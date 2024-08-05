Город-крепость: средоточие власти в средневековой Индии Местом средоточия военно-административной власти становились укрепленные ставки феодальных правителей и общинные центры, которые по мере развития общественного разделения труда могли превращаться в город, где концентрировались население, торговля и производственная деятельность.

Крепости на протяжении всего средневековья оставались важным средством экономической и социальной политики феодалов, а являясь частью города, крепости обеспечивали их: власть не только над земледельческими округами, но и над самим городом.

Крепости Индии от древности к средневековью

Письменные источники и археологические раскопки свидетельствуют о давней истории крепости в Индии. Согласно автору «Артхашастры», трактата о политике царской власти, идеальный укрепленный город был окружен системой рвов и покрытой колючим кустарником насыпью, на которой строились стены с многочисленными квадратными башнями и крытыми выступами для лучников. Археологическими раскопками в Ориссе обнаружен образец фортификационного искусства — Шишупальгарх, мастерски сложенное кирпичное сооружение, воздвигнутое на земляном укреплении и окруженное некогда рвом с водой.

Тюркские военачальники Мухаммада Гури (XII в.) и делийские султаны в XIII—XV вв. не раз имели случай убедиться в мощи раннесредневековых крепостей Индии. Многократным и безуспешным осадам и штурмам подвергался Рантхамбхор (в Раджастхане), расположенный на скале высотой более 500 м и окруженный массивными стенами с башнями и бастионами; по индийским преданиям, более 70 царей в различное время тщетно пытались захватить эту крепость. Оказать сопротивление завоевателям были способны многие раджпутские крепости: прославленная твердыня Мевара, высеченная в огромной скале крепость Читор, Манду, Девагири и другие.

Почти все известные крепости домусульманской Индии были расширены и перестроены в более позднее время и уже не дают истинного представления о древнеиндийской военной архитектуре. Одно из исключений — стена из грубо обтесанных камней, защищавшая деревянный город Раджагриху.

Много крепостей строилось делийскими султанами. Большое внимание они обращали на укрепление своей столицы — Дели. По свидетельству Ибн-Батуты, в Дели в первой половине XIV в. было 28 ворот.

В могольский период крепость остается неотъемлемой частью» города. Художники-миниатюристы могольской и находившихся под ее влиянием деканской и других школ часто изображали штурм и осаду укрепленных городов, жанровые сцены на фоне или в пределах крепостных стен.

Кроме укрепленных городов существовало большое число небольших крепостей — тхана. В отличие от мощных фортификационных сооружений, защищавших города, тхана строились на границах государства или наместничеств, у речных переправ и горных проходов, а также просто на дорогах. Тхана служили базами для борьбы с мятежными князьями и племенами, для изъятия у них дани, расширения владений султанов за счет земель непокорных феодалов и независимых племен или групп. Весьма часто тхана служили не только -форпостом в целях обороны, но и были местом, где взимались дорожные пошлины.

Крепости в системе управления

В крепости были сконцентрированы двор правителя и войсковые контингенты, административные ведомства — диваны, здесь хранили казну и собранные налоги.

Так описывался Дели времен великих моголов:

«Когда вы входите через ворота в крепость Дели, — перед вами открывается большая, широкая улица, разделенная на две части каналом с проточной водой. По обеим сторонам улицы тянутся длинные диваны, или возвышения, вроде тех, как есть у нас на Новом мосту. Они вышиной в пять-шесть футов и шириной в четыре фута. По краям диванов расположены аркады. На этих длинных диванах сидят всякие контролеры и другие мелкие чиновники и отправляют свои обязанности; здесь им не мешают лошади и народ, который ходит внизу по улице. Ночью здесь сидят манзабдары, или эмиры низшего ранга, которые несут дежурство... В цитадели имеется еще много маленьких улочек как по правой, так и по левой стороне; они ведут к помещениям, где эмиры несут караульную службу по очереди, раз в неделю, в течение суток. Помещения эти можно назвать великолепными, так как эмиры всячески стараются украшать их за свой счет. Обыкновенно туг имеются большие диваны, т. е. возвышения; перед ними открывается цветник; в цветнике маленькие каналы с проточной водой, маленькие бассейны и фонтаны... Кроме этого имеется еще много диванов и палаток в разных местах, которые служат в качестве канцелярий для разных чиновников» .

Обычно крепость напоминала «город в городе». Например форт Агры, снаружи неприступный, изнутри не имел сходства с укреплением и был построен как обыкновенный город, с улицами и лавками. В цитадели Дели, кроме административных ведомств, караульных помещений имелась улица, по обеим сторонам которой располагались лавки:

«Собственно говоря, эта улица представляет собой базар, очень удобный во время сезона дождей и летом благодаря длинной и высокой сводчатой крыше, которая ее покрывает. Воздух и свет проникают сюда через широкие круглые отверстия в крыше» .

Здесь же, в цитадели, находятся кархана — ремесленные мастерские. Выделываемые в этих кархана изделия были рассчитаны на весьма узкий круг потребителей— шахский двор и феодалов. Однако экономическое значение крепости не было велико, и основной центр хозяйственной жизни города находился за ее пределами, концентрируясь все более в предместьях «собственно города».

Литература