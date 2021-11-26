Гияс-ад-дин Балбан, Улуг-хан

Гия`с-ад-дин Балба`н, Улу`г-хан — один из самых могущественных правителей Делийского султаната из династии Гулямов, сначала как фактический регент при своем зяте султане Насир-ад-дине Махмуде (1246—1266), а затем как султан (1266—1287). Происходил из знатной среднеазиатской семьи, но в юности попал в рабство и был куплен султаном Илтутмышем (см. Шамс-ад-дин Илтутмыш). Выдвинулся при дворе и получил титул Улуг-хана. Став султаном, сумел создать сильную армию и объединить всю Сев. Индию, подчинив и частично истребив тюркскую знать. Создал систему всеобъемлющей слежки и зачатки административного аппарата. Ввел при дворе пышный персидский этикет и покровительствовал персидской культуре. Укрепил северо-западную границу государства против нашествий монголов и сумел отбить их нападения в 1279 и в 1285. Лит.: Ашрафян К. З. Делийский султанат. М., 1960; Алаев Л. Б. Средневековая Индия. СПб., 2003.