ДХРУПАД

ДХРУПАД - вокально-инструментальная форма северо-индейской классической музыки.

Ха­рак­те­ри­зу­ет­ся ве­ли­че­ст­вен­но­стью и мо­ну­мен­таль­но­стью. Тек­сты (ре­ли­ги­оз­ные, па­не­ги­ри­че­ские и другие) - пре­имущественно на сан­ск­ри­те. Дхрупад вос­хо­дит к ве­ди­че­ской эпо­хе, во­брал в се­бя эле­мен­ты му­зы­ки и по­эзии бхак­ти (смотрите в стать­ях Ин­дия, Ин­ду­изм, раз­дел му­зы­ка). Упо­ми­на­ет­ся в трак­та­те Абу-л-Фаз­ла «Аин-и-Ак­ба­ри» - «Ус­та­нов­ле­ния Ак­ба­ра» (вторая половина XVI века), раз­ви­вал­ся в твор­че­ст­ве му­зы­кан­тов XVI века. Тан­се­на Миа­на и Сва­ми Ха­ри­да­сы.

Со­хра­нил зна­че­ние нор­ма­ти­ва в современной прак­ти­ке му­зи­ци­ро­ва­ния; ос­вое­ние дхрупад яв­ля­ет­ся обя­зательной ста­ди­ей обу­че­ния индийских му­зы­кан­тов. Музыкальная струк­ту­ра дхрупад со­от­вет­ст­ву­ет строе­нию по­этического тек­ста (при­сут­ст­ву­ют раз­де­лы стхайи, ан­та­ра, сан­ча­ри и аб­хог). Осо­бен­но­сти ла­до­ме­ло­ди­че­ской мо­де­ли (ра­га) рас­кры­ва­ют­ся в про­тя­жён­ном на­чаль­ном раз­де­ле (алап), рас­пе­вае­мом в сво­бод­ном мет­ре на отдельные сло­ги. Во­каль­ная пар­тия ис­пол­ня­ет­ся обыч­но дву­мя пев­ца­ми, по­ющи­ми по оче­ре­ди, под­хва­ты­вая пе­ние друг дру­га. Ак­ком­па­ни­рую­щие ин­ст­ру­мен­ты - двух­сто­рон­ний ба­ра­бан пак­ха­вадж, струн­ные щип­ко­вые - тан­пу­ра, ино­гда так­же руд­ра ви­на. В XX веке дхрупад пред­став­лен в твор­че­ст­ве се­мьи Да­гар.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)