уджайн своей второй столицей, славившейся как важный центр науки (математика, астрономия) и культуры своего времени.

В начале VI в. на северную часть М., по всей видимости, распространили свою власть эфталиты («белые гунны»). Один из местных правителей (Яшодхарман из Мандасора) около 533 сумел нанести поражение вождю эфталитов Михиракуле. В VII в. за контроль над этой областью боролись Харшавардхана ( Харша , 606—647) из династии Пушпабхути, центр владений которого находился в Канаудже, и один из представителей династии Чалукья из Ватапи — Пeлакешин II (609—642). К VIII в. на территории М. закрепилась власть раджпутской династии Гурджара-Пратихаров (считается, что один из первых князей этого рода правил в Аванти). В конце VIII в. земли М. захватили Раштракуты, но до X в. продолжались их конфликты с Гурджара-Пратихарами за власть над этой областью. С середины X в. здесь начала править раджпутская династия Парамаров, столица которых находилась в Дхаре; при них М. играла роль важного центра интеллектуальной жизни и культуры. Наиболее известными правителями Парамаров были Мунджа (ок. 974—995) и Бходжа (1010—1055), которому приписывается ряд сочинений самого разнообразного содержания (философия, астрономия, политика, право, поэзия, драматургия, гигиена). В последующие столетия правители М. отразили целый ряд набегов усиливавшихся мусульманских государств, но при Ала уд-Дине Хилджи эта область в 1305 все же была завоевана Делийским султанатом .

С упадком Делийского султаната в М. в конце XIV в. образовалось независимое государство со столицей в Манду (Мандавгаде) во главе с бывшим наместником делийского султана Дилавар-ханом Гури. Его сын Хушанг-шах (1406—1435) пытался подчинить своей власти Гуджарат и Ориссу. Вскоре после его смерти власть в М. захватили представители рода Хилджи . Махмуд Хилджи I (1436—1469) воевал за султанский престол в Дели и стремился покорить государство Бахмани . При его правлении султанат М. значительно увеличил свою территорию. Но к началу XVI в. власть местных султанов ослабла и при последнем из них — Махмуде Хилджи II (1510—1531) М. была в 1531 завоевана правителем Гуджарата Бахадур-шахом (1526—1537). Контроль над ней перешел при Хамаюне в 1535—1536 к Великим Моголам, но в последующие десятилетия М. несколько раз отпадала от Могольской империи : ее вновь подчинял свергнувший Хамаюна Шер-шах в 1542, а затем Акбар в 1561. С 1568 до начала 1730-х была одной из провинций (суб) Могольской империи. Затем контроль над территорией М. получила Маратхская конфедерация . Различные кланы маратхов оспаривали ее друг у друга. Наиболее успешными из них оказались Холкары, правившие в Индоре и Махешваре. С поражением маратхов в третьей англо-маратхской войне территория М. в 1818 перешла под контроль английской Ост-Индской компании .

Лит. : Синха Н. К., Банерджи А. Ч. История Индии / Пер. с англ. Л. В. Степанова и др. М., 1954; Jain K. Ch. Malwa through the Ages: (from the Earliest Time to 1305 A. D.). Delhi, 1972; Srinivasulu P. Malwa under the Marathas: a Cultural Contribution to Malwa under the Maratha Rule from 1736 A.D. onwards. New Delhi, 1996; Upadhyaya J. C. Malwa under the Sultan’s of Delhi. Delhi, 2014. А. А. Майзлиш .