КАЛИДАСА
КАЛИДАСА - индийский поэт и драматург.
Писал на санскрите. О времени жизни и о личности Калидаса достоверных сведений нет. Предположительно жил в IV-V веках. Калидасе приписывается много разнообразных сочинений, но современная наука признаёт несомненно принадлежащими Калидасе лишь 3 драмы и 3 поэмы. Наибольшее признание получила лирическая драма «Вновь узнанная Шакунтала» («Абхиджняна-Шакунтала»), в которой грубоватый сюжет из «Махабхараты» превращён в утончённую сказку о любви - внезапно возникшей, роковым образом утерянной и под конец вновь счастливо обретённой.
Им созданы также драма «Мужеством добытая Урваши» («Викрамурваши») - о любви царя Пурураваса и небесной девы Урваши (на сюжет из Ригведы); лирическая комедия на сюжет из придворной жизни «Малявика и Агнимитра» («Малявикагнимитра»); поэмы: «Род Рагху» («Рагхуванша»), воспевающая царскую династию, к которой, как полагают, принадлежал и покровитель Калидаса; «Рождение Кумары» («Кумарасамбхава») - о любви бога Шивы и богини Умы; «Облако-вестник» («Мегхадута»), в которой изгнанник обращается к облаку с просьбой доставить послание жене, страдающей в разлуке.
Ещё одна небольшая поэма, «Времена года» («Ритусанхара»), считается или юношеским сочинением Калидаса, или произведением др. автора. В индийской традиции произведения Калидаса почитаются как высокие образцы кавьи. Поэтика Калидаса весьма изощрённа, но по сравнению с более поздними авторами ещё достаточно проста. С творчества Калидаса началось знакомство Европы с санскритской словесностью. Переведённая на английский язык в 1789 году У. Джонсом, «Вновь узнанная Шакунтала» вызвала восторженный отзыв И. В. Гёте. Произведения Калидаса переведены на основные европейские языки. Уже в 1792 году Н. М. Карамзин опубликовал сцены из «Вновь узнанной Шакунталы» в русском переводе (с немецкого языка). В XIX-XX веках произведения Калидаса многократно переводились на русский язык.
Сочинения:
Избранное / Пер. К. Бальмонта, П. Риттера. М., 1956;
Избранное. Драмы и поэмы / Пер. С. Липкина. М., 1974;
Род Рагху (Рагхуванша) / Введение, пер. с санскрита и прим. В. Г. Эрмана. СПб., 1996.