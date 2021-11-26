БУДДХАГХОША
БУДДХАГХОША - буддийский мыслитель школы махавихара в традиции тхеравады.
Выходец из брахманского рода Магадхи (Индия).
Буддхагхоша перешёл в буддизм и на долгое время обосновался на Ланке в Анурадхапуре (ныне Шри-Ланка), покинув его в результате иноземного вторжения.
По некоторым данным, умер в Мьянме.
Основной труд Буддхагхоши - «Висуддхимагга» («Путь очищения») - создан на пали и считается классическим путеводителем по теории и практике медитации. Перевёл на пали и откомментировал основные тексты Сутта- и Виная-питаки (смотри Типитака).
Главной заслугой Буддхагхоши является создание всеохватывающей системы духовной практики, учитывающей индивидуальные качества адептов. Подчёркивал превосходство «активных» методов медитации, связанных с «прозрением» буддийских истин (випассана), над классической системой дхьян (пали джхана), предполагающей постепенное «погашение» сознания.
Сочинения:
Visuddhimagga. L., 1921-1922. Vol. 1-3;
The path of purity. L., 1923-1931. Vol. 1-3