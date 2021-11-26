КАБИР

КАБИР - легендарный индийский поэт-проповедник.

Дос­то­вер­ных све­де­ний о лич­но­сти и твор­че­ст­ве Кабира нет. Су­ще­ст­ву­ют лишь ле­ген­ды о его жиз­ни и по­этич еские тек­сты, со­хра­нён­ные в раз­ных вер­си­ях (да­же на раз­ных диа­лек­тах) в уст­ных и ру­ко­пис­ных тра­ди­ци­ях. Наи­бо­лее из­вест­ны три со­б­ра­ния тек­стов, при­пи­сы­вае­мых Кабиру: 1) в со­ста­ве свя­щен­ной кни­ги сик­хов - Ади Грантх; 2) ка­нон сек­ты ка­бир-пантх («Бид­жак»); 3) часть ка­но­на сек­ты да­ду-пантх («Ка­бир-Грант­ха­ва­ли», буквально - «Со­б­ра­ние тек­стов Ка­би­ра»).

По од­ной из ле­генд, Кабир был сы­ном вдо­вы-брах­ман­ки, под­бро­сив­шей его в се­мью му­суль­ман-тка­чей (из кас­ты джу­ла­ха), ко­то­рые его и вос­пи­та­ли. Са­мо имя Ка­бир - му­суль­ман­ское (арабский, буквально - ве­ли­кий; од­но из 99 имён Бо­га в Ко­ра­не). Эта ле­ген­да от­ра­жа­ет си­туа­цию религиозного и куль­тур­но­го плю­ра­лиз­ма в Северной Ин­дии XV века.

Один из главных мо­ти­вов по­эзии Кабира - стра­ст­ное от­ри­ца­ние тра­диционных ус­та­нов­ле­ний как ин­ду­из­ма , так и ис­ла­ма. Об­ря­до­вой ре­ли­ги­оз­но­сти и раз­де­ле­нию лю­дей по при­зна­ку ве­ры или кас­ты про­ти­во­пос­тав­ля­ет­ся лич­ный ду­хов­ный опыт при­об­ще­ния-люб­ви (бхак­ти) к не­опи­суе­мо­му (и не имею­ще­му од­но­го име­ни) Аб­со­лю­ту, дос­туп­ный ка­ж­до­му че­ло­ве­ку вне за­ви­си­мо­сти от его про­ис­хо­ж­де­ния и по­ло­же­ния в об­ще­ст­ве.

В по­эзии Кабира со­че­та­ют­ся рез­кая са­ти­ра, эле­мен­ты лю­бов­ной ли­ри­ки (по­рой близ­кие фольк­ло­ру) и апо­фа­тический мис­ти­цизм. При всей яр­кой ори­ги­наль­но­сти его по­эзия про­дол­жа­ет тра­ди­ции как ин­дуи­ст­ской и буд­дий­ской (в ча­ст­но­сти, тан­три­че­ской), так и му­суль­ман­ской (осо­бен­но су­фий­ской) сло­вес­но­сти. В Ин­дии в XX веке по­эзия Кабира с её вне­кон­фес­сио­наль­ной ре­ли­ги­оз­но­стью ока­за­лась весь­ма вос­тре­бо­ван­ной. Р. Та­гор пе­ре­вёл на английский язык «Сто сти­хо­тво­ре­ний Ка­би­ра» (1914 год, русский перевод 1916 год под названием «По­эмы Ка­би­ра»). На русский язык по­эзию Кабира воль­но пе­ре­ла­гал С. И. Лип­кин.

Издания:

One hundred poems / Trans. by R. Tago­re. L., 1915. N. Y., 1961;

Ли­ри­ка / Пер. С. Лип­ки­на. М., 1965;

Kabir / Trans. by Ch. Vaude­ville. Oxf., 1974;

Songs of Kabir from the Adi Granth / Trans. by N. Dass. Albany, 1991;

Грант­ха­ва­ли / Пер. Н. Б. Га­фу­ро­вой. М., 1992;

A weaver named Kabir / Trans. by Ch. Vaudeville. Delhi, 1993;

The Bījak of Ka­bir / Trans. by L. Hess, Sh. Singh. 2nd ed. Oxf., 2002.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)