МАЛЛА
МАЛЛА - династия неварских правителей в Непале в XIII-XVIII веках.
Основоположником считается Арималла (1200-1216 годы), принявший титул махараджи княжества Бхактапур (Бхадгаон), расположенного в долине Катманду.
В период правления Джаястхитималлы (около 1380 - около 1400 годов) были проведены административные реформы, направленные на укрепление позиций центральной власти в княжестве. Малла вели активное градостроительство, покровительствовали искусству и литературе (в XIV веке на санскрите написаны первые в Непале драмы - «Бхайравананда» и «Рамаяна»), содействовали распространению буддизма.
Со смертью махараджи Джаяякшималлы (умер около 1480 года) Бхактапур был разделён между его сыновьями, в результате чего династия Малла распалась на 4 ветви: раджи княжества Бхактапур, раджи княжества Бантипур (в 1493 году поглощено Бхактапуром), раджи княжества Катманду, раджи княжества Патан (Лалитпур).
В 1768 году ослабленные междоусобной войной государства Малла были завоёваны правителем княжества Горкха Притхви Нараян Шахом (1743-1775 годы), объединившим под своей властью большую часть Непала и основавшим новую правящую династию.
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