ЛОДИ

ЛОДИ - ди­на­стия афганских пра­ви­те­лей Де­лий­ско­го сул­та­на­та в 1451-1526 годы.

Сме­ни­ла ди­на­стию Сай­и­дов (1414-1451). Воз­вы­ше­ние Лоди на­ча­лось при пра­ви­те­ле Сир­хан­да Бах­лу­ле, ко­то­ро­го де­лий­ский сул­тан Му­хам­мад-шах (1435-1446) на­зна­чил эми­ром. В 1451 году Бах­лул вы­ну­дил по­след­не­го пра­ви­те­ля ди­на­стии Сай­и­дов - Алам-ша­ха Ала ад-Ди­на (пра­вил с 1446 года) от­речь­ся от пре­сто­ла в его поль­зу. В 1452 году он раз­бил вой­ско пра­ви­те­ля Джа­ун­пу­ра Мах­муд-ша­ха, пы­тав­ше­го­ся за­хва­тить Де­ли, в 1479 году одер­жал окон­чательную по­бе­ду над Джа­ун­пу­ром, по­сле че­го под­чи­нил Гва­ли­яр (Гва­ли­ор), Кал­пи и Дхол­пур. В 1486 году Бах­лул на­зна­чил пра­ви­те­лем Джа­ун­пу­ра сво­его стар­ше­го сы­на Бар­ба­ка, а на­след­ни­ком пре­сто­ла - млад­ше­го сы­на Си­кан­да­ра Ни­за­ма. По­сле смер­ти Бах­лу­ла в сул­та­на­те раз­го­ре­лась борь­ба за власть ме­ж­ду его сы­новь­я­ми, по­беду в ко­то­рой одер­жал Си­кан­дар-шах Ни­зам (1489-1517).

В по­сле­дую­щие го­ды к вла­де­ни­ям Лоди был при­сое­ди­нён Би­хар, по­сле че­го гра­ни­цы сул­та­на­та на вос­то­ке дос­тиг­ли Бен­га­лии. В 1504 году Си­кан­дар-шах Ни­зам ос­но­вал город Аг­ра. Его сын Иб­ра­хим (1517-1526) ог­ра­ни­чил власть круп­ных зем­ле­вла­дель­цев и вое­на­чаль­ни­ков. Знать сул­та­на­та, не­до­воль­ная по­ли­ти­кой Иб­ра­хим-ша­ха, при­гла­си­ла на де­лий­ский пре­стол пра­ви­те­ля Ка­бу­ла Ба­бу­ра Му­хам­ма­да За­хир ад-Ди­на. В апреле 1526 года в бит­ве при Па­ни­па­те (см. Па­ни­пат­ские бит­вы) вой­ско Иб­ра­хи­ма бы­ло раз­гром­ле­но ар­ми­ей Ба­бу­ра, сам он по­гиб. При Лоди по­зи­ции пра­ви­те­лей Де­лий­ско­го сул­та­на­та зна­чи­тель­но ос­ла­бе­ли, сул­та­ны ста­ли счи­тать­ся «пер­вы­ми сре­ди рав­ных».

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)