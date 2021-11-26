ДХВАНИ

ДХВАНИ - одно из важнейших понятий традиционной индийской поэтики .

Впер­вые раз­ра­бо­та­но в трак­та­те «Свет дхва­ни» («Дхвань­я­ло­ка») Анан­да­вард­ха­ной (IX век), ко­то­рый опи­рал­ся на тра­ди­ции индийской язы­ко­ведческой и по­это­ло­гической мыс­ли. Тео­ре­ти­ки язы­ка (Па­танд­жа­ли, Бхар­три­ха­ри и другие) упот­реб­ля­ли сло­во «дхвани» в зна­че­нии «звук» или «фо­не­ма», Анан­да­вард­ха­на же при­дал это­му тер­ми­ну но­вое кон­цеп­ту­аль­ное зна­че­ние. Раз­ви­вая идеи пред­ше­ст­вен­ни­ков по тео­рии по­эзии (Бха­ра­та, Бха­ма­ха, Дан­дин, Ва­ма­на, Удб­ха­та, Руд­ра­та) и учи­ты­вая мно­го­ве­ко­вой опыт по­этического твор­че­ст­ва на сан­ск­ри­те и прак­ри­тах, он пред­ло­жил счи­тать выс­шей фор­мой по­эзии ту, ко­то­рая воз­дей­ст­ву­ет на чи­та­те­ля и слу­ша­те­ля не «ук­ра­ше­ния­ми» (алан­ка­ра­ми) и другими внеш­ни­ми дос­то­ин­ст­ва­ми, а сво­им скры­тым (внут­рен­ним) смыс­лом - Д. По­ня­тие «дхвани» бы­ло свя­за­но с по­ня­ти­ем ра­са (вос­хо­дя­щим к трак­та­ту «Нать­я­ша­ст­ра» Бха­ра­ты, II-IV веков). Тео­рия дхвани ока­за­ла боль­шое влия­ние на по­сле­дую­щую по­это­ло­гическую мысль в Ин­дии (на Аб­хи­на­ва­гуп­ту, Мам­ма­ту, Виш­ва­нат­ха и др.), хо­тя и не по­лу­чи­ла без­ус­лов­но­го при­зна­ния. Не­ко­то­рые современные индийские мыс­ли­те­ли про­во­дят па­рал­ле­ли ме­ж­ду тео­ри­ей дхвани и гер­ме­нев­ти­кой .

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