МАДХАВА
МАДХАВА - индийский философ, представитель адвайта-веданты.
Был духовным наставником первых царей государства Виджаянагар (на юге Индии).
За эрудицию получил второе имя - Видьяранья («лес знаний»).
Автор около 20 текстов, прежде всего комментариев к Упанишадам, сочинениям Шанкары и Сурешвары (VIII век).
В трактате «Панчадаши» («25 глав») майя истолковывалась как своего рода творческая энергия Брахмана, не относящаяся ни к сущему, ни к не-сущему (вслед за Манданой Мишрой и Вимуктатманом).
Компендий «Сарвадаршанасанграха» («Собрание всех даршан») использовался индологией XIX века как первоисточник для изучения индийских философских систем (даршан). Порядок их изложения в трактате, предназначавшемся для обучения в школах адвайтистов, представлен в виде «прогрессии истинности»: вначале излагаются настики (смотри в Астика-настика) - учения чарваки, буддизма (четыре основные школы), джайнизма, 2 системы веданты, выступавшие против адвайты (Рамануджи и Мадхвы), и 4 шиваитские (в том числе алхимическая расаяна), за которыми следуют классические астики - системы вайшешики, ньяи, мимансы, грамматистов (вьякарана, или Панини-даршана), санкхьи и йоги (в некоторых рукописях как завершение истинности излагается адвайта-веданта).
Сочинения:
The Sarva-darśana-saṃgraha, or Review of the different systems of the Hindu philosophy. L., 2000