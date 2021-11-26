Девагири (Даулатабад)

Деваги`ри (Даулатабад) — город в Центральной Индии. Основан ок. 1187. Служил столицей государства Ядавов (1191—1318), затем был захвачен Делийским султанатом и переименован в Даулатабад. В 1326—1337 Мухаммад Туглак перенес сюда из Дели столицу султаната, который в это время охватывал почти всю Индию, однако Д. находился в стороне от основных дорог, и султану пришлось вернуться в Дели. Позже Д. был центром провинций в государствах Бахмани и в Могольской империи. Затем потерял значение, в настоящее время небольшой город в 16 км от Аурангабада. Сохранились остатки величественных сооружений XIV—XVII вв. Л. Б. Алаев.