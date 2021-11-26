Джала’л-ад-дин Фиру’з Хилджи’
Джала’л-ад-дин Фиру’з Хилджи’ — султан (1290—1296) Делийского султаната, основатель династии Хилджи. Возведен на трон после смерти султана Кейкубада в возрасте около 70 лет. Д.-а.-д. Ф. Х. был достаточно мягким правителем. Ему удалось отбить наступление монголов в 1292, но ценой согласия на их массовое поселение в окрестностях Дели после принятия ими ислама. Впоследствии выступления этих монгольских переселенцев пришлось подавлять, что фактически привело к их уничтожению. Д.-а.-д. Ф. Х. был коварно убит племянником, который взошел на трон под именем Ала-ад-дин Хилджи. Лит.: The Delhi Sultanate (The History and Culture of the Indian People / Ed. R. Ch. Majumdar. Vol. VI). Bombay, 1960; Srivastava A. L. The Sultanate of Delhi (711—1526 A. D.). Jaipur, 1964 (4th ed.); A Comprehensive History of India. Vol. 5. The Delhi Sultanate (A. D. 1206—1526) / Ed. M. Habib, K. A. Nizami. Delhi, 1970. Л. Б. Алаев.