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БИДАР
Княжество в Южной Индии, входило в состав государства Бахмани.
Тюркский военачальник Касим Барид, а затем его сын Амир Барид стали фактическими правителями государства при последних Бахманидах. В 1542 Али Барид провозгласил себя шахом и правителем княжества со столицей в Бидаре. В союзе с другими деканскими султанатами правители Бидара участвовали в войнах с Виджаянагаром, затем с Великими Моголами.
В 1619 Бидар был разгромлен войсками Биджапура и вошел в его состав.
Автор статьи: Е. Ю. Ванина.
© Российская Историческая Энциклопедия
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